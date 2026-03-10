Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με αφιέρωμα στις «Γυναίκες που εμπνέουν και διαμορφώνουν το σήμερα και το αύριο»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στην Αίθουσα Ιλισσός του ξενοδοχείου Divani Caravel. Η εκδήλωση τιτλοφορείται «Γυναίκες που εμπνέουν και διαμορφώνουν το σήμερα και το αύριο» και είναι αφιερωμένη σε γυναίκες που με το έργο και την προσφορά τους αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., θα τιμηθούν γυναίκες που ξεχωρίζουν σε διαφορετικούς τομείς:

Υγεία: Ματίνα Παγώνη, Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματά», Πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος (ΕΠΕ) και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ)

Φιλανθρωπία: Κλέλια Χατζηιωάννου, Επιχειρηματίας και Πρόεδρος του «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ»

Επιχειρηματικότητα: Δήμητρα Κατσαφάδου, Ιδρύτρια και Ιδιοκτήτρια της εταιρείας «La Vie En Rose»

Δημοσιογραφία: Φωτεινή Γεωργίου, Δημοσιογράφος Υγείας και Παρουσιάστρια στον ΑΝΤΕΝΝΑ

Αθλητισμός: Κατερίνα Θάνου, Ολυμπιονίκης στίβου και Αντισμήναρχος της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας

Η εκδήλωση επιδιώκει να αναδείξει τη δύναμη και την προσφορά της σύγχρονης γυναίκας, αλλά και να τιμήσει τη διαχρονική συμβολή των εθελοντριών του Ε.Ε.Σ., οι οποίες από το 1877 βρίσκονται σταθερά στην πρώτη γραμμή της προσφοράς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το έργο του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας για την προστασία των γυναικών και των δικαιωμάτων τους μέσα από προγράμματα και δράσεις σε όλη την Ελλάδα.

Η εκδήλωση θα συνοδευτεί από ζωντανή μουσική, με το σύνολο που αποτελείται από: Λίνα Ροδοπούλου (άρπα), Αλέξανδρο Κοντογιάννη (κιθάρα), Άγγελο Κουλούρη (κόντρα μπάσο) και Γιάννη Ευσταθόπουλο (κρουστά).