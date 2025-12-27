quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Έλον Μάσκ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος που έχει υπάρξει ποτέ – Τι ήταν αυτό που εκτόξευσε την περιουσία του ξαφνικά

ΣΑΒΒΑΤΟ | 27.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
o-elon-mask-egine-o-plousioteros-anthropos-pou-echei-yparxei-pote-ti-itan-afto-pou-ektoxefse-tin-periousia-tou-xafnika-782284

Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ντέλαγουερ εκτοξεύει την περιουσία του CEO της Tesla σε ιστορικά επίπεδα και αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στις εταιρικές αμοιβές

Η καθαρή περιουσία του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, Έλον Μασκ, εκτοξεύθηκε στα 749 δισεκατομμύρια δολάρια αργά την Παρασκευή (19/12/2025), μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ντέλαγουερ να επαναφέρει δικαιώματα προαίρεσης μετοχών της Tesla αξίας 139 δισ. δολαρίων, τα οποία είχαν ακυρωθεί πέρυσι.

Το πακέτο αμοιβών του 2018, το οποίο αρχικά αποτιμούνταν στα 56 δισ. δολάρια, αποκαταστάθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, δύο χρόνια αφότου κατώτερο δικαστήριο είχε ακυρώσει τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς τη «αδιανόητη».

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η απόφαση του 2024, η οποία ακύρωσε το πακέτο αμοιβών, ήταν εσφαλμένη και άδικη απέναντι στον Μασκ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που ξεπέρασε τα 600 δισ. δολάρια σε καθαρή περιουσία, μετά από πληροφορίες ότι η αεροδιαστημική του εταιρεία SpaceX ενδέχεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Τον Νοέμβριο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ξεχωριστά ένα πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον Μασκ, το μεγαλύτερο εταιρικό πακέτο αμοιβών που έχει δοθεί ποτέ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στο όραμά του να μετατρέψει την Tesla σε έναν κολοσσό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής.

Η περιουσία του Μασκ ξεπερνά πλέον εκείνη του συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, κατά σχεδόν 500 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes.

Tags
#Έλον Μασκ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις