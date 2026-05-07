O ευρωπαϊκός κολοσσός κρούει τον κώδωνα – Ετοιμάζει περικοπές

Ο γερμανικός όμιλος παραδέχεται ότι το μοντέλο που τον ανέδειξε δεν λειτουργεί πλέον, τι πρόκειται να αλλάξει

Ο όμιλος Volkswagen, βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης ιστορίας του. Η διοίκηση του ομίλου παραδέχεται πλέον ανοιχτά ότι το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο που κυριάρχησε για δεκαετίες δεν είναι πλέον βιώσιμο, ανοίγοντας τον δρόμο για έναν βαθύ και ποωλυεπίπεδο μετασχηματισμό.

Πτώση πωλήσεων και πίεση από παντού

Η εικόνα των τελευταίων μηνών εξηγεί πολλά. Οι πωλήσεις υποχωρούν σχεδόν σε όλες τις μάρκες του ομίλου, με εξαίρεση τη Skoda, ενώ brands όπως Volkswagen, Audi και Porsche καταγράφουν αισθητές απώλειες.

Την ίδια στιγμή, το περιβάλλον γίνεται όλο και πιο απαιτητικό. Ο ανταγωνισμός από κινεζικές εταιρείες εντείνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ενώ δασμοί και υψηλό ενεργειακό κόστος επιβαρύνουν τη συνολική κερδοφορία.

Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο, τα σημερινά περιθώρια κέρδους δεν επαρκούν για να στηρίξουν το μέγεθος και τη δομή του ομίλου.

«Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα»

Η δήλωση του CFO Arno Antlitz είναι χαρακτηριστική της κατάστασης. Ο ίδιος τονίζει ότι απαιτείται «θεμελιώδης μετασχηματισμός του επιχειρηματικού μοντέλου» με στόχο διαρθρωτικές και βιώσιμες βελτιώσεις.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει μια σειρά από δύσκολες αποφάσεις. Η Volkswagen θέλει να μειώσει το κόστος παραγωγής χωρίς να υποβαθμίσει την ποιότητα, να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα και να βελτιώσει την αποδοτικότητα των εργοστασίων της. Παράλληλα, επιδιώκει να επιταχύνει την εξέλιξη νέων τεχνολογιών και να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη μοντέλων.

Λιγότερα μοντέλα, λιγότερη πολυπλοκότητα

Ένα από τα βασικά σημεία του νέου πλάνου είναι η μείωση της πολυπλοκότητας. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες εκδόσεις, λιγότερες πλατφόρμες και γενικά πιο «σφιχτή» γκάμα προϊόντων.

Η στρατηγική αυτή δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση κόστους, αλλά και την ανάγκη για ταχύτερη προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς, ειδικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Περικοπές και μείωση παραγωγής

Ο μετασχηματισμός συνοδεύεται και από σκληρά μέτρα. Ο όμιλος σχεδιάζει την περικοπή δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στη Γερμανία μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ παράλληλα μειώνει την ετήσια παραγωγή για να περιορίσει την υπερπροσφορά.

Είναι ενδεικτικό ότι η Volkswagen έχει ήδη υποχωρήσει από επίπεδα άνω των 10 εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως σε κάτω από 9 εκατομμύρια, προσαρμόζοντας τη δυναμικότητά της στη νέα πραγματικότητα.

Μια νέα ισορροπία για το μέλλον

Το βασικό ζητούμενο για τη Volkswagen δεν είναι απλώς η επιβίωση, αλλά η επανατοποθέτησή της σε μια αγορά που αλλάζει ριζικά. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η τεχνολογική επιτάχυνση και η άνοδος νέων παικτών – κυρίως από την Κίνα – δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου το μέγεθος από μόνο του δεν αποτελεί πλέον πλεονέκτημα.

Ο όμιλος επιχειρεί τώρα να γίνει πιο ευέλικτος, πιο αποδοτικός και πιο «τεχνολογικός», χωρίς να χάσει την κλίμακα που τον έκανε κυρίαρχο.

