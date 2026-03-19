Ο Γιώργος Πρίντεζης πλέον οδηγεί premium κινέζικο αυτοκίνητο – Ποια μάρκα εκπροσωπεί;

Ο Γιώργος Πρίντεζης είναι πλέον Brand Ambassador μίας premium ηλεκτρικής μάρκας που μέχρι στιγμής μας έχει εντυπωσιάσει με τα μοντέλα της.

Η Zeekr ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά και προχωρά σε μια συνεργασία με ισχυρό συμβολισμό, ανακοινώνοντας ότι ο Γιώργος Πρίντεζης αναλαμβάνει ρόλο Brand Ambassador της μάρκας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια κίνηση που συνδέει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού με μια premium κινεζική μάρκα που επενδύει στην ηλεκτροκίνηση και στη σύγχρονη μετακίνηση.

Θυμίζουμε ότι η μάρκα εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τη GEO Mobility Hellas.

Η Zeekr τοποθετείται στην αγορά ως premium πρόταση στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης, με έμφαση στην τεχνολογία, τη βιώσιμη μετακίνηση και τη σύγχρονη εμπειρία οδήγησης.

Γιατί επέλεξε η Zeekr τον Πρίντεζη

Η επιλογή του Γιώργου Πρίντεζη δεν είναι τυχαία. Η εικόνα που θέλει να περάσει η μάρκα συνδέεται με χαρακτηριστικά όπως συνέπεια, αξιοπιστία, ήθος και σταθερή πορεία στον χρόνο.

Ο Πρίντεζης παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του ελληνικού αθλητισμού, με μεγάλη διαδρομή σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ταύτιση αυτών των στοιχείων με την εικόνα που επιδιώκει να χτίσει η Zeekr στην Ελλάδα είναι το βασικό υπόβαθρο της συνεργασίας.

Τι σηματοδοτεί αυτή η συνεργασία

Για τη Zeekr, η συνεργασία αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική αγορά, με στόχο να συνδεθεί η μάρκα με πρόσωπα που έχουν ισχυρό αποτύπωμα στο κοινό και εκπέμπουν αξιοπιστία.

Από την άλλη πλευρά, για τον Γιώργο Πρίντεζη, η συνεργασία με μια premium κινεζική μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων δείχνει και την κατεύθυνση που θέλει να πάρει το brand στην Ελλάδα, δηλαδή μια πιο προβεβλημένη και πιο αναγνωρίσιμη θέση στο κοινό.

Το μήνυμα πίσω από την κίνηση

Η βασική ιδέα που περνά μέσα από αυτή τη σύμπραξη είναι ότι η Zeekr δεν θέλει απλώς να παρουσιαστεί ως ακόμη μία νέα μάρκα αυτοκινήτου, αλλά ως brand με σαφή ταυτότητα και πιο premium προσανατολισμό.

Η σύνδεση με τον Πρίντεζη έρχεται να υπογραμμίσει αυτή την προσπάθεια, δίνοντας στην εταιρεία ένα πρόσωπο που συνδέεται με αξιοπιστία, διάρκεια και ισχυρή δημόσια εικόνα.

Τι κρατάμε;