quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Gordon Murray ίσως δημιούργησε το κορυφαίο supercar όλων των εποχών

ΤΡΙΤΗ | 19.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
o-gordon-murray-isos-dimiourgise-to-koryfaio-supercar-olon-ton-epochon-771627

Στον κόσμο των supercar, λίγοι δημιουργοί καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τα όρια. Ο Gordon Murray δείχνει έτοιμος να το κάνει ξανά, με μια κατασκευή που θυμίζει μύθο αλλά ανήκει στο σήμερα.

  • Νέο supercar S1 LM με μόλις 5 κομμάτια παραγωγής
  • Φόρος τιμής στο McLaren F1 GTR του 1995
  • V12 ατμοσφαιρικός 4,3 λίτρων με πάνω από 690 ίππους
  • Παραδόσεις από το 2026, τιμή πολλών εκατομμυρίων

gma s1 lm supercar

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των supercars

Ο κόσμος των σπάνιων και ακραίων αυτοκινήτων δεν σταματά να εκπλήσσει, αλλά κάθε τόσο εμφανίζεται ένα μοντέλο που καταφέρνει να ξεχωρίσει από όλα τα υπόλοιπα. Ο Gordon Murray, ο άνθρωπος πίσω από την εμβληματική McLaren F1, παρουσιάζει το S1 LM – ένα αυτοκίνητο που δεν στοχεύει απλώς στις επιδόσεις, αλλά φιλοδοξεί να γράψει ιστορία ως το απόλυτο supercar.

gma s1 lm supercar

Το S1 LM ως ζωντανός θρύλος

Με παραγωγή περιορισμένη σε μόλις πέντε μονάδες, το S1 LM είναι εξαρχής καταδικασμένο να γίνει συλλεκτικό. Εξωτερικά παραπέμπει άμεσα στη McLaren F1 GTR του 1995, με επιθετική αεροδυναμική, χαμηλωμένο αμάξωμα και το χαρακτηριστικό εισαγωγικό «πτερύγιο» στην οροφή. Οι καμπύλες του θυμίζουν κλασικά σχήματα, αλλά όλα έχουν σχεδιαστεί εκ νέου με τη ματιά του 2025.

gma s1 lm supercar

Καρδιά V12 με χειροκίνητο κιβώτιο

Στο κέντρο της εμπειρίας βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V12 4,3 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 690 ίππους και στροφάρει ως τις 12.100 σ.α.λ.! Πρόκειται για έναν κινητήρα που έχει σχεδιαστεί για αμεσότητα και αγωνιστική αίσθηση, συνδυασμένος με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων – επιλογή που δείχνει καθαρά τη φιλοσοφία Murray. Σε μια εποχή που τα περισσότερα hypercars βασίζονται σε αυτόματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη, το S1 LM ακολουθεί τον δύσκολο αλλά πιο «αγνό» δρόμο.

gma s1 lm supercar

Σχεδίαση με αναφορές στο Le Mans

Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο από προηγμένα σύνθετα υλικά για χαμηλό βάρος και υψηλή ακαμψία. Η αεροδυναμική του θυμίζει αγωνιστικά αυτοκίνητα του Le Mans, με μεγάλα αεροδυναμικά βοηθήματα και λεπτομέρειες που εξυπηρετούν την κάθετη δύναμη. Η πίσω όψη με την τετραπλή κεντρική εξάτμιση είναι χαρακτηριστική, ενώ η χρήση χρυσού για την προστασία από τη θερμότητα δίνει μια διακριτική νότα πολυτέλειας.

gma s1 lm supercar

Καθαρές γραμμές και εσωτερική εμπειρία

Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια λογική: λιτότητα, εστίαση στον οδηγό και χειροποίητη λεπτομέρεια. Στο κέντρο βρίσκεται ο οδηγός, όπως και στο McLaren F1, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση συμμετρίας και ελέγχου. Οι διακόπτες είναι μηχανικοί, τα υλικά υψηλής ποιότητας, και κάθε στοιχείο έχει μελετηθεί για λειτουργικότητα στην οδήγηση, όχι για εντυπωσιασμό.

gma s1 lm supercar

Μια συλλεκτική εμπειρία για λίγους

Οι πέντε μονάδες του S1 LM έχουν ήδη βρει ιδιοκτήτες, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται το 2026. Η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά είναι βέβαιο ότι θα ξεπερνά κατά πολύ τα ήδη υψηλά επίπεδα του T.50, αγγίζοντας ποσά πολλών εκατομμυρίων. Δεν πρόκειται για αυτοκίνητο που στοχεύει στη μαζική αγορά, αλλά για ένα αντικείμενο πόθου που θα μείνει στην ιστορία.

gma s1 lm supercar

Γιατί θεωρείται το απόλυτο supercar;

Το S1 LM συνδυάζει όλα όσα κάνουν ένα supercar ξεχωριστό: σπανιότητα, σχεδιαστική καθαρότητα, μηχανική αφοσίωση και οδηγική αγνότητα. Σε έναν κόσμο που γεμίζει με ηλεκτροκίνηση και υβριδικά συστήματα, το γεγονός ότι παραμένει καθαρά ατμοσφαιρικό, με χειροκίνητο κιβώτιο και μια φιλοσοφία «driver’s car», το καθιστά μοναδικό.

Τι κρατάμε;

  • Το S1 LM είναι η νέα δημιουργία του Gordon Murray με μόλις 5 μονάδες.
  • Φόρος τιμής στη McLaren F1 GTR του 1995, αλλά με σύγχρονη τεχνολογία.
  • Διαθέτει V12 4,3 λίτρων με πάνω από 690 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο.
  • Ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει σπανιότητα, αγνή οδηγική εμπειρία και ιστορική αξία, διεκδικώντας τον τίτλο του κορυφαίου supercar όλων των εποχών.

Όλες οι ειδήσεις

Η Lamborghini αποκάλυψε το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της – Έχει ελληνικό όνομα

Καλοκαίρι: Το κόλπο με την πόρτα που «δροσίζει» το αυτοκίνητο σε 10 δευτερόλεπτα!

Το φθηνότερο Toyota στην Ελλάδα – Τι τιμή έχει;

car-prices
google-news
Tags
#Gordon Murray
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

kameres-tachytitas-dinoun-kliseis-akomi-ki-otan-den-leitourgoun-pou-einai-exalloi-oi-odigoi-771511

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.08.2025

Κάμερες ταχύτητας δίνουν κλήσεις ακόμη κι όταν δεν “λειτουργούν” – Πού είναι έξαλλοι οι οδηγοί;
i-byd-dimiourgise-ena-hypercar-3-019-ippon-echei-kofti-sta-350-km-h-771036

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.08.2025

Η BYD δημιούργησε ένα hypercar 3.019 ίππων – Έχει κόφτη στα 350 km/h
to-pio-dimofiles-van-ston-kosmo-giortazei-ta-60-771193

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.08.2025

Το πιο δημοφιλές van στον κόσμο γιορτάζει τα 60!
o-ceo-tis-mercedes-benz-proeidopoiei-i-evropaiki-aftokinitoviomichania-tha-katarrefsei-giati-737336

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.08.2025

Ο CEO της Mercedes-Benz προειδοποιεί: «Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θα καταρρεύσει» – Γιατί;
i-bmw-etoimazei-ton-antagonisti-tis-g-class-771386

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.08.2025

Η BMW ετοιμάζει τον ανταγωνιστή της G-Class
synelifthi-nearos-pou-symmeteiche-se-thanatifora-kontra-pigaine-na-fygei-apo-ti-chora-me-ti-mana-tou-771447

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.08.2025

Συνελήφθη νεαρός που συμμετείχε σε θανατηφόρα κόντρα – Πήγαινε να φύγει από τη χώρα με τη μάνα του

Πρόσφατες Ειδήσεις