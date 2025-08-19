Ο Gordon Murray ίσως δημιούργησε το κορυφαίο supercar όλων των εποχών

Στον κόσμο των supercar, λίγοι δημιουργοί καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τα όρια. Ο Gordon Murray δείχνει έτοιμος να το κάνει ξανά, με μια κατασκευή που θυμίζει μύθο αλλά ανήκει στο σήμερα.

Νέο supercar S1 LM με μόλις 5 κομμάτια παραγωγής

Φόρος τιμής στο McLaren F1 GTR του 1995

V12 ατμοσφαιρικός 4,3 λίτρων με πάνω από 690 ίππους

Παραδόσεις από το 2026, τιμή πολλών εκατομμυρίων

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των supercars

Ο κόσμος των σπάνιων και ακραίων αυτοκινήτων δεν σταματά να εκπλήσσει, αλλά κάθε τόσο εμφανίζεται ένα μοντέλο που καταφέρνει να ξεχωρίσει από όλα τα υπόλοιπα. Ο Gordon Murray, ο άνθρωπος πίσω από την εμβληματική McLaren F1, παρουσιάζει το S1 LM – ένα αυτοκίνητο που δεν στοχεύει απλώς στις επιδόσεις, αλλά φιλοδοξεί να γράψει ιστορία ως το απόλυτο supercar.

Το S1 LM ως ζωντανός θρύλος

Με παραγωγή περιορισμένη σε μόλις πέντε μονάδες, το S1 LM είναι εξαρχής καταδικασμένο να γίνει συλλεκτικό. Εξωτερικά παραπέμπει άμεσα στη McLaren F1 GTR του 1995, με επιθετική αεροδυναμική, χαμηλωμένο αμάξωμα και το χαρακτηριστικό εισαγωγικό «πτερύγιο» στην οροφή. Οι καμπύλες του θυμίζουν κλασικά σχήματα, αλλά όλα έχουν σχεδιαστεί εκ νέου με τη ματιά του 2025.

Καρδιά V12 με χειροκίνητο κιβώτιο

Στο κέντρο της εμπειρίας βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V12 4,3 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 690 ίππους και στροφάρει ως τις 12.100 σ.α.λ.! Πρόκειται για έναν κινητήρα που έχει σχεδιαστεί για αμεσότητα και αγωνιστική αίσθηση, συνδυασμένος με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων – επιλογή που δείχνει καθαρά τη φιλοσοφία Murray. Σε μια εποχή που τα περισσότερα hypercars βασίζονται σε αυτόματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη, το S1 LM ακολουθεί τον δύσκολο αλλά πιο «αγνό» δρόμο.

Σχεδίαση με αναφορές στο Le Mans

Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο από προηγμένα σύνθετα υλικά για χαμηλό βάρος και υψηλή ακαμψία. Η αεροδυναμική του θυμίζει αγωνιστικά αυτοκίνητα του Le Mans, με μεγάλα αεροδυναμικά βοηθήματα και λεπτομέρειες που εξυπηρετούν την κάθετη δύναμη. Η πίσω όψη με την τετραπλή κεντρική εξάτμιση είναι χαρακτηριστική, ενώ η χρήση χρυσού για την προστασία από τη θερμότητα δίνει μια διακριτική νότα πολυτέλειας.

Καθαρές γραμμές και εσωτερική εμπειρία

Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια λογική: λιτότητα, εστίαση στον οδηγό και χειροποίητη λεπτομέρεια. Στο κέντρο βρίσκεται ο οδηγός, όπως και στο McLaren F1, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση συμμετρίας και ελέγχου. Οι διακόπτες είναι μηχανικοί, τα υλικά υψηλής ποιότητας, και κάθε στοιχείο έχει μελετηθεί για λειτουργικότητα στην οδήγηση, όχι για εντυπωσιασμό.

Μια συλλεκτική εμπειρία για λίγους

Οι πέντε μονάδες του S1 LM έχουν ήδη βρει ιδιοκτήτες, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται το 2026. Η τιμή δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά είναι βέβαιο ότι θα ξεπερνά κατά πολύ τα ήδη υψηλά επίπεδα του T.50, αγγίζοντας ποσά πολλών εκατομμυρίων. Δεν πρόκειται για αυτοκίνητο που στοχεύει στη μαζική αγορά, αλλά για ένα αντικείμενο πόθου που θα μείνει στην ιστορία.

Γιατί θεωρείται το απόλυτο supercar;

Το S1 LM συνδυάζει όλα όσα κάνουν ένα supercar ξεχωριστό: σπανιότητα, σχεδιαστική καθαρότητα, μηχανική αφοσίωση και οδηγική αγνότητα. Σε έναν κόσμο που γεμίζει με ηλεκτροκίνηση και υβριδικά συστήματα, το γεγονός ότι παραμένει καθαρά ατμοσφαιρικό, με χειροκίνητο κιβώτιο και μια φιλοσοφία «driver’s car», το καθιστά μοναδικό.

Τι κρατάμε;

Το S1 LM είναι η νέα δημιουργία του Gordon Murray με μόλις 5 μονάδες.

Φόρος τιμής στη McLaren F1 GTR του 1995, αλλά με σύγχρονη τεχνολογία.

Διαθέτει V12 4,3 λίτρων με πάνω από 690 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο.

Ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει σπανιότητα, αγνή οδηγική εμπειρία και ιστορική αξία, διεκδικώντας τον τίτλο του κορυφαίου supercar όλων των εποχών.

