O Hammond γύρισε στην πίστα του Top Gear με μία Porsche 911 GT3 (Video)

O Richard Hammond διάλεξε μια Porsche 911 GT3 για την επιστροφή του στην πίστα του Top Gear και μας θύμισε γιατί τον λατρεύουμε

O «κοντός» της αγαπημένη μας τριάδας των επιστρέφει στην πίστα του Top Gear μετά από περίπου 10 χρόνια και ανοίγει το «χρονοντούλαπο», θυμίζοντάς μας μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές που μας έκαναν να αγαπήσουμε τόσο πολύ τα Top Gear & Grand Tour.

Για την πρώτη του βόλτα μετά από τόσα χρόνια, o Hammond διάλεξε μια Porsche 911 GT3, κάτι που δεν μας έκανε εντύπωση. Εδώ το έκανε κι όταν είχε δίπλα του τους, Clarkson και May να τον «κράζουν»…

Η αγάπη για τις Porsche

Ο Hammond ποτέ δεν έκρυψε την αδυναμία του για τα αυτοκίνητα της Porsche, κάτι που πλήρωνε ακριβά όσο δίπλα του είχε τους συνεργάτες του. Κυρίως ο Jeremy Clarkson και λιγότερο ο James May πάντα τον «στόλιζαν» για τις προτιμήσεις του, ειδικά όταν εκθείαζε αυτοκίνητα των «μισητών Γερμανών», αλλά πάντα στα πλαίσια του χιούμορ. Άλλωστε, κανείς δεν μπορούσε να πει κάτι κακό για αυτά, ειδικά όταν μιλάμε για οδήγηση στην πίστα.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμάζουμε την πρώτη υβριδική Porsche 911 GTS στην Ελλάδα (+BINTEO)

Ο Richard Hammond διάλεξε τη θυμηθεί την πίστα πίσω από το τιμόνι της νέας Porsche 911 GT3, η οποία μπορεί να έχει αλλάξει λίγο στη γενιά 992.2, αλλά συνεχίζει να ζωγραφίζει χαμόγελα στο πρόσωπο όσων την οδηγούν. Η νέα GT3 έχει αλλάξει ελάχιστα σχεδιαστικά, έχει διατηρήσει την ίδια ισχύ, αλλά παραμένει ένα μοντέλο που νιώθει «στο σπίτι του», είτε το οδηγείς στον δρόμο, είτε στην πίστα.

Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η μεθυστική μελωδία του ατμοσφαιρικού straight-six κινητήρα 4,0 λίτρων, ο οποίος στέλνει 502 ίππους και 449 Nm ροπής μονάχα στους πίσω τροχούς, ενώ στροφάρει ανελέητα μέχρι τις 9.000 σ.α.λ.

Κι ενώ το βίντεο μας έφερε στο μυαλό αξέχαστες στιγμές από το παρελθόν των, Top Gear και Grand Tour, η αλήθεια είναι πως στο τέλος περιμέναμε τον «ψηλό», Jeremy Clarkson να γκρεμίσει ότι έχτιζε ο Hammond γύρω από την Porsche 911 όταν η κάμερα γυρίσει στο στούντιο με τον δικό του μοναδικό τρόπο, λέγοντας κάτι σαν… “Bollocks”.

Πάλι καλά υπάρχει και το Amazon Prime!

Τι κρατάμε:

Ο Richard Hammond γύρισε (έστω για λίγο) στην πίστα του Top Gear

Ο «κοντός» διάλεξε μια Porsche 911 GT3 για να θυμηθεί τα παλιά και να μας κάνει να μελαγχολήσουμε

Η νέα GT3 δεν άλλαξε πολύ στη νέα της γενιά, αλλά δεν χρειαζόταν, αφού τα συναισθήματα που γεννά είναι τα ίδια

