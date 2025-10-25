quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

O Hammond γύρισε στην πίστα του Top Gear με μία Porsche 911 GT3 (Video)

ΣΑΒΒΑΤΟ | 25.10.2025
Autotypos Team
o-hammond-gyrise-stin-pista-tou-top-gear-me-mia-porsche-911-gt3-video-780693

O Richard Hammond διάλεξε μια Porsche 911 GT3 για την επιστροφή του στην πίστα του Top Gear και μας θύμισε γιατί τον λατρεύουμε

O «κοντός» της αγαπημένη μας τριάδας των επιστρέφει στην πίστα του Top Gear μετά από περίπου 10 χρόνια και ανοίγει το «χρονοντούλαπο», θυμίζοντάς μας μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές που μας έκαναν να αγαπήσουμε τόσο πολύ τα Top Gear & Grand Tour.

Για την πρώτη του βόλτα μετά από τόσα χρόνια, o Hammond διάλεξε μια Porsche 911 GT3, κάτι που δεν μας έκανε εντύπωση. Εδώ το έκανε κι όταν είχε δίπλα του τους, Clarkson και May να τον «κράζουν»…

Η αγάπη για τις Porsche

Ο Hammond ποτέ δεν έκρυψε την αδυναμία του για τα αυτοκίνητα της Porsche, κάτι που πλήρωνε ακριβά όσο δίπλα του είχε τους συνεργάτες του. Κυρίως ο Jeremy Clarkson και λιγότερο ο James May πάντα τον «στόλιζαν» για τις προτιμήσεις του, ειδικά όταν εκθείαζε αυτοκίνητα των «μισητών Γερμανών», αλλά πάντα στα πλαίσια του χιούμορ. Άλλωστε, κανείς δεν μπορούσε να πει κάτι κακό για αυτά, ειδικά όταν μιλάμε για οδήγηση στην πίστα.

Διαβάστε επίσης: Δοκιμάζουμε την πρώτη υβριδική Porsche 911 GTS στην Ελλάδα (+BINTEO)

Ο Richard Hammond διάλεξε τη θυμηθεί την πίστα πίσω από το τιμόνι της νέας Porsche 911 GT3, η οποία μπορεί να έχει αλλάξει λίγο στη γενιά 992.2, αλλά συνεχίζει να ζωγραφίζει χαμόγελα στο πρόσωπο όσων την οδηγούν. Η νέα GT3 έχει αλλάξει ελάχιστα σχεδιαστικά, έχει διατηρήσει την ίδια ισχύ, αλλά παραμένει ένα μοντέλο που νιώθει «στο σπίτι του», είτε το οδηγείς στον δρόμο, είτε στην πίστα.

Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η μεθυστική μελωδία του ατμοσφαιρικού straight-six κινητήρα 4,0 λίτρων, ο οποίος στέλνει 502 ίππους και 449 Nm ροπής μονάχα στους πίσω τροχούς, ενώ στροφάρει ανελέητα μέχρι τις 9.000 σ.α.λ.

Κι ενώ το βίντεο μας έφερε στο μυαλό αξέχαστες στιγμές από το παρελθόν των, Top Gear και Grand Tour, η αλήθεια είναι πως στο τέλος περιμέναμε τον «ψηλό», Jeremy Clarkson να γκρεμίσει ότι έχτιζε ο Hammond γύρω από την Porsche 911 όταν η κάμερα γυρίσει στο στούντιο με τον δικό του μοναδικό τρόπο, λέγοντας κάτι σαν… “Bollocks”.

Πάλι καλά υπάρχει και το Amazon Prime!

Τι κρατάμε:

  • Ο Richard Hammond γύρισε (έστω για λίγο) στην πίστα του Top Gear
  • Ο «κοντός» διάλεξε μια Porsche 911 GT3 για να θυμηθεί τα παλιά και να μας κάνει να μελαγχολήσουμε
  • Η νέα GT3 δεν άλλαξε πολύ στη νέα της γενιά, αλλά δεν χρειαζόταν, αφού τα συναισθήματα που γεννά είναι τα ίδια

Όλες οι ειδήσεις

Αποστολή: Οδηγούμε στην Ελλάδα όλα τα μοντέλα της Zeekr

Ήρθε στην Ελλάδα το κορυφαίο τετρακίνητο Peugeot E-3008 με τους 325 ίππους – Τιμή

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την πατάνε – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#James May#Jeremy Clarkson#Porsche#Porsche 911 GT3#Richard Hammond#The Grand Tour#Top Gear
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

epistrefei-o-twin-turbo-v6-ton-500-ippon-sta-montela-tis-alfa-romeo-753184

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.10.2025

Επιστρέφει ο twin-turbo V6 των 500+ ίππων στα μοντέλα της Alfa Romeo
to-premium-skoda-pou-espase-kathe-rekor-2-831-km-me-ena-gemisma-780629

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.10.2025

Το premium Skoda που έσπασε κάθε ρεκόρ – 2.831 km με ένα γέμισμα
afto-einai-to-koryfaio-pratirio-tis-eko-stin-ellada-pou-einai-kai-giati-xechorizei-780619

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.10.2025

Αυτό είναι το κορυφαίο πρατήριο της EKO στην Ελλάδα – Που είναι και γιατί ξεχωρίζει
car-of-the-year-2026-pos-ta-volkswagen-golf-gti-kai-r-katektisan-ton-polypothito-titlo-780472

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.10.2025

Car of the Year 2026: Πως τα Volkswagen Golf GTI και R κατέκτησαν τον πολυπόθητο τίτλο
14-anthropoi-skotothikan-sto-dromo-sto-antistoicho-triimero-tis-28is-oktovriou-to-2024-to-minyma-tou-yp-metaforon-693640

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.10.2025

14 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δρόμο στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου το 2024 – Το μήνυμα του Υπ. Μεταφορών
italia-kai-germania-zitoun-allagi-poreias-tis-ee-gia-tin-aftokinitoviomichania-653862

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.10.2025

Ιταλία και Γερμανία ζητούν αλλαγή πορείας της ΕΕ για την αυτοκινητοβιομηχανία

Πρόσφατες Ειδήσεις