Ο Jeremy Clarkson αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο – Τι είπε στο Clarkson’s Farm

Ο γνωστός παρουσιαστής Jeremy Clarkson αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, σε συγκινητική σκηνή από τη νέα σεζόν του Clarkson’s Farm

Άλλοι τον λατρεύουν, άλλοι τον μισούν, το μόνο σίγουρο είναι πως ο Jeremy Clarkson είναι μια περσόνα που δεν περνάει αδιάφορη. Ο γνωστός για τις αιχμηρές ατάκες του Άγγλος παρουσιαστής έχει γίνει πολλές φορές «κόκκινο πανί» για κάτι που έχει πει στον αέρα, είτε αυτό επρόκειτο για κάποιο πολιτικό σχόλιο, είτε για την… βάρβαρη κριτική του σε κάποιο (συνήθως γαλλικό) μοντέλο αυτοκινήτου.

Τώρα, ο αγαπημένος στους petrolheads χάρη στην πολυετή του πορεία σε shows όπως το Top Gear και το Grand Tour, έριξε μια μεγάλη «βόμβα» κατά τη διάρκεια του Clarkson’s Farm, αποκαλύπτοντας πως διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.

Η είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη, μέσα από τα δύο τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Amazon Prime. Ο 66χρονος πρώην παρουσιαστής του Top Gear εμφανίζεται να ενημερώνει τους στενούς συνεργάτες του, Kaleb Cooper και Charlie Ireland, για τη διάγνωσή του.

«Έχω καρκίνο», είπε ο Clarkson. «Θυμάστε που έκανα εξετάσεις τον Μάιο; Έλειψα πριν από λίγες εβδομάδες για βιοψία και είναι καρκίνος. Είναι επιθετικός, αλλά τον πιάσαμε πολύ νωρίς».

Ο Κaleb Cooper δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ και ο Ireland εξέφρασε την υποστήριξή του. Ο Clarkson τους διαβεβαίωσε ότι «θα είμαι καλά» και ότι θα λείψει μόνο για λίγο, ενώ τόνισε ότι η έγκαιρη διάγνωση ήταν καθοριστική.

«Αν δεν είχα κάνει τις εξετάσεις και δεν το είχαν πιάσει νωρίς, αυτή μπορεί να ήταν η τελευταία μου συγκομιδή. Τώρα υπάρχει ελπίδα να συνεχίσω να καλλιεργώ αυτό το αγρόκτημα για πολλά χρόνια ακόμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι του αφαιρέθηκε το 10% του προστάτη, όπου εντοπίστηκε ο καρκίνος. Η διάγνωση έγινε το περασμένο καλοκαίρι, ενώ η υγεία του είχε ήδη απασχολήσει το κοινό, καθώς στα προηγούμενα επεισόδια είχε μιλήσει για επέμβαση στην καρδιά του τον Οκτώβριο του 2024, όπου του τοποθετήθηκε stent.

Ο Clarkson είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς παρουσιαστές στη Βρετανία. Έγινε διάσημος από το Top Gear (2002-2015), συνέχισε με το The Grand Tour στο Amazon και από το 2021 πρωταγωνιστεί στο Clarkson’s Farm, το οποίο ακολουθεί τις προσπάθειές του να διαχειριστεί το αγρόκτημά του στα Cotswolds. Επίσης παρουσιάζει το γνωστό show, «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Ενώ η εν λόγω είδηση μας στεναχώρησε, είμαστε σίγουροι πως ο «ψηλός» θα καταφέρει να αντιμετωπίσει άλλη μια δυσκολία με το γνωστό του χιούμορ. Του ευχόμαστε περαστικά και να συνεχίσει να μας ψυχαγωγεί για πολλά χρόνια ακόμα.

Περαστικά αγαπημένε μας ψηλέ!