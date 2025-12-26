Ο κινεζικός Όμιλος που ήρθε στην Ελλάδα έφτασε τα 30 εκατομμύρια οχήματα – Ποιος είναι ο στόχος μέχρι το 2030;

Ιστορικό ορόσημο για τον κινέζικο Όμιλο και εγκαίνια σε μια νέα εποχή παγκόσμιας ανάπτυξης με επίκεντρο τον χρήστη και την τεχνολογία

Ο Όμιλος Changan Automobile ανακοίνωσε την επίτευξη ενός ιστορικού ορόσημου, με το νούμερο 30.000.000 όχημα να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου AVATR Digital Intelligence. Η Changan έχει θέσει ως προτεραιότητες την ασφάλεια, την τεχνολογία και την καινοτομία, βάζοντας ακόμα υψηλότερους στόχους για το μέλλον.

«Η Changan συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις κινητικότητας που είναι εξυπνότερες, πιο βιώσιμες και ουσιαστικά προσανατολισμένες στις ανάγκες των χρηστών, ανταποκρινόμενη στο παγκόσμιο όραμα για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον», δήλωσε ο πρόεδρος του Changan Automobile Group, Zhu Huarong.

Η Changan δεν είναι μία ακόμη νεοφερμένη κινεζική φίρμα. Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους αυτοκινητοκατασκευαστές της Κίνας, με 41 χρόνια ιστορίας και παρουσία σε πάνω από 60 χώρες. Πρόσφατα, η Ελλάδα έγινε η πρώτη αγορά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που υποδέχεται τη Changan με πλήρη επίσημη αντιπροσωπεία.

Στην καρδιά του ευρωπαϊκού design center της Changan βρίσκεται ένας Έλληνας δημιουργός. Ο Γιώργος Κούκος, επικεφαλής σχεδίασης στην Ευρώπη, ηγείται μιας ομάδας που συνδυάζει ανατολική φιλοσοφία με ευρωπαϊκή αισθητική. Η φιλοσοφία του Kούκου είναι απλή: τεχνολογία με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Τα μοντέλα της Changan έχουν καθαρές γραμμές, επιβλητική στάση και μινιμαλιστικά εσωτερικά, δίνοντας έμφαση στην ηρεμία και στη ροή των επιφανειών.

Κορυφαία προτεραιότητα η ασφάλεια

Από όταν πραγματοποίησε το πρώτο crash test σε mini van, το 1999, η ασφάλεια αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα για την Changan, με την εταιρεία να συνεχίζει να εξελίσσει αδιάκοπα τις δυνατότητες προστασίας από παθητικές δομές σε σύγχρονα ενεργά συστήματα ασφαλείας.

Με την υποστήριξη του Κρατικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ασφαλείας Έξυπνων Οχημάτων – του μοναδικού στον κλάδο – η Changan εφαρμόζει το δικό της σύστημα επαλήθευσης CA-ITVS, με το οποίο έχει δοκιμάσει τα οχήματα για περισσότερα από 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, εξασφαλίζοντας διάρκεια ζωής 10 ετών ή 260.000 χλμ.

Στη νέα ψηφιακή εποχή, η CHANGAN επαναπροσδιορίζει την έννοια της προστασίας μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας SDA Intelligence, δημιουργώντας ένα ολιστικό οικοσύστημα ασφάλειας που καλύπτει τόσο τους επιβάτες όσο και τα δεδομένα τους, διασφαλίζοντας ένα “ασφαλές ταξίδι προς το σπίτι” σε κάθε επίπεδο.

Τεχνολογία που οδηγεί την καινοτομία

Η Changan φέρνει στην αγορά απτές τεχνολογικές καινοτομίες με πραγματική αξία για τον χρήστη, έχοντας τις στρατηγικές Green και Intelligent ως κινητήριες δυνάμεις. Το Green Plan εστιάζει στην ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια των μπαταριών και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων νέας ενέργειας, ενώ το Intelligent Plan προωθεί την εξέλιξη της ευφυΐας των οχημάτων, των αυτόνομων συστημάτων και της συνδεσιμότητας.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες ξεχωρίζουν το σύστημα Golden Shield Battery, που θέτει νέα πρότυπα ασφάλειας, καθώς και η τεχνολογία υψηλής συχνότητας παλμικής θέρμανσης, η οποία βελτιώνει σημαντικά την απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, το σύστημα κίνησης BlueCore 3.0 προσφέρει προηγμένες λύσεις τόσο για υβριδικά όσο και για συμβατικά σύνολα, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με εξαιρετική αποδοτικότητα καυσίμου.

Μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, η Changan διασφαλίζει ότι κάθε διαδρομή είναι αποδοτική, αξιόπιστη και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας.

Φιλόδοξο όραμα για το μέλλον

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Changan παρουσίασε το στρατηγικό της όραμα έως το 2030, θέτοντας συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους: