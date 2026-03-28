Ο Κινέζος ανταγωνιστής της Porsche 911 συνεργάζεται με τον James Bond

Το νέο μοντέλο έρχεται από την Κίνα, έχει στο στόχαστρό του την Porsche 911 και θα παρουσιαστεί από τον James Bond: ονομάζεται Z… Denza Z

Μεγάλη… «μπουκιά» ετοιμάζεται να φάει η BYD και συγκεκριμένα η premium μάρκα της, Denza, κλειδώνοντας στο στόχαστρό της ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο ιστορικά ονόματα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο λόγος για την θρυλική Porsche 911, η οποία αναμένεται να αποκτήσει έναν νέο ανταγωνιστή από την Κίνα.

Το επιβλητικό Denza Z διαθέτει σχεδόν τετραψήφια ιπποδύναμή, επιθετικό styling και έναν… πρώην μυστικό πράκτορα στον ρόλο του παρουσιαστή.

Το κορυφαίο σπορ μοντέλο της Denza

To νέο Z είναι ξεκάθαρα το καλύτερο «χαρτί» της Denza και τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας, πάνω από το Z9 GT, το MPV D9 και το SUV, B5. Το είδαμε πρώτη φορά πέρσι τον Απρίλιο, στον ρόλο του πρωτότυπου, concept Z, και τώρα έφτασε η ώρα να πάρουμε μια γεύση και από την έκδοση παραγωγής, λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα του στο Goodwood FoS.

Στην πρώτη του φωτογραφία, το Denza Z ποζάρει πίσω από την αντιπρόεδρο της BYD, Stella Li, και τον μέχρι πρότινος James Bond, Daniel Craig, με ένα φανταχτερό πορτοκαλί χρώμα που τραβά τα βλέμματα.

Δοκιμές στο Nurburgring

Σχεδιαστικά, η Denza φαίνεται πως παραμένει πιστή στο αρχικό concept Z, με δυναμικές γραμμές αμαξώματος, έναν ιδιαίτερα επιθετικό προφυλακτήρα και τα χαρακτηριστικά «αιχμηρά» μπροστά φώτα. Ωστόσο, από το Z λείπει το μεγαλοπρεπές splitter και η επιβλητική αεροτομή, τα οποία πιθανότατα θα δούμε σε μια μελλοντική πιο ακραία έκδοση.

Η Denza φαίνεται πως είναι απόλυτα συγκεντρωμένη στην αποστολή της να τα βάλει με την Porsche 911, με πρωτότυπα του νέου Z να έχουν ήδη εντοπιστεί να δοκιμάζονται στη θρυλική πίστα του Nurburgring.

Σχεδόν 1.000 ίπποι

Οι λεπτομέρειες του κινητήριου συνόλου δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, ωστόσο, όλα δείχνουν ότι το Z θα χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα κίνησης με το αμιγώς ηλεκτρικό Z9 GT. Το εν λόγω μοντέλο τροφοδοτείται από μια μπαταρία Blade χωρητικότητας 100 kWh και τρεις ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν μαζί περίπου 950 ίππους. Είναι προφανές ότι αυτό θα ξεπερνούσε άνετα την Porsche 911, η οποία δεν διατίθεται σε αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή.

Αυτό καθιστά το Denza Z ικανό να τα βάλει με την 911 στην ευθεία, αλλά τι θα γίνει όταν έρθουν οι στροφές;

Σε αυτό το μέτωπο, η Denza φαίνεται πως είναι εξίσου «διαβασμένη», αναφέροντας πως το νέο Z θα είναι εξοπλισμένο με προηγμένα υψηλής απόδοσης όπως, μαγνητοροϊκά αμορτισέρ και σύστημα διεύθυνσης-by-wire. Εκτός από το κινητήριο σύνολο, το Denza Z ίσως κληρονομήσει κι άλλα χαρακτηριστικά από το Z9 GT, όπως το crab-walk και το slow-motion drifting για παρκάρισμα.

Bond car από… Κίνα

Σύμφωνα με τη Stella Li, η BYD έχει συνεργαστεί με τον Daniel Craig για μια διαφημιστική καμπάνια της Denza, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

«Ο Daniel Craig εκφράζει έναν ισχυρό συνδυασμό δύναμης, κομψότητας και αυθεντικότητας, αξίες που ταυτίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία της DENZA. Καθώς επεκτείνουμε τη μάρκα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με έναν ηθοποιό του οποίου η παρουσία αντικατοπτρίζει το πνεύμα της DENZA. Μαζί, επιδιώκουμε να αναδείξουμε πώς η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και το συναίσθημα συνδυάζονται, διαμορφώνοντας ένα νέο όραμα για την premium κινητικότητα» – ήταν τα λόγια της Stella Li.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου στην Όπερα Palais Garnier στο Παρίσι, με πρωταγωνιστή το κορυφαίο μοντέλο της, το Z9GT shooting brake.

Τι κρατάμε: