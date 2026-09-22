O Κυριάκος Μητσοτάκης στην Tesla: Στα άδυτα του Optimus με «ξεναγό» Έλληνα επικεφαλής

Στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της Tesla στο Πάλο Άλτο βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψη να έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, αφού την ξενάγηση ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, διευθυντή του προγράμματος ανθρωποειδούς ρομποτικής Optimus

Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Καλιφόρνια περιλάμβανε επαφές με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, όμως για τον χώρο της αυτοκίνησης το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε αναμφίβολα η στάση στην Tesla.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας στο Πάλο Άλτο, όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές της στην ηλεκτροκίνηση, τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική. Η επίσκεψη στην Tesla είχε προαναγγελθεί στο επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την περιοδεία του στην Καλιφόρνια.

Ο Έλληνας πίσω από το Optimus

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι την ξενάγηση πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, διευθυντής του προγράμματος Optimus. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με Έλληνες που εργάζονται στην αμερικανική εταιρεία.

Το Optimus αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα projects της Tesla και δείχνει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η εταιρεία δεν θέλει πλέον να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η ίδια η Tesla περιγράφει το Optimus ως ένα αυτόνομο, δίποδο ανθρωποειδές ρομπότ γενικής χρήσης, σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει επικίνδυνες, επαναλαμβανόμενες ή μονότονες εργασίες. Για να επιτευχθεί αυτό, η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν την ισορροπία, την πλοήγηση, την αντίληψη του περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο.

Η τεχνολογία που αναπτύσσεται για το Optimus έχει μάλιστα άμεση σχέση με όσα έχει ήδη δημιουργήσει η Tesla για τα αυτοκίνητά της. Μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρονικά ισχύος, λογισμικό και υπολογιστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν κοινά τεχνολογικά πεδία μεταξύ των ηλεκτρικών οχημάτων και των ανθρωποειδών ρομπότ.

Από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη «φυσική» τεχνητή νοημοσύνη

Η μετατόπιση αυτή αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για την Tesla. Στο νεότερο Master Plan της, η εταιρεία τοποθετεί πλέον στο ίδιο στρατηγικό πλαίσιο τα ηλεκτρικά οχήματα, την αυτονομία, την ενέργεια και τα ανθρωποειδή ρομπότ, μιλώντας ουσιαστικά για μεταφορά της τεχνητής νοημοσύνης από τον ψηφιακό στον φυσικό κόσμο.

Με άλλα λόγια, η τεχνογνωσία που χρησιμοποιείται ώστε ένα Tesla να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και να λαμβάνει αποφάσεις στον δρόμο μπορεί, σε διαφορετική μορφή, να χρησιμοποιηθεί ώστε ένα ρομπότ να κινείται και να εκτελεί εργασίες σε εργοστάσια, αποθήκες ή άλλους χώρους.

Για αυτό και το Optimus έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κεντρικά τεχνολογικά προγράμματα της εταιρείας, παράλληλα με την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης και των μελλοντικών Robotaxi.

Και επίσκεψη στη Nvidia

Η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Silicon Valley περιλάμβανε επίσης επίσκεψη στη Nvidia, όπου συναντήθηκε με στελέχη της εταιρείας, μεταξύ των οποίων ο Global VP for Business Development John Josephakis.

Σύμφωνα με το επίσημο ενημερωτικό σημείωμα του πρωθυπουργικού γραφείου, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα, καθώς και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε επίσης στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου αναπτύσσονται προηγμένοι ημιαγωγοί και υπολογιστικά συστήματα.

Ακολούθησε συνάντηση στη Sequoia Capital, με τη συμμετοχή επενδυτών, ερευνητών και στελεχών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

Για εμάς πάντως, η πιο ενδιαφέρουσα εικόνα της επίσκεψης παραμένει αυτή από την Tesla: ένας Έλληνας μηχανικός σε καίριο ρόλο σε ένα από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα της εταιρείας που άλλαξε την πορεία της ηλεκτροκίνησης και τώρα επιχειρεί να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, προς την ανθρωποειδή ρομποτική.

ΦΩΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

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