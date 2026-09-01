Ο Lewis Hamilton απέκτησε την απόλυτη Ferrari που όλοι θέλουμε

Ο Lewis Hamilton έκανε πραγματικότητα ένα μεγάλο του όνειρο, αποκτώντας μία Ferrari F40 που έμεινε πάνω από 30 χρόνια κλεισμένη σε γκαράζ.

Ο Lewis Hamilton μπορεί να πούλησε ολόκληρη τη συλλογή αυτοκινήτων του, όμως υπήρχε πάντα μία Ferrari για την οποία ήταν διατεθειμένος να κάνει εξαίρεση. Και τελικά την απέκτησε. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και οδηγός πλέον της Scuderia Ferrari έγινε ιδιοκτήτης μιας Ferrari F40, του αυτοκινήτου που ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει ουσιαστικά ως το απόλυτο dream car του.

Και η συγκεκριμένη F40 έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία, καθώς σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες παρέμενε για περισσότερα από 30 χρόνια κλεισμένη σε γκαράζ, πριν περάσει στα χέρια του Hamilton και επιστρέψει στο Maranello για πλήρη αποκατάσταση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Μια Ferrari F40 ξεχασμένη για πάνω από 30 χρόνια

Ο Hamilton αποκάλυψε το νέο του απόκτημα μέσα από το Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη διαδικασία αποκατάστασης του αυτοκινήτου στις εγκαταστάσεις της Ferrari. Η F40 φέρεται να είχε μείνει ακινητοποιημένη σε γκαράζ από τη δεκαετία του ’90, συγκεντρώνοντας σκόνη αντί για χιλιόμετρα.

Για άγνωστο λόγο, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν τη χρησιμοποιούσε, με αποτέλεσμα ένα από τα πλέον περιζήτητα μοντέλα στην ιστορία της Ferrari να παραμείνει ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο για δεκαετίες.

Όταν ο Hamilton την εντόπισε, αποφάσισε να την αποκτήσει και στη συνέχεια να τη στείλει εκεί όπου ίσως περισσότερο από οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να επιστρέψει στην αρχική της κατάσταση, στο Maranello.

Όχι ένα απλό γυάλισμα

Από τις εικόνες που δημοσίευσε ο Βρετανός φαίνεται ότι δεν μιλάμε για μια απλή αισθητική περιποίηση. Η Ferrari υποβλήθηκε σε εκτεταμένη αποκατάσταση διάρκειας αρκετών εβδομάδων, με τη διαδικασία να περιλαμβάνει ακόμη και αφαίρεση του κινητήρα.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πλήρες recommissioning του αυτοκινήτου, ώστε μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες ακινησίας να μπορεί να επιστρέψει στην κατάσταση που αρμόζει σε μια F40.

Το αποτέλεσμα, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Hamilton, δείχνει ένα αυτοκίνητο που έχει επιστρέψει σε εξαιρετική κατάσταση.

Η Ferrari που είχε ήδη «προδώσει» ότι ήθελε

Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιλογή της F40 μόνο τυχαία δεν ήταν. Όταν ο Lewis Hamilton έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνισή του ως οδηγός της Ferrari τον Ιανουάριο του 2025, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες εκείνης της ημέρας τον έδειχνε να ποζάρει δίπλα σε μια F40 έξω από τις ιστορικές εγκαταστάσεις της Ferrari στο Maranello.

Η εικόνα εκείνη έγινε σχεδόν σύμβολο της νέας εποχής του Hamilton με τη Scuderia.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η F40 βρίσκεται τόσο ψηλά στις προτιμήσεις του, ώστε θα ήθελε ακόμη και να συνεργαστεί με τη Ferrari για να δημιουργήσει κάποια στιγμή μια σύγχρονη ερμηνεία της.

Θέλει να δημιουργήσει την «F44»

Ο Hamilton έχει ήδη σκεφτεί ακόμη και το όνομα για ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Θα ήθελε να ονομαστεί F44, συνδυάζοντας την αναφορά στην F40 με τον αριθμό 44 που τον συνοδεύει σε ολόκληρη την καριέρα του στη Formula 1.

Όπως είχε δηλώσει, στόχος του θα ήταν να διατηρήσει τη βασική φιλοσοφία της F40 και κυρίως ένα στοιχείο που έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τα σύγχρονα supercars, το παραδοσιακό χειροκίνητο κιβώτιο.

«Ένα από τα πράγματα που πραγματικά θέλω να κάνω είναι να σχεδιάσω μια Ferrari. Θέλω να κάνω μια F44. Με βάση την F40, με πραγματικό χειροκίνητο κιβώτιο. Αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο θέλω να δουλέψω τα επόμενα χρόνια», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μέχρι να συμβεί κάτι τέτοιο, έχει πλέον την αυθεντική F40 στο γκαράζ του.

Μία από λίγο περισσότερες από 1.300

Η συγκεκριμένη Ferrari ανήκει σε μια εξαιρετικά περιορισμένη οικογένεια αυτοκινήτων. Η συνολική παραγωγή της F40 ξεπέρασε ελάχιστα τις 1.300 μονάδες, στοιχείο που από μόνο του εξηγεί ένα μέρος της σημερινής συλλεκτικής της αξίας.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος που της δίνει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της Ferrari. Η F40 ήταν το τελευταίο μοντέλο που έλαβε προσωπικά την έγκριση του Enzo Ferrari, γεγονός που την έχει μετατρέψει σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμη ιστορικό supercar του Maranello.

Για τον Hamilton, η σύνδεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σήμερα που αγωνίζεται ο ίδιος με τα χρώματα της Ferrari.

Πόσο μπορεί να κόστισε;

Ο Lewis Hamilton δεν αποκάλυψε πόσα χρήματα χρειάστηκε για να αποκτήσει τη συγκεκριμένη F40. Και η κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την αποκατάσταση κάνει οποιαδήποτε εκτίμηση ακόμη δυσκολότερη.

Έχουμε όμως ένα πρόσφατο μέτρο σύγκρισης για το πού έχουν φτάσει πλέον οι τιμές των καλύτερων F40. Τον Απρίλιο, ο οίκος RM Sotheby’s πούλησε μία Ferrari F40 με μόλις 1.799 km στο οδόμετρο έναντι 4,3 εκατ. ευρώ.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι ο Hamilton πλήρωσε αντίστοιχο ποσό. Η αξία κάθε συλλεκτικού αυτοκινήτου εξαρτάται έντονα από την κατάσταση, το ιστορικό, τα χιλιόμετρα και την προέλευσή του. Σίγουρα πάντως η εποχή που μια F40 μπορούσε να θεωρηθεί απλώς ένα «παλιό Ferrari» έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Πούλησε τα αυτοκίνητά του, αλλά κράτησε χώρο για την F40

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στην ιστορία είναι ίσως ότι ο Hamilton είχε αποφασίσει προηγουμένως να πουλήσει ολόκληρη τη συλλογή αυτοκινήτων του. Παρά την πρόσβασή του σε μερικά από τα πιο εξωτικά μοντέλα του κόσμου, είχε απομακρυνθεί από τη λογική της μεγάλης προσωπικής συλλογής.

Είχε όμως ξεκαθαρίσει ότι αν εμφανιζόταν η σωστή F40, θα έκανε εξαίρεση. Η κατάλληλη ευκαιρία τελικά παρουσιάστηκε και μάλιστα με ένα αυτοκίνητο που είχε περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες κρυμμένο σε γκαράζ.

Για κάποιον που σήμερα φορά τα κόκκινα της Scuderia, δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερη Ferrari.

Τι κρατάμε;