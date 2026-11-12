Ο Lewis Hamilton επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου

O superstar της Ferrari και 7 φορές πρωταθλητής της F1, Lewis Hamilton, κάλεσε το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 βρέθηκε την Τρίτη στην Αίγυπτο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και εφοδίων προς τη Γάζα. Ο οδηγός της Ferrari επισκέφθηκε επίσης το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, καθώς και τις αποθήκες της Αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Ο Lewis Hamilton απηύθυνε έκκληση προς το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τη στήριξη των ΗΠΑ, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ, χωρίς ωστόσο να έχουν σταματήσει οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ, τα δύο τρίτα του πληθυσμού της περιοχής δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή ποσότητα τροφίμων.

Ο Lewis Hamilton, ο οποίος έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν υπέρ της ειρήνης στην περιοχή, υποστήριξε ότι η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας εμποδίζεται για «παράλογους λόγους». Σε ανάρτησή του στο Instagram την Τετάρτη, περιέγραψε όσα είδε κατά την επίσκεψή του και κάλεσε το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

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Η ανάρτηση του Lewis Hamilton

Ο Βρετανός οδηγός έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα τρία τελευταία χρόνια της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα είναι φρικτά. Είναι άδικο να στερούνται οι άνθρωποι την ελευθερία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να αξίζει η ζωή του λιγότερο.

Είδα τείχη που εκτείνονταν για χιλιόμετρα, χτισμένα για να τους κρατούν εγκλωβισμένους. Στεκόμενος εκεί, έξω από αυτό που έμοιαζε με υπαίθρια φυλακή, το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν πώς θα κατάφερνα να μπω μέσα για να βοηθήσω. Στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα είδα φορτηγά γεμάτα τρόφιμα, έτοιμα να ξεκινήσουν, αλλά συχνά δεν τους επιτρέπεται να περάσουν ή αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις. Ο πρώτος οδηγός στη σειρά, με τον οποίο μίλησα, περίμενε ήδη περισσότερες από 12 ώρες.

Στο κοντινό κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης είδα τη σκληρή δουλειά των ανθρώπων που προσφέρουν βοήθεια, αλλά είδα επίσης τι απορρίπτεται για παράλογους λόγους. Υπνόσακοι, κιτ πρώτων βοηθειών, ιατρικός εξοπλισμός, αναπηρικά αμαξίδια, ακόμη και μπάλες ποδοσφαίρου για παιδιά. Το Ισραήλ πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της εκεχειρίας και να επιτρέψει την είσοδο των φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.

Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται την ίδια αδυναμία. Την ίδια ανάγκη να κάνουν κάτι, αντί απλώς να παρακολουθούν. Δεν θέλω να συνηθίσουμε τον πόνο τους. Δεν θέλω να στρέψουμε αλλού το βλέμμα μας».

Η απάντηση του Ισραήλ

Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, αρνήθηκε ότι η χώρα του καθυστερεί την είσοδο προμηθειών στη Γάζα. Αντίθετα, απέδωσε στη Χαμάς την επιδείνωση των συνθηκών στην περιοχή, κατηγορώντας την ότι αρνείται να αφοπλιστεί και ότι δεσμεύει ανθρωπιστική βοήθεια για στρατιωτική χρήση.

Ο Lewis Hamilton ίδρυσε το 2021 τη φιλανθρωπική οργάνωση Mission 44, με στόχο την υποστήριξη των νέων και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης. Παράλληλα, έχει στηρίξει ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις ανακούφισης, καθώς και προσπάθειες υποστήριξης ανθρώπων που έχουν πληγεί από πολεμικές συγκρούσεις.

Η επίσκεψή του στην Αίγυπτο πραγματοποιήθηκε μετά τη συμμετοχή του στο Grand Prix του Σάο Πάολο το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου τερμάτισε στην ένατη θέση. Επόμενος αγώνας του με τη Ferrari είναι το Grand Prix του Λας Βέγκας, με τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές να είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.