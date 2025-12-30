Ο λόγος που 1 στα 4 τρακαρισμένα αυτοκίνητα πλέον βγαίνει ολική – Δεν θα το βρεις

Νέα δεδομένα από εκθέσεις ασφαλιστικών δείχνουν ότι το κόστος επισκευής έχει εκτοξευθεί και κρίνεται ασύμφορο

Περισσότερα τροχαία καταλήγουν πλέον σε ολική καταστροφή οχημάτων και αυτό δεν οφείλεται στο τα ατυχήματα είναι πιο σφοδρά. Μια νέα έκθεση του κλάδου των ασφαλιστικών εταιρειών, δείχνει ότι η ολοένα αυξανόμενη τεχνολογική πολυπλοκότητα των οχημάτων έχει αλλάξει τα δεδομένα για το «μετά» μιας σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την τελική έκθεση Crash Course της CCC για τη χρονιά, ο κλάδος αντιμετωπίζει μια σταθερή αύξηση στη συχνότητα των ολικών καταστροφών. Μπορεί τα δεδομένα να έχουν αντληθεί από τις ΗΠΑ, ωστόσο μας αφορούν όλους, καθότι η εξέλιξη στα αυτοκίνητα είναι παράλληλη, σε όλο τον κόσμο.

Σχεδόν ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα που εμπλέκονται σε τροχαίο ατύχημα λοιπόν, καταλήγει να χαρακτηρίζεται ως ολική καταστροφή και τα ποσοστά αυτά αυξάνονται σταθερά. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μελέτης της CCC, η οποία παρακολουθεί δεδομένα επισκευών και αποζημιώσεων σε όλο τον κλάδο.

Η έκθεση αναφέρει ότι η συχνότητα των ολικών καταστροφών αυξήθηκε από 22,1% το 2024 σε 22,8% το 2025 — μια άνοδος κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η αύξηση σε ετήσια βάση μόνο από το τρίτο τρίμηνο δείχνει σχεδόν 1% άνοδο.

Αν αυτή η τάση συνεχιστεί και επαληθευθεί από τα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου, τότε το 2025 ενδέχεται να καταγράψει το υψηλότερο ποσοστό ολικών καταστροφών που έχει σημειωθεί ποτέ.

Νέα τεχνολογία, νέα προβλήματα

Τα οχήματα με συστήματα ADAS και ολοένα πιο ενοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα καθιστούν τις επισκευές πιο πολύπλοκες και ακριβές. Μια μικρή σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας που παλαιότερα απαιτούσε απλώς την αντικατάσταση ενός προφυλακτήρα, σήμερα μπορεί να περιλαμβάνει ραντάρ, lidar και αισθητήρες ενσωματωμένους στο ίδιο εξάρτημα, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος.

Το ίδιο ισχύει και για τα παρμπρίζ, τα οποία μπορεί να διαθέτουν κάμερες, αισθητήρες βροχής και άλλα συστήματα. Δεν είναι μόνο το κόστος των ανταλλακτικών όμως, καθώς το «καλιμπράρισμα» τους απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και πολλές εργατοώρες.

Επιπρόσθετα, οι δασμοί και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν προσθέσει απρόβλεπτες αυξήσεις στις τιμές των ανταλλακτικών. Ακόμη και τα αυτοκίνητα που δεν καταλήγουν ως ολική καταστροφή συμβάλλουν στην άνοδο των ασφαλίστρων, καθώς οι επισκευές κοστίζουν πλέον περισσότερο.

Το κόστος επηρεάζει τους πάντες

Σε αυτό το σημείο, δεν είναι μόνο οι καταναλωτές που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της πολυπλοκότητας. Έμποροι, ασφαλιστικές εταιρείες και συνεργεία επισκευών αντιμετωπίζουν όλοι τις αλυσιδωτές επιπτώσεις των ακριβότερων και τεχνολογικά απαιτητικών επισκευών.

Και απ’ ό,τι φαίνεται, κανένας τους δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την κατεύθυνση που ακολουθούν τα πράγματα. Κάθε αυτοκίνητο που χαρακτηρίζεται ως ολική καταστροφή μετατρέπεται σε αναγκαστική αναζήτηση αντικατάστασης με περιορισμένο προϋπολογισμό, συχνά υπό την πίεση αυξανόμενων ασφαλίστρων, γεγονός που στρέφει ακόμη περισσότερο την προσοχή στη διαθέσιμη και προσιτή αγορά μεταχειρισμένων.