«Ο Musk θα εγκαταλείψει την Tesla, η BYD θα κερδίσει τη μάχη»: Ποιος έκανε αυτή τη δήλωση και γιατί έχει σημασία

Ένα πολύ σημαντικό -και αιρετικό- πρόσωπο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας προβλέπει το τέλος της Tesla και εξυμνεί τη BYD

Ένας χρόνος πέρασε από τότε που ο Carlos Tavares αποχώρησε από τη θέση του CEO της Stellantis, και όπως φαίνεται δεν πέρασε τον χρόνο του ήσυχα. Ο Πορτογάλος μάνατζερ, γνωστός για τον ψυχρό ρεαλισμό και την ευθύτητα των δηλώσεών του, έγραψε βιβλίο με τίτλο Un pilote dans la tempête («Ένας πιλότος μέσα στην καταιγίδα») — τίτλος που, αν μη τι άλλο, περιγράφει εύστοχα τη δική του καριέρα στα ταραγμένα νερά της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Tavares επανήλθε δυναμικά στο δημόσιο προσκήνιο, με δηλώσεις που πυροδότησαν κύμα συζητήσεων σε όλο τον κλάδο. Μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Les Échos, σχολίασε τον Elon Musk και το μέλλον της Tesla — ή μάλλον, το πιθανό τέλος της.

«Δεν αποκλείεται να φύγει από το αυτοκίνητο»

«Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αποφασίσει να φύγει από την αυτοκινητοβιομηχανία για να επικεντρωθεί στους ανθρωποειδή ρομπότ (Optimus), την SpaceX ή την τεχνητή νοημοσύνη», είπε ο Tavares.

«Ο Elon Musk θα εγκαταλείψει την αυτοκινητοβιομηχανία», πρόσθεσε.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η Tesla θα υπάρχει σε 10 χρόνια»

Ο Tavares δεν σταμάτησε εκεί. Έκανε και μια πρόβλεψη που ακούγεται σχεδόν αιρετική:

«Δεν είμαι σίγουρος ότι η Tesla θα εξακολουθεί να υπάρχει σε δέκα χρόνια», είπε.

«Είναι ένας καινοτόμος όμιλος, αλλά θα ηττηθεί από την αποτελεσματικότητα της BYD».

Η αναφορά του στην κινεζική BYD είναι χαρακτηριστική της ανησυχίας που επικρατεί στη Δύση. Ο γίγαντας των μπαταριών και των ηλεκτρικών οχημάτων επελαύνει στην Ευρώπη με επιθετική τιμολογιακή πολιτική και τεχνολογία αιχμής. Για τον Tavares, η BYD είναι η υπαρξιακή απειλή που μπορεί να ρίξει από τον θρόνο όχι μόνο την Tesla, αλλά και τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Από «μεσσία της ηλεκτροκίνησης» σε κοινό μαζικό κατασκευαστή;

Το ερώτημα που προκύπτει από τις δηλώσεις του Tavares, είναι αν ο Musk μπορεί να ανατρέψει το κλίμα. Για να το πετύχει, λέει το ρεπορτάζ, πρέπει πρώτα να αποδεχτεί ότι διοικεί μια αυτοκινητοβιομηχανία και όχι ένα διαστημικό project.

Αυτό σημαίνει:

να παρουσιάσει νέα, ελκυστικά μοντέλα σε κατηγορίες όπου η Tesla απουσιάζει

να αντικαταστήσει το Cybertruck με ένα «κανονικό» pick-up

να λανσάρει ένα πραγματικό SUV

και να ανανεώσει ριζικά το Model S, ώστε η Tesla να διατηρήσει την αίγλη μιας premium ηλεκτρικής μάρκας

Αν δεν το κάνει, υπάρχει ο κίνδυνος η εταιρεία να μετατραπεί απλώς σε έναν μεσαίου επιπέδου κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων, με μέτρια κερδοφορία και αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Ο Tavares κλείνει λογαριασμούς

Από τη δική του πλευρά, ο Carlos Tavares φαίνεται να περνά μια δεύτερη άνοιξη εκτός Stellantis. Σε πρόσφατη συνέντευξη δήλωσε ότι ζει ευτυχισμένα στην Πορτογαλία, αλλά δεν έχει σταματήσει να παρακολουθεί και να σχολιάζει την πορεία της βιομηχανίας.

Κάποιοι λένε πως προσπαθεί να εδραιώσει τη φήμη του ως «τελευταίου αυτοκράτορα» της αυτοκινητοβιομηχανίας, στα πρότυπα του μέντορά του, Carlos Ghosn — του αρχιτέκτονα της συμμαχίας Renault–Nissan.

Και φυσικά, το να «βάλει στη θέση του» τον Elon Musk ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη στρατηγική.

Τι μένει στο τέλος;

Ο Musk έχει ήδη χτίσει τη δική του αυτοκρατορία: Tesla, SpaceX, Starlink, Χ, xAI. Μπορεί η Tesla να μην πουλά όσες μονάδες πουλά η Stellantis, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει κεφαλαιοποίηση 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων — ένα νούμερο που κανένας Ευρωπαίος κατασκευαστής δεν μπορεί να πλησιάσει.

Ίσως τα ρομποτάξι, τα ανθρωποειδή ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη να του δώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία. Ίσως όμως να ισχύει και το τελευταίο σχόλιο του Tavares:

«Καμία αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι αιώνια. Η Tesla, κάποια μέρα, μπορεί πράγματι να πάψει να υπάρχει».

Τι κρατάμε

Ο Carlos Tavares επιστρέφει με δηλώσεις-φωτιά για τον Elon Musk

Προβλέπει ότι ο Musk θα εγκαταλείψει την αυτοκινητοβιομηχανία

Θεωρεί πως η BYD θα νικήσει την Tesla -και όχι μόνο- με την αποδοτικότητά της

Υπονοεί ότι η Tesla κινδυνεύει να γίνει ένας κοινός κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων

Παράλληλα, προσπαθεί να παγιώσει τη δική του υστεροφημία ως ηγετική μορφή της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας

