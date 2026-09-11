Ο νέος κινητήρας της Renault δουλεύει και κάτω από το νερό – Με ποια κινεζική μάρκα συνεργάστηκε;

H Renault συνεργάστηκε με κινεζική μάρκα για την κατασκευή ενός turbo κινητήρα που λειτουργεί κανονικά 1 μέτρο κάτω απ’ το νερό

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και το νερό δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα καλοί φίλοι. Η Horse Powertrain, ωστόσο, πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, παρουσιάζοντας έναν νέο turbo κινητήρα που όχι μόνο αντέχει τη διέλευση από βαθιά νερά, αλλά μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και όταν βρεθεί ολόκληρος κάτω από την επιφάνεια.

Renault και Geely παρουσιάζουν τον νέο turbo κινητήρα ο οποίος μπορεί να λειτουργεί πλήρως βυθισμένος σε νερό βάθους έως 1,1 μέτρου, αποδίδει έως 248 ίππους και έχει σχεδιαστεί για υβριδικά SUV με σοβαρές εκτός δρόμου δυνατότητες. Ο λόγος για τον B20, έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων, ο οποίος εξελίχθηκε για χρήση σε υβριδικά αυτοκίνητα, plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ως range extender.

Αντέχει σε νερό βάθους 1,1 μέτρου

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του B20 δεν είναι η ισχύς του, αλλά η αντοχή του στο νερό. Η Horse Powertrain αναφέρει ότι ο κινητήρας πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου IPX8, επιτρέποντάς του να συνεχίζει τη λειτουργία του ενώ βρίσκεται βυθισμένος σε νερό βάθους περίπου 1,1 μέτρο. Για να επιτευχθεί αυτό, έχουν χρησιμοποιηθεί στεγανοποιημένα ηλεκτρικά εξαρτήματα και αισθητήρες, ενώ ειδικές λύσεις στεγανοποίησης έχουν τοποθετηθεί και στο σημείο σύνδεσης του κινητήρα με το κιβώτιο ταχυτήτων.

Ο B20 αποδίδει ανάλογα με την έκδοση από 188 έως 248 ίππους (190-252 PS), ενώ η ροπή κυμαίνεται μεταξύ 300 και 380 Nm. Παρά τις δυνατότητές του, το βάρος του περιορίζεται στα 130 κιλά. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα μπορεί να αναγνωρίσει πότε το όχημα βρίσκεται κάτω από το νερό. Ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί τότε να μεταβάλει αυτόματα την απόκριση του γκαζιού ή να περιορίσει την ισχύ, ώστε ο κινητήρας να συνεχίσει να λειτουργεί.

Σκαρφαλώνει σε κλίσεις 45 μοιρών

Οι δυνατότητες του B20 δεν περιορίζονται στις υδάτινες διαβάσεις. Η Horse Powertrain αναφέρει ότι ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί σε κλίσεις 100%, δηλαδή σε ανηφόρες όπου για κάθε ένα μέτρο οριζόντιας διαδρομής το όχημα ανεβαίνει κατά ένα μέτρο. Πρόκειται ουσιαστικά για κλίση 45 μοιρών, επίπεδο που συναντάται μόνο στα πιο ικανά SUV παραγωγής με πραγματικές εκτός δρόμου δυνατότητες.

Η σχεδίαση του κινητήρα λαμβάνει υπόψη και την παρατεταμένη λειτουργία υπό υψηλό φορτίο. Ένα ενεργό σύστημα διπλής ψύξης έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί τις θερμοκρασίες υπό έλεγχο σε συνθήκες όπως οι συνεχείς αναβάσεις.

Απόδοση που ξεπερνά ακόμα και τον κινητήρα του Prius

Ο B20 χρησιμοποιεί κύκλο Miller, άμεσο ψεκασμό, ειδικά σχεδιασμένα έμβολα και αυλούς εισαγωγής με υψηλό στροβιλισμό του αέρα. Σύμφωνα με τη Horse, ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών επιτρέπει στον κινητήρα να πετυχαίνει θερμική απόδοση 48,4%. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό για κινητήρα εσωτερικής καύσης. Για σύγκριση, ένας συμβατικός κινητήρας εσωτερικής καύσης βρίσκεται συνήθως περίπου στο 25-30%, ενώ ο κινητήρας κύκλου Miller του Toyota Prius φτάνει περίπου στο 40%.

Ο B20 δεν αποτελεί απλώς ένα πείραμα της Horse που μπορεί να χρειαστεί χρόνια μέχρι να φτάσει στην παραγωγή. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου νωρίτερα μέσα στη χρονιά και έχει ήδη περάσει στην παραγωγή. Συγκεκριμένα, έχει τοποθετηθεί στο Geely Galaxy Cruiser 700, ένα SUV που διατίθεται στην κινεζική αγορά. Εκεί ο κινητήρας αποτελεί μέρος ενός plug-in υβριδικού συστήματος και συνεργάζεται με το υβριδικό κιβώτιο της Horse.

Η Horse Powertrain ιδρύθηκε το 2024 από τη Renault και τη Geely, με στόχο την εξέλιξη κινητήρων και υβριδικών συστημάτων. Ο B20 δείχνει ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται στη βελτίωση της αποδοτικότητας, αλλά εξετάζει και λύσεις για οχήματα που πρέπει να ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου.