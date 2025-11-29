Ο νέος «πόλεμος των τσιπ» και η κρίση που χτυπά ξανά την αυτοκινητοβιομηχανία

Πώς μια εταιρεία που παράγει απλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα έγινε κεντρικό σημείο γεωπολιτικής έντασης ανάμεσα σε Ολλανδία και Κίνα

Η παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών περνάει μια ακόμη ταραχή, λίγα μόνο χρόνια μετά την κρίση της πανδημίας που είχε «παγώσει» γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία. Αυτή τη φορά, το επίκεντρο δεν βρίσκεται στην Ταϊβάν, αλλά στην Ολλανδία και σε μια εταιρεία που πολλοί εκτός κλάδου δεν γνωρίζουν: τη Nexperia. Η εταιρεία, που ελέγχεται από την κινεζική Wingtech, βρέθηκε στο κέντρο μιας σύγκρουσης για τον έλεγχο της αλυσίδας «κρίσιμων» εξαρτημάτων. Και το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει ξανά έλλειψη σε τσιπ, με άμεση επίδραση στην παραγωγή αυτοκινήτων.

Γιατί ξεσπά ξανά κρίση στα τσιπ: Ο ρόλος της Nexperia και των «ταπεινών» μικροεξαρτημάτων

Όταν ακούμε «τσιπ», συνήθως φανταζόμαστε προηγμένα επεξεργαστικά συστήματα, όμως η κρίση που ζούμε σήμερα δεν αφορά την κορυφή της τεχνολογίας αλλά βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία όπως διόδους, MOSFET και κυκλώματα. Αυτά τα μικροηλεκτρονικά, είναι απαραίτητα… σχεδόν στα πάντα σε ένα αυτοκίνητο, αφού χρησιμοποιούνται σε εκατοντάδες λειτουργίες του.

Η Nexperia είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τέτοιων εξαρτημάτων στον κόσμο. Και όταν, πρόσφατα, προέκυψαν εντάσεις με την ολλανδική κυβέρνηση για τον έλεγχο της εταιρείας, η ροή αυτών των εξαρτημάτων διαταράχθηκε. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου ένα αυτοκίνητο περιέχει 2.000 – 3.000 τέτοια μικροτσιπ, ακόμη και μια μικρή έλλειψη σταματάει ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής.

Ποια είναι η Nexperia: Ευρωπαϊκές ρίζες – Κινεζική ιδιοκτησία

Η Nexperia είναι ολλανδικής προέλευσης, με ιστορία που φτάνει πίσω στη Philips. Το 2017 αποσχίστηκε και έγινε ανεξάρτητη εταιρεία, ενώ λίγο μετά, εξαγοράστηκε πλήρως από την κινεζική Wingtech Technology.

Σήμερα η Nexperia παράγει δεκάδες δισεκατομμύρια εξαρτήματα τον χρόνο, τροφοδοτεί αυτοκινητοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο, διαθέτει εργοστάσια στην Ευρώπη και την Ασία και έχει μια ιδιαιτερότητα: λειτουργεί υπό ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά ανήκει σε κινεζική μητρική εταιρεία, Είναι λοιπόν αυτό ακριβώς το σχήμα «ευρωπαϊκού κορμού / κινεζικής ιδιοκτησίας» που αποτελεί την πηγή της σύγκρουσης.

Ποια είναι η Wingtech: Η λιγότερο γνωστή αλλά πανίσχυρη κινεζική δύναμη στην παγκόσμια ηλεκτρονική

Η Wingtech Technology είναι μεγάλος κατασκευαστής ηλεκτρονικών συσκευών και εξαρτημάτων, με δραστηριότητες σε smartphones, IoT συστήματα και ημιαγωγούς.

Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αλλά ένα σημαντικό μέρος των μετόχων της είναι κρατικά ή κρατικά-συνδεδεμένα κινεζικά funds. Με την εξαγορά της Nexperia, η Wingtech απέκτησε πρόσβαση σε ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, γραμμές παραγωγής εντός της ΕΕ, παραγωγική ικανότητα κρίσιμων εξαρτημάτων και στρατηγική επιρροή πάνω στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού Για την Κίνα, αυτή η προσθήκη ήταν κομβική: δεν αφορά «υψηλή τεχνολογία», αλλά ευρεία παραγωγή, κάτι που είναι εξίσου κρίσιμο.

Γιατί εμπλέκεται η Ολλανδία: Κρατική παρέμβαση, φόβοι για εξάρτηση και ελέγχους ασφάλειας

Η ολλανδική κυβέρνηση, έκρινε ότι η Nexperia είναι στρατηγικός πόρος για τη χώρα, εκφράζοντας φόβους για την διαρροή τεχνογνωσίας και τη δημιουργία μιας σχέσης εξάρτησης από τα κινεζικά συμφέροντα. Ανέλαβε λοιπόν δράση, παρεμβαίνοντας νομικά και ενεργοποιώντας ειδικές ρήτρες που αφορούν διαχείριση κρίσιμων υποδομών, επικαλούμενη παράλληλα ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας.

Ουσιαστικά, αυτά που επιδιώκει η Ολλανδία (και η Ευρώπη, ας μην γελιόμαστε…) είναι εποπτεία και περιορισμό της επιρροής της Wingtech επί της Nexperia, ώστε η παραγωγή και ο εφοδιασμός της παγκόσμιας αλυσίδας, να μην χρησιμοποιείται ως αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από την πλευρά της, η Wingtech θεωρεί ότι η Ολλανδία αντιδρά υπερβολικά και «πολιτικοποιεί» μια κανονική επιχειρηματική σχέση…

Πώς όλα αυτά επηρεάζουν τα αυτοκίνητα, γιατί σταματούν γραμμές παραγωγής για ένα τσιπ ενός σεντ

Τα αυτοκίνητα μετά το 2020 έγιναν το μεγαλύτερο «θύμα» των ελλείψεων σε ηλεκτρονικά μικροεξαρτήματα. Ο λόγος είναι απλός: εξαρτώνται άμεσα από αυτά. Κάθε αυτοκίνητο χρειάζεται χιλιάδες φθηνά, απλά τσιπ και αν για κάποιο λόγο αυτά δεν είναι διαθέσιμα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν νέοι προμηθευτές, γιατί πολύ απλά… δεν υπάρχουν. Γραμμές παραγωγής είναι δύσκολο να «στηθούν» αλλού γρήγορα, κοστίζουν πολύ και χρειάζονται χρόνια για να μπουν σε λειτουργία.

Έτσι, όταν η ροή από τη Nexperia διαταράχθηκε, αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες άρχισαν να επιβραδύνουν ρυθμούς στην παραγωγή. Η κρίση θυμίζει πολύ αυτή που βιώσαμε στην εποχή της πανδημίας, με την διαφορά ότι αυτή τη φορά η αιτία δεν είναι η ζήτηση, αλλά ο ανταγωνισμός, με την Κίνα να ελέγχει κάτι που μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στους δυτικούς κατασκευαστές.

Πρόκειται για το πρώτο δείγμα ενός πολέμου που πλέον δεν βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή αλλά στον έλεγχο της παραγωγής. Tο ποια θα είναι η έκβαση του και το αν θα γενικευθεί, μένει να το δούμε.

Τι κρατάμε;

Η κρίση ξεκίνησε από την ολλανδική Nexperia, που ανήκει στην κινεζική Wingtech.

Δεν αφορά προηγμένα τσιπ αλλά βασικά εξαρτήματα που υπάρχουν σε όλα τα αυτοκίνητα.

που υπάρχουν σε όλα τα αυτοκίνητα. Η Ολλανδία παρενέβη για λόγους «εθνικής τεχνολογικής ασφάλειας».

Η Κίνα βλέπει την υπόθεση ως πίεση της Ευρώπης στην κινεζική τεχνολογική επέκταση.

Το πρόβλημα δείχνει ότι ο κόσμος κινείται προς έναν νέο, παρατεταμένο πόλεμο ημιαγωγών.

