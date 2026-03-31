Ο Νομός που δίνονταν 32 πρόστιμα την ώρα για 5 ημέρες σερί – Έγιναν 42.867 έλεγχοι

Η Αττική μπήκε ξανά στο επίκεντρο των ελέγχων για τον νέο ΚΟΚ, αυτή τη φορά με νούμερα που δείχνουν ξεκάθαρα το εύρος της επιχείρησης. Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, από 26 έως 30 Μαρτίου 2026, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε 42.867 ελέγχους σε βασικούς οδικούς άξονες του νομού και βεβαίωσε 3.849 παραβάσεις, ενώ προχώρησε και σε 12 συλλήψεις οδηγών.

Αν μεταφραστεί αυτό σε ρυθμό ελέγχων και προστίμων, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή. Στην πράξη, βεβαιώνονταν περίπου 32 πρόστιμα την ώρα, επί πέντε συνεχόμενα 24ωρα, ενώ οι έλεγχοι ξεπερνούσαν τους 8.500 την ημέρα. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες στοχευμένες εξορμήσεις των τελευταίων μηνών στην Αττική, με βασικό στόχο την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ειδικά την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τι έδειξαν οι αριθμοί της εξόρμησης στην Αττική

Η επιχείρηση έγινε από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Από τους 42.867 ελέγχους, προέκυψαν 3.849 παραβάσεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού, παραβίαση σηματοδότη και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 12 συλλήψεις οδηγών.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1 στους 11 ελέγχους κατέληγε σε παράβαση. Με άλλα λόγια, το ποσοστό παραβατικότητας κινήθηκε κοντά στο 9%, ποσοστό που από μόνο του δεν είναι αμελητέο όταν μιλάμε για τόσο μεγάλο δείγμα οχημάτων και οδηγών μέσα σε τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Δεν έμειναν μόνο στα πρόστιμα

Η εξόρμηση δεν περιορίστηκε στη βεβαίωση παραβάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, 582 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, εκ των οποίων 152 μεταφέρθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 812 άδειες ικανότητας οδήγησης και 203 άδειες κυκλοφορίας.

Στο στόχαστρο και το αλκοόλ

Παρότι στις παραβάσεις περιλαμβάνονται πολλές διαφορετικές κατηγορίες, η ειδική εξόρμηση είχε σαφή στόχευση. Την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί η οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο, με άμεση σύνδεση με σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία.

Πρόστιμα ακόμη και σε οδηγούς πατινιών

Ενδιαφέρον έχει και το κομμάτι των ελέγχων στα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, δηλαδή κυρίως στα ηλεκτρικά πατίνια. Το διήμερο 27 και 28 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 120 έλεγχοι για χρήση προστατευτικού κράνους και βεβαιώθηκαν 21 παραβάσεις.

Τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα για τον οδηγό

Για τον μέσο οδηγό, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ένταση των ελέγχων στην Αττική έχει ανέβει αισθητά. Όταν γίνονται πάνω από 42.000 έλεγχοι σε πέντε ημέρες, γίνεται σαφές ότι η πιθανότητα να περάσει απαρατήρητη μια σοβαρή παράβαση μειώνεται. Αυτό αφορά όχι μόνο την ταχύτητα και το αλκοόλ, αλλά και το κινητό, το κράνος, την παραβίαση φωτεινού σηματοδότη και την οδήγηση χωρίς τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Επιπλέον, τέτοιου τύπου επιχειρήσεις δείχνουν και τη γενικότερη κατεύθυνση των αρχών: περισσότερη πίεση σε παραβάσεις υψηλού κινδύνου και λιγότερη ανοχή σε συμπεριφορές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν από πολλούς “καθημερινές”. Σε συνδυασμό με την αυξανόμενη χρήση καμερών και ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, το περιβάλλον για τον παραβάτη γίνεται σαφώς πιο αυστηρό.

Τι κρατάμε;