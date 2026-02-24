quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο οδηγός που κινδυνεύει με πρόστιμα 3.950 ευρώ στη Θεσσαλονίκη – Τι έκανε;

ΤΡΙΤΗ | 24.02.2026
AutoTypos Team
o-odigos-pou-kindynevei-me-prostima-3-950-evro-sti-thessaloniki-ti-ekane-791769

Σύλληψη 25χρονου στη Μενεμένη για επικίνδυνους ελιγμούς, 2 κόκκινα, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και άρνηση αλκοτέστ. Πρόστιμα έως 3.950 €.

Συστηματικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αστυνομικοί της τοπικής Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, με στόχο την τήρηση του ΚΟΚ και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, κατά το προηγούμενο 24ωρο, καταγράφηκε υπόθεση οδηγού που συγκεντρώνει πολλαπλές σοβαρές παραβάσεις, με συνολική έκθεση σε πρόστιμα που φτάνει τα 3.950 €.

Τι συνέβη στη Μενεμένη στις 23/02/2026

Πρωινές ώρες της 23-02-2026, στη Μενεμένη, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας συνέλαβαν 25χρονο αλλοδαπό οδηγό Ι.Χ.Ε., ο οποίος:

Πώς προκύπτουν τα πρόστιμα έως 3.950 €

Με βάση τα στοιχεία για τις κυρώσεις, ο συγκεκριμένος οδηγός ενδέχεται να αντιμετωπίσει:

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)


1.200 € πρόστιμο και αφαίρεση άδειας – πινακίδων για 180 ημέρες, με υποχρεωτική ακινητοποίηση και φύλαξη οχήματος. Προβλέπεται επίσης ποινή φυλάκισης από 2 μήνες έως 5 έτη, ενώ το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας για 10 ημέρες έως 6 μήνες.

Διάβασε επίσης: Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; – Δες τι σε περιμένει σύμφωνα με τον ΚΟΚ

Παραβίαση σηματοδότη (2 φορές)

700 € πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.
Στην υπόθεση αναφέρονται δύο παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, άρα προκύπτει ποσό 1.400 €.

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε καταργούνται τα παλιά – Πώς γίνεται η ανανέωση

1.000 € πρόστιμο, αφαίρεση άδειας για 1 έτος και ποινή φυλάκισης έως 2 έτη.

Επικίνδυνοι ελιγμοί

Για συνεχείς ή διακεκομμένους ελιγμούς που εγκυμονούν κίνδυνο, προβλέπεται πρόστιμο 350 € και αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Το άθροισμα

Με τα παραπάνω δεδομένα, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει:

  • 1.200 € (αλκοόλ)

  • 1.400 € (δύο κόκκινα)

  • 1.000 € (χωρίς δίπλωμα)

  • 350 € (επικίνδυνοι ελιγμοί)

Σύνολο: 3.950 €

Και άλλες συλλήψεις στο τελευταίο 24ωρο

Στο ίδιο πλαίσιο ελέγχων στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκαν και άλλες συλλήψεις:

  • Πρωινές ώρες 23-02-2026, στην περιοχή της Ξηροκρήνης, 33χρονος ημεδαπός συνελήφθη επειδή οδηγούσε όχημα ιδιοκτησίας του με άλλες πινακίδες από αυτές που του αντιστοιχούν, ενώ είχαν αφαιρεθεί πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας και άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω προγενέστερων παραβάσεων.

  • Πρώτες πρωινές ώρες 24-02-2026, στο κέντρο της πόλης, 41χρονος ημεδαπός συνελήφθη για οδήγηση Ι.Χ.Ε. υπό την επήρεια αλκοόλης.

  • Πρώτες πρωινές ώρες 24-02-2026, στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, 41χρονος ημεδαπός συνελήφθη για οδήγηση Δ.Χ. φορτηγού με επικαθήμενη καρότσα υπό την επήρεια αλκοόλης.

Οι έλεγχοι αναφέρεται ότι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Τι κρατάμε;

  • Σύλληψη 25χρονου στη Μενεμένη (23/02/2026) για επικίνδυνους ελιγμούς, 2 παραβιάσεις κόκκινου, άρνηση αλκοτέστ (τεκμήριο άνω 1,10 g/l) και οδήγηση χωρίς ελληνικό δίπλωμα.

  • Με τα δεδομένα κυρώσεων που δόθηκαν, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν 3.950 €.

  • Για αλκοόλ άνω του ορίου προβλέπονται ακινητοποίηση οχήματος, αφαίρεση στοιχείων και ποινικές συνέπειες.

  • Στο ίδιο 24ωρο αναφέρθηκαν και άλλες συλλήψεις για αλκοόλ και για όχημα με άλλες πινακίδες.

Πρόσφατες Ειδήσεις