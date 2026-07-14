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O Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ καλωσορίζει την Πρωταθλήτρια Ξιφασκίας, Αγγελική Γλυκή

ΤΡΙΤΗ | 14.07.2026
AutoTypos Team
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Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ διευρύνει το αποτύπωμά του στην υποστήριξη της νέας γενιάς αθλητών με την πρωταθλήτρια ξιφασκίας Αγγελική Γλυκή.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ καλωσορίζει στην οικογένειά του τη δεκαπεντάχρονη Αγγελική Γλυκή, μία από τις πιο ελπιδοφόρες αθλήτριες της ελληνικής ξιφασκίας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του δέσμευση να στηρίζει αθλητές που ξεχωρίζουν για το ήθος, την αφοσίωση και τη διαρκή επιδίωξη της εξέλιξης.

Η Αγγελική αγωνίζεται στη σπάθη και, παρά τη νεαρή της ηλικία, έχει ήδη διαγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία. Είναι Πρωταθλήτρια Ελλάδος Νεανίδων 2026, βρίσκεται στην κορυφή της πανελλήνιας κατάταξης της κατηγορίας της και συγκαταλέγεται στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ακόμη μία έκφραση της σταθερής επένδυσης του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στον ελληνικό αθλητισμό. Μέσα από τη στήριξη καταξιωμένων και ανερχόμενων αθλητών, καθώς και αθλητικών σωματείων και ομάδων, ο Όμιλος ενισχύει διαχρονικά την προσπάθεια ανθρώπων που εμπνέουν με την επιμονή, τη συνέπεια και την προσήλωσή τους στους στόχους τους.

Η επιλογή της Αγγελικής Γλυκή αντανακλά την πεποίθηση ότι η πραγματική διάκριση χτίζεται καθημερινά, μέσα από σκληρή δουλειά, πειθαρχία και διαρκή πρόοδο.

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Tags
#μοτοδυναμική
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