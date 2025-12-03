Ο πιο έρημος δρόμος στο κέντρο της Αθήνας – Λογικά περνάς κάθε μέρα

Τα κατασκευαστικά φαντάσματα ενός δρόμου, διπλά από τον οποίο είναι πιθανό να περνάς κάθε μέρα

Κι όμως, υπάρχει ένας δρόμος, που από κεντρική αρτηρία του παρελθόντος έχει μετατραπεί σε φάντασμα του εαυτού του, παραμένοντας μέχρι και σήμερα, ένα ανοιχτό εργοτάξιο. Ο λόγος για την Βασιλίσσης Όλγας, που από το 2023 ξεκίνησαν τα έργα ανάπλασης προκειμένου να μετατραπεί μόνιμα σε πεζόδρομο με λωρίδες κίνησης τραμ και τρόλεϊ.

Σε σχετικό video που ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καταγγέλλει ότι η διαδικασία αποπεράτωσης του έργου, έχει ουσιαστικά παγώσει («στοιχειώσει» είναι ο χαρακτηρισμός που αποδίδει) λόγω του ότι δεν έχουν ακόμη καταβληθεί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα 6 που συνολικά έχει κοστίσει η ανάπλαση, στον ανάδοχο εργολάβο.

Επιπρόσθετα, άλλο 1 εκατομμύριο δαπανήθηκε για την ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων, χωρίς να έχει –σύμφωνα με τα πλάνα- ολοκληρωθεί ούτε και αυτή η εργασία.

View this post on Instagram A post shared by Χάρης Δούκας (@harisdoukas)

Ο Δήμαρχος ανέφερε στο σχετικό video ότι «κάποιοι δεν θέλουν το έργο να τελειώσει» υπονοώντας προφανώς κωλυσιεργίες εκ προθέσεως και τόνισε ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία, ταλαιπωρώντας καθημερινά τους πολίτες.

Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησε δε, έγραψε ότι θα αναζητηθούν οι ευθύνες όλων όσων έχουν προκαλέσει αυτή την κατάσταση και έδειξε αποφασισμένος να βάλει ένα τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων Αθηναίων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Χάρης Δούκας, είχε συμπεριλάβει την υπόσχεση για επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας ως μια από τις βασικές προτεραιότητες, στην προεκλογική του ατζέντα:

