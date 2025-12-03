quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο πιο έρημος δρόμος στο κέντρο της Αθήνας – Λογικά περνάς κάθε μέρα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
o-pio-erimos-dromos-sto-kentro-tis-athinas-logika-pernas-kathe-mera-785045

Τα κατασκευαστικά φαντάσματα ενός δρόμου, διπλά από τον οποίο είναι πιθανό να περνάς κάθε μέρα

Κι όμως, υπάρχει ένας δρόμος, που από κεντρική αρτηρία του παρελθόντος έχει μετατραπεί σε φάντασμα του εαυτού του, παραμένοντας μέχρι και σήμερα, ένα ανοιχτό εργοτάξιο.  Ο λόγος για την Βασιλίσσης  Όλγας,  που από το 2023 ξεκίνησαν τα έργα ανάπλασης προκειμένου να μετατραπεί μόνιμα σε πεζόδρομο με λωρίδες κίνησης τραμ και τρόλεϊ.

Σε σχετικό video που ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καταγγέλλει ότι η διαδικασία αποπεράτωσης του έργου, έχει ουσιαστικά παγώσει («στοιχειώσει» είναι ο χαρακτηρισμός που αποδίδει)  λόγω του ότι δεν έχουν ακόμη καταβληθεί τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα 6 που συνολικά έχει κοστίσει η ανάπλαση, στον ανάδοχο εργολάβο.

Επιπρόσθετα, άλλο 1 εκατομμύριο δαπανήθηκε για την ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων, χωρίς να έχει –σύμφωνα με τα πλάνα- ολοκληρωθεί ούτε και αυτή η εργασία.

Ο Δήμαρχος ανέφερε στο σχετικό video ότι «κάποιοι δεν θέλουν το έργο να τελειώσει» υπονοώντας προφανώς κωλυσιεργίες εκ προθέσεως και τόνισε ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία, ταλαιπωρώντας καθημερινά τους πολίτες.

Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησε δε, έγραψε ότι θα αναζητηθούν οι ευθύνες όλων όσων έχουν προκαλέσει αυτή την κατάσταση και έδειξε αποφασισμένος να βάλει ένα τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων Αθηναίων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Χάρης Δούκας, είχε συμπεριλάβει την υπόσχεση για επαναλειτουργία της Βασιλίσσης Όλγας ως μια από τις βασικές προτεραιότητες, στην προεκλογική του  ατζέντα:

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Πού θα βρεις το κορυφαίο SUV της Geely από 28.990€ ή με 0% επιτόκιο, 254€/μήνα και 4 χρόνια δωρεάν service

Πού θα δεις από κοντά το εντυπωσιακό Super Hybrid SUV με την αυτονομία των 1.200 km

#Βασιλίσσης Όλγας#Χάρης Δούκας
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις