quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο πιο ξεχωριστός κινητήρας της Audi δεν θα πεθάνει (μάλλον)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.04.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
o-pio-xechoristos-kinitiras-tis-audi-den-tha-pethanei-mallon-795569

Σε μια εποχή που η Audi αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της απέναντι στους αυστηρότερους κανονισμούς εκπομπών, υπάρχει ένας κινητήρας που αρνείται να περάσει αθόρυβα στην ιστορία.

Ο λόγος για τον πεντακύλινδρο 2.5 TFSI, γνωστό εσωτερικά ως EA855, ένα μηχανικό σύνολο που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τον χαρακτήρα της Audi Sport. Με απόδοση που αγγίζει τους 400 ίππους στην τρέχουσα μορφή του, αποτελεί την καρδιά μοντέλων όπως το Audi RS3 και το Cupra Formentor VZ5. Πέρα από τα νούμερα, όμως, αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι ο ήχος και η αίσθηση. Ο πεντακύλινδρος δεν είναι απλώς αποδοτικός. Είναι συναισθηματικός. Και αυτό είναι κάτι που δύσκολα αντικαθίσταται σε μια εποχή εξηλεκτρισμού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το πρόβλημα έχει όνομα και λέγεται Euro 7. Οι νέοι κανονισμοί εκπομπών, που τίθενται σε ισχύ από τον Νοέμβριο, καθιστούν τη σημερινή μορφή του κινητήρα μη συμβατή. Για να προσαρμοστεί, θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις: νέο φίλτρο σωματιδίων, πιο εξελιγμένοι αισθητήρες NOx, επαναχαρτογράφηση του ψεκασμού και καταλύτες υψηλότερης πυκνότητας. Με απλά λόγια, μιλάμε για μια πλήρη αναβάθμιση hardware. Και εδώ προκύπτει το βασικό ερώτημα: αξίζει; Όταν ο κινητήρας χρησιμοποιείται μόλις σε δύο μοντέλα παγκοσμίως, η επιχειρηματική λογική γίνεται πολύ πιο αυστηρή.

Αντί για μια απλή εξέλιξη του υπάρχοντος συνόλου, η Audi φαίνεται να εξετάζει κάτι πιο ριζικό: την υβριδική του ενίσχυση. Ο επικεφαλής της Audi Sport, Rolf Michl, ξεκαθάρισε ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Η εταιρεία αναζητά τρόπους να διατηρήσει τον κινητήρα ζωντανό, χωρίς να χαθεί το βασικό του στοιχείο: η οδηγική συγκίνηση. Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Δεν πρόκειται απλώς για συμμόρφωση με κανονισμούς, αλλά για τη διατήρηση ενός DNA που χαρακτηρίζει την Audi εδώ και δεκαετίες.

Ακόμη κι αν τελικά δεν προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο πεντακύλινδρος δεν πρόκειται να εξαφανιστεί άμεσα. Η Audi σκοπεύει να συνεχίσει τη διάθεσή του σε αγορές με πιο χαλαρούς κανονισμούς, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο όμιλος Volkswagen εξετάζει τη χρήση του σε μια ειδική έκδοση του Volkswagen Golf R, με αφορμή τα 25 χρόνια της σειράς R.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η περίπτωση του συγκεκριμένου κινητήρα είναι χαρακτηριστική της μεταβατικής περιόδου που διανύει η αυτοκινητοβιομηχανία. Από τη μία, η πίεση για χαμηλότερους ρύπους. Από την άλλη, η ανάγκη να διατηρηθεί το συναίσθημα. Η Audi δείχνει να το γνωρίζει πολύ καλά. Και για αυτό δεν βιάζεται να «σκοτώσει» έναν από τους πιο εμβληματικούς κινητήρες της.

Τι κρατάμε;

  • Ο 2.5 TFSI πεντακύλινδρος κινδυνεύει λόγω Euro 7
  • Η εξέλιξή του απαιτεί σημαντική επένδυση
  • Η υβριδική λύση είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο
  • Θα συνεχίσει να διατίθεται εκτός Ευρώπης
  • Η Audi θέλει να διατηρήσει το οδηγικό DNA της
Tags
#Audi#Audi RS3#Cupra Formentor
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις