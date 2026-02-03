Ο πιτσιρικάς της Red Bull τα έβαλε με τον Φερστάπεν – Νίκησε; (video)

Η Ford επιστρέφει στην F1 μετά από απουσία δύο δεκαετιών και οι Φερστάπεν και Lindblad παίρνουν μια γεύση από την πλούσια ιστορία της

Ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στο motorsport κάνει φέτος την επανεμφάνισή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο λόγος για τη Ford, η οποία ξεκινά φέτος τη συνεργασία της με τη Red Bull ως πάροχος κινητήριων συνόλων, μιας εταιρείας με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας, με αμέτρητες διακρίσεις και δεκάδες εμβληματικά οχήματα.

Για να τιμήσει την αγωνιστική της κληρονομία και να γιορτάσει την επιστροφή της στην F1, η Ford προσκάλεσε τον τέσσερις φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή και οδηγό της Oracle Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν και τον «συνάδελφό» του στην Visa Cash App RB F1 Team, Arvid Lindblad.

100 χρόνια ιστορίας σε 12 εμβληματικά Ford

Oι βαθιές ρίζες της Ford στο motorsport γίνονται εμφανείς όταν κάποιος αντικρίζει αυτό το εντυπωσιακό ρόστερ από εμβληματικά αυτοκίνητα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, η εταιρεία που ίδρυσε ο Henry Ford ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των αγώνων, με μοντέλα όπως τα Model T και Model K να καταρρίπτουν σημαντικά ρεκόρ.

Με πολλές ακόμα άλλες επιτυχίες που ακολουθήσαν τα μετέπειτα χρόνια, η Ford εδραίωσε γρήγορα την φήμη της για την αξιοπιστία και την καινοτομία των οχημάτων της, ενσωματώνοντας το «αγωνιστικό DNA» στην ταυτότητα της, πολύ πριν καταστεί μια από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο.

Για να τιμήσει την αγωνιστική της κληρονομία και να γιορτάσει παράλληλα την επάνοδό της στη Formula 1, οι Μαξ Φερστάπεν και Arvid Lindblad συμμετείχαν σε ένα μοναδικό event στην πίστα, με τη Ford να τους δίνει τη μοναδική ευκαιρία να διαγωνιστούν μεταξύ τους οδηγώντας 12 μοναδικά αυτοκίνητα της εταιρείας με ιστορία που εκτείνεται σε περισσότερα από 100 χρόνια.

Αυτά ήταν τα: Sweepstakes (1901), Model T (1924), GT40 MKII (1966), Mustang Boss 302 (1970), RS200 (1986), Mustang Cobra (2003), Fiesta WRC (2017), F-150 Lightning SuperTruck (2024), Mustang GT3 (2005), Raptor T1+ (2025), Australian V8 Supercar (2026) και Mustang Dark Horse SC (2026).

Οι δύο οδηγοί συμμετείχαν σε σειρά δοκιμασιών οδηγώντας τα εμβληματικά οχήματα της Ford, με τον νικητή να μην είναι αυτός που πολλοί περίμεναν…

Guest star στην εν λόγω συνάντηση ο Αυστραλός, πρώην οδηγός της Formula 1 και Global Ford Racing Ambassador, Daniel Ricciardo, ενώ στον ρόλο του παρουσιαστή ήταν ο Jerry από το γνωστό κανάλι Donut media

Tι κρατάμε: