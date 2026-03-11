Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην 69η Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών

Στη 69η Σύνοδο της Commission on Narcotic Drugs (CND) των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 9 Μαρτίου, συμμετείχε ως βασικός ομιλητής ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός. Μαζί του βρέθηκε η Head of International Relations and Partnerships του ΕΕΣ, Θάλεια Φωναζάκη.

Κατά την ομιλία του στο επίσημο side event της Συνόδου, ο κ. Αυγερινός ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στη σύνδεση ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων με τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Όπως σημείωσε, ο οργανισμός λειτουργεί με μια «διττή ταυτότητα»: αφενός ως αξιόπιστος συνεργάτης της Πολιτείας και αφετέρου ως ουδέτερος ανθρωπιστικός φορέας που δρα μέσα στις ίδιες τις κοινότητες, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη ανθρώπων που συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο έργο των Κινητών Ομάδων Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, μέσα στο 2025 οι ομάδες αυτές προσέγγισαν 8.530 άτομα και πραγματοποίησαν 990 διαγνωστικά τεστ για HIV, ηπατίτιδες και σύφιλη. Παράλληλα, προσφέρθηκαν υπηρεσίες ψυχολογικής πρώτης βοήθειας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και άμεσες παραπομπές σε δημόσιες δομές υγείας.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ στάθηκε επίσης στη σημασία του εμβλήματος του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο –όπως ανέφερε– λειτουργεί συχνά ως «πύλη εμπιστοσύνης» για ανθρώπους που ζουν στον δρόμο, κάνουν χρήση ουσιών ή βιώνουν έντονο κοινωνικό στιγματισμό. Χάρη σε αυτή την εμπιστοσύνη, ο οργανισμός μπορεί να προσεγγίζει πληθυσμούς και περιβάλλοντα όπου άλλοι φορείς δυσκολεύονται να φτάσουν.

Κλείνοντας την παρέμβασή του και με την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου του δικτύου ERNA, ο κ. Αυγερινός υπογράμμισε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο, αποτελεί έναν έμπειρο και αξιόπιστο εταίρο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ανθρωπιστικών πολιτικών για τα ναρκωτικά σε επίπεδο κοινοτήτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, στόχος είναι «η εμπιστοσύνη που χτίζεται μέσα στις κοινότητες να μετατρέπεται σε πραγματικές διαδρομές επιστροφής στη φροντίδα, ώστε κανείς να μην μένει πίσω».

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, κα Φωτεινή Κουλούρη, και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος των Κέντρων Πρόληψης «ΑΘΗΝΑ – ΥΓΕΙΑ» του Δήμου Αθηναίων, κ. Μάριο Ατζέμη.