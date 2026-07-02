Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για την πίστα των Σερρών

Χρηματοδότηση 9 εκατ. € ανακοινώθηκε για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, με στόχο πιστοποιήσεις FIA Grade 3 και FIM Grade B.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ετοιμάζεται να περάσει στη σημαντικότερη φάση αναβάθμισης της ιστορίας του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της επίσημης σελίδας της πίστας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα κατευθυνθεί στη συνολική αναβάθμιση της μοναδικής πίστας διεθνών προδιαγραφών της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως χρηματοδότηση-ορόσημο για το μέλλον του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, καθώς ανοίγει τον δρόμο για παρεμβάσεις στην αγωνιστική διαδρομή, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στα συστήματα ασφαλείας. Στόχος είναι η πίστα να αποκτήσει τις προϋποθέσεις για πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τη θέση της Ελλάδας στον χάρτη του διεθνούς motorsport.

Νέα εποχή για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών αποτελεί εδώ και χρόνια το σημαντικότερο σημείο αναφοράς για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική μόνιμη πίστα της χώρας με διεθνή προσανατολισμό και έχει φιλοξενήσει αγώνες, track days, δοκιμές, εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Ωστόσο, οι ανάγκες του σύγχρονου motorsport έχουν αλλάξει. Οι απαιτήσεις ασφαλείας έχουν αυξηθεί, οι διεθνείς διοργανώσεις ζητούν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές και ο ανταγωνισμός στα Βαλκάνια έχει μεγαλώσει. Επομένως, η αναβάθμιση της πίστας δεν αφορά απλώς μια τοπική παρέμβαση, αλλά μια προσπάθεια να αποκτήσει ξανά η Ελλάδα ισχυρή παρουσία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Η χρηματοδότηση των 9 εκατομμυρίων ευρώ απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παράλληλα, δημιουργεί τις βάσεις ώστε το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών να εξελιχθεί σε πιο σύγχρονη, ασφαλή και ανταγωνιστική εγκατάσταση.

Πού θα κατευθυνθούν τα 9 εκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Πρώτος άξονας είναι ο επανασχεδιασμός και η επέκταση της πίστας, σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η αγωνιστική διαδρομή θα δεχθεί παρεμβάσεις ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις αγώνων υψηλότερου επιπέδου.

Δεύτερος άξονας είναι ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων. Μια πίστα δεν κρίνεται μόνο από την άσφαλτο και τη χάραξη, αλλά και από τα pits, τους χώρους ομάδων, τους χώρους φιλοξενίας, τις υποδομές διοίκησης και τις εγκαταστάσεις για οδηγούς, μηχανικούς, διοργανωτές και θεατές.

Τρίτος άξονας είναι η αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού. Αυτό περιλαμβάνει υποδομές που είναι απαραίτητες για τη σωστή και ασφαλή διεξαγωγή αγώνων, αλλά και για τη λειτουργία της πίστας σε καθημερινή βάση.

Τέταρτος και ίσως σημαντικότερος άξονας είναι η πλήρης συμμόρφωση με τα αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Χωρίς αυτό το κομμάτι, καμία πίστα δεν μπορεί να διεκδικήσει σοβαρές διεθνείς διοργανώσεις.

Στόχος οι πιστοποιήσεις FIA Grade 3 και FIM Grade B

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη ελληνική πίστα που θα αποκτήσει πιστοποίηση FIA Grade 3 και FIM Grade B.

Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο της ανακοίνωσης. Οι πιστοποιήσεις δεν αποτελούν απλώς τυπική αναγνώριση. Είναι το εισιτήριο για να μπορεί μια πίστα να φιλοξενήσει διοργανώσεις με υψηλότερες απαιτήσεις, τόσο σε επίπεδο αυτοκινήτου όσο και μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η αναβάθμιση θα επιτρέψει στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών να φιλοξενήσει σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, ακόμη και αγώνες επιπέδου World Superbike. Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα έφερνε ξανά τη χώρα σε επαφή με μεγάλα διεθνή motorsport events.

Γιατί είναι σημαντική η αναβάθμιση

Η πίστα των Σερρών δεν είναι απλώς ένας χώρος αγώνων. Είναι μια εγκατάσταση που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Ένα αναβαθμισμένο αυτοκινητοδρόμιο μπορεί να προσελκύσει ομάδες, οδηγούς, διοργανώσεις, εταιρείες, επισκέπτες και τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος.

Το motorsport δημιουργεί δραστηριότητα πέρα από την ίδια την πίστα. Ξενοδοχεία, εστίαση, μεταφορές, τοπικές επιχειρήσεις, συνεργεία, εταιρείες εξοπλισμού και υπηρεσίες φιλοξενίας μπορούν να επωφεληθούν από μια εγκατάσταση που λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο.

Ειδικά για τις Σέρρες, η αναβάθμιση της πίστας μπορεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια της πόλης και να τη συνδέσει ακόμη πιο έντονα με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση μιλά για πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό.

Ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων

Η Διοίκηση του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόφαση χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Υφυπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή Σερρών, Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την προώθηση της σχετικής πρότασης.

Παράλληλα, η Διοίκηση ευχαριστεί τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για τη συνεργασία του, καθώς και τη Δήμαρχο Σερρών, Βαρβάρα Μητλιάγκα, για τη στήριξη και τη βούληση γύρω από το έργο.

Η αναφορά αυτή δείχνει ότι η αναβάθμιση της πίστας δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως αγωνιστικό έργο, αλλά και ως ευρύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση για την πόλη και την περιοχή.

Δεν είναι μόνο αγωνιστικό έργο

Το μεγαλύτερο λάθος θα ήταν να δει κανείς τη χρηματοδότηση μόνο ως έργο για τους φίλους των αγώνων. Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών μπορεί να λειτουργήσει και ως χώρος εκπαίδευσης, οδικής ασφάλειας, εταιρικών παρουσιάσεων, δοκιμών και τεχνολογικών εκδηλώσεων.

Μια σύγχρονη πίστα μπορεί να φιλοξενήσει σχολεία ασφαλούς οδήγησης, εκπαιδεύσεις οδηγών, δράσεις για νέους, προγράμματα για επαγγελματίες οδηγούς και παρουσιάσεις νέων μοντέλων. Άρα, η αξία της ξεπερνά τον καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα.

Αν οι παρεμβάσεις γίνουν σωστά και η πίστα αποκτήσει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, οι Σέρρες μπορούν να διεκδικήσουν έναν ρόλο που μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν είχε με σταθερό τρόπο: αυτόν ενός οργανωμένου motorsport hub στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τι κρατάμε;