Ο ΣΕΑΑ καταγγέλλει ότι δε γίνονται έλεγχοι ΚΤΕΟ στα επαγγελματικά οχήματα

Το περιστατικό με το παραλίγο μοιραίο φορτηγό στην Αττική Οδό εγείρει το ερώτημα: μέχρι που θα φτάσει ο «ωχαδερφισμός» μας;

Σε ένα νέο που θυμίζει λιγότερο Ελλάδα και περισσότερο τριτοκοσμική χώρα, ένα φορτηγό παραλίγο να πάρει μαζί του αθώες ψυχές σαν άλλος «χάρος» στην Αττική Οδό, αφού ο μπροστά αριστερά τροχός αποκολλήθηκε κι αποφάσισε να πάρει… τον δικό του δρόμο. Ενώ ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, το εν λόγω περιστατικό ξαναφέρνει στο προσκήνιο ζητήματα οδικής ασφάλειας, τεχνικών ελέγχων και συντήρησης των επαγγελματικών οχημάτων στη χώρα μας.

Ναι, καλά διαβάσατε: δεν χρειάζεται να πεθάνουν άνθρωποι για να γίνει επιτέλους κάτι. Μέχρι που θα φτάσει ο «ωχαδερφισμός» μας και η αδιαφορία για απλούς κανόνες που θα έπρεπε να είναι… κοινή λογική;

Του έφυγε η ρόδα στην αριστερή λωρίδα

Σύμφωνα με καταγγελία που δημοσιοποίησε ο ΣΕΑΑ, ο εμπρός αριστερός τροχός ενός φορτηγού αποκολλήθηκε ενώ το όχημα κινούνταν στην Αττική Οδό και μάλιστα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Αν και το συμβάν δεν είχε ως αποτέλεσμα κάποιον τραυματισμό ή σοβαρό ατύχημα, ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ανεπαρκής συντήρηση ενός οχήματος.

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων θέτει μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση του στόλου των φορτηγών και τη διαδικασία των τεχνικών ελέγχων. Βασικό ζήτημα αποτελεί το κατά πόσο το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει από τον προβλεπόμενο έλεγχο ΚΤΕΟ και αν τυχόν φθορές ή μηχανικές βλάβες θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί εγκαίρως πριν οδηγήσουν στην αποκόλληση του τροχού.

Παράλληλα, ο ΣΕΑΑ επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το θέμα της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών επαγγελματικών οχημάτων με την υποχρέωση διενέργειας συχνών τεχνικών ελέγχων. Σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου, σημαντικό ποσοστό ελαφρών φορτηγών δεν προσέρχεται εγκαίρως στα ΚΤΕΟ, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΣΕΑΑ:

Θέμα: Τι συμβαίνει με τα ΚΤΕΟ και τα επικίνδυνα για την κυκλοφορία οχήματα?

Ο εμπρός αριστερός τροχός σε ένα ελαφρύ φορτηγό χθες στην Αττική Οδό, εν κινήσει, στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, αποφάσισε να «πάρει το δικό του δρόμο»….

Εύλογα κανείς μπορεί να προβληματιστεί:

Αυτό το όχημα είχε δεχθεί τακτική επιθεώρηση ΚΤΕΟ, ο ελεγκτής που το «πέρασε» γιατί δεν εντόπισε μια βλάβη που ασφαλώς καιρό προϋπήρχε?

Αν το όχημα ανήκει σε έναν ασυνεπή ιδιοκτήτη (1 στα 4 ελαφρά φορτηγά δεν προσέρχεται στα ΚΤΕΟ…), ποιος είναι ο λόγος που οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που νομοθετήθηκαν πριν 23 μήνες δεν το είχαν εντοπίσει?

Είναι σωστό, στη χώρα με τον πιο γερασμένο στόλο οχημάτων στην ΕΕ να ελέγχονται τα παλαιότερα αυτοκίνητα κάθε διετία?

(ΥΓ. Ευτυχώς από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν θρηνήσαμε (αθώα) θύματα…)

Αρχαίος στόλος με οδηγούς που δεν τους καίγεται «καρφάκι»

Το συμβάν στην Αττική Οδό έρχεται επίσης να υπενθυμίσει ένα ακόμη διαχρονικό πρόβλημα των ελληνικών δρόμων: τη μεγάλη ηλικία του στόλου οχημάτων. Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει έναν από τους γηραιότερους στόλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αυξάνει την ανάγκη για τακτικούς και ουσιαστικούς τεχνικούς ελέγχους, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά οχήματα που διανύουν καθημερινά χιλιάδες χιλιόμετρα.

Όσο κι αν προσπαθήσουμε, δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε χειρότερο σενάριο από ένα φορτηγό πολλών τόνων να κινείται ανεξέλεγκτα με μεγάλη ταχύτητα σε δημόσιο δρόμο. Το πρόσφατο περιστατικό μπορεί να μην είχε τραγικές συνέπειες, ωστόσο λειτουργεί ως ηχηρή υπενθύμιση ότι η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί τεχνικοί έλεγχοι παραμένουν βασικοί πυλώνες για την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Με τα «έλα μωρέ τώρα» και τα «ωχ αδερφέ χαλάρωσε» δε φαίνεται να γίνεται τίποτα, σε μια χώρα που θρηνεί χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο σε τροχαία ατυχήματα. Μπορεί αυτή τη φορά να μην είχαμε μια τραγική κατάληξη, ωστόσο, στους ελληνικούς δρόμους εξακολουθούν να κινούνται βαρέα οχήματα με ελαστικά που φέρουν ρωγμές από τον σεισμό του… ’99 και ανθρώπους που δεν τους νοιάζει που οδηγούν κάτι σαν ωρολογιακή βόμβα.