EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποιες περιοχές θα “φάνε” την περισσότερη βροχή τις επόμενες ημέρες – Πού πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.12.2025
Autotypos Team
poies-perioches-tha-fane-tin-perissoteri-vrochi-tis-epomenes-imeres-pou-prepei-na-prosechoun-oi-odigoi-628770

Λίγα λόγια για την επερχόμενη κακοκαιρία από τον Μετεωρολόγο της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά

Από χθες έχουμε αναφέρει ότι τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο. Και οι δύο προσομοιώσεις συμφωνούν πως η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων, επίμονων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, με επίκεντρο συγκεκριμένες περιοχές.

Το GFS, από την άλλη, παραμένει πιο «συγκρατημένο», δίνοντας μεν βροχές, αλλά υποεκτιμώντας αρκετά τις ποσότητες. Δεν είναι σπάνιο το GFS να υστερεί σε μεσογειακά συστήματα, ιδίως όταν αυτά ενισχύονται από τη θάλασσα και αλληλεπιδρούν με ορογραφία – κάτι που γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας.

Εξετάζοντας τον αθροιστικό υετό έως το Σάββατο παρατηρούμε ότι:

1. Τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη υετού σε Θεσσαλία, Πιερία, Όλυμπο και δυτική Χαλκιδική. Η ορογραφία λειτουργεί ως “επιταχυντής” των φαινομένων, με τα δύο μοντέλα να δίνουν τα υψηλότερα ύψη βροχής στη χώρα.

2. Στην Ανατολική Στερεά – Εύβοια επηρεάζονται κυρίως οι προσήνεμες περιοχές στον νότιο–νοτιοανατολικό άνεμο.

3. ΝΑ Αιγαίο – Κως – Ρόδος – Καρπάθιος: Εδώ η σύγκλιση είναι εντυπωσιακή και τα δύο μοντέλα επιμένουν σε εκτεταμένο πεδίο υετού.

4. Ιόνιο & δυτικά ηπειρωτικά: Εδώ βέβαια δεν φτάνουμε στο ίδιο επίπεδο με τα ανατολικά, αλλά ECMWF και ICON συμφωνούν ότι τα δυτικά θα δεχτούν σημαντικές ποσότητες, ειδικά σε Ήπειρο – Αιτωλοακαρνανία – Αχαΐα.

5. Κρήτη (κυρίως νότια)   

Οδήγηση στη βροχή: Τι πρέπει να προσέξουμε πριν και αφού ξεκινήσουμε

Συμπεράσματα

1. Όταν ECMWF και ICON συμφωνούν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με τέτοια σταθερότητα, αυξάνεται πολύ η πιθανότητα επαλήθευσης. Η χώρα οδεύει σε ένα τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων, σε Θεσσαλία – Πιερία – Χαλκιδική, Ανατολική Στερεά – Εύβοια ,ΝΑ Αιγαίο (Κως–Ρόδος).

2. Βρισκόμαστε εν αναμονή των προγνώσεων και προειδοποιήσεων από την ΕΜΥ, που ήδη από χθες μας έχει προϊδεάσει, καθώς δίνει την πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στις προγνώσεις της.

Ανανεωμένη Toyota Corolla: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Σοκ: Video από την καταδίωξη του ανηλίκου που έφαγε πρόστιμο 11.350 ευρώ – Τι έκανε;

Πρόσφατες Ειδήσεις