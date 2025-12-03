Ποιες περιοχές θα “φάνε” την περισσότερη βροχή τις επόμενες ημέρες – Πού πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί;

Λίγα λόγια για την επερχόμενη κακοκαιρία από τον Μετεωρολόγο της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά

Από χθες έχουμε αναφέρει ότι τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο. Και οι δύο προσομοιώσεις συμφωνούν πως η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων, επίμονων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, με επίκεντρο συγκεκριμένες περιοχές.

Το GFS, από την άλλη, παραμένει πιο «συγκρατημένο», δίνοντας μεν βροχές, αλλά υποεκτιμώντας αρκετά τις ποσότητες. Δεν είναι σπάνιο το GFS να υστερεί σε μεσογειακά συστήματα, ιδίως όταν αυτά ενισχύονται από τη θάλασσα και αλληλεπιδρούν με ορογραφία – κάτι που γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας.

Εξετάζοντας τον α θροιστικό υετό έως το Σάββατο πα ρατηρούμε ότι:

1. Τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη υετού σε Θεσσαλία, Πιερία, Όλυμπο και δυτική Χαλκιδική. Η ορογραφία λειτουργεί ως “επιταχυντής” των φαινομένων, με τα δύο μοντέλα να δίνουν τα υψηλότερα ύψη βροχής στη χώρα.

2. Στην Ανατολική Στερεά – Εύβοια επηρεάζονται κυρίως οι προσήνεμες περιοχές στον νότιο–νοτιοανατολικό άνεμο.

3. ΝΑ Αιγαίο – Κως – Ρόδος – Καρπάθιος: Εδώ η σύγκλιση είναι εντυπωσιακή και τα δύο μοντέλα επιμένουν σε εκτεταμένο πεδίο υετού.

4. Ιόνιο & δυτικά ηπειρωτικά: Εδώ βέβαια δεν φτάνουμε στο ίδιο επίπεδο με τα ανατολικά, αλλά ECMWF και ICON συμφωνούν ότι τα δυτικά θα δεχτούν σημαντικές ποσότητες, ειδικά σε Ήπειρο – Αιτωλοακαρνανία – Αχαΐα.

5. Κρήτη (κυρίως νότια)

Συμπεράσματα

1. Όταν ECMWF και ICON συμφωνούν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με τέτοια σταθερότητα, αυξάνεται πολύ η πιθανότητα επαλήθευσης. Η χώρα οδεύει σε ένα τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων, σε Θεσσαλία – Πιερία – Χαλκιδική, Ανατολική Στερεά – Εύβοια ,ΝΑ Αιγαίο (Κως–Ρόδος).

2. Βρισκόμαστε εν αναμονή των προγνώσεων και προειδοποιήσεων από την ΕΜΥ, που ήδη από χθες μας έχει προϊδεάσει, καθώς δίνει την πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στις προγνώσεις της.

