Ο Τομ Κρουζ θέλει να γίνει οδηγός αγώνων στα 64 του χρόνια

Ο διάσημος ηθοποιός ετοιμάζει τη συνέχεια του «Days of Thunder», της θρυλικής ταινίας του 1990, και αντί απλά να υποδυθεί έναν οδηγό μπροστά στις κάμερες, θέλει να συμμετάσχει σε πραγματικό αγώνα NASCAR

Ο Τομ Κρουζ δεν φημίζεται για την προθυμία του να αφήνει τις επικίνδυνες σκηνές στους κασκαντέρ. Έχει κρεμαστεί από αεροπλάνα, έχει σκαρφαλώσει σε ουρανοξύστες και έχει πραγματοποιήσει άλμα με μοτοσυκλέτα από γκρεμό. Τώρα, στα 64 του χρόνια, θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό: να συμμετάσχει σε πραγματικό αγώνα αυτοκινήτων, απέναντι σε επαγγελματίες οδηγούς.

Η αφορμή είναι η προετοιμασία του «Days of Thunder 2», της συνέχειας της γνωστής ταινίας του 1990, στην οποία ο Κρουζ υποδυόταν έναν ανερχόμενο οδηγό NASCAR. Μόνο που αυτή τη φορά δεν του αρκεί να οδηγήσει ένα αγωνιστικό για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Θέλει να πάρει κανονικά θέση στην εκκίνηση.

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Από το Hollywood στις πίστες του NASCAR

Για όσους δεν έχουν δει το «Days of Thunder» («Μέρες Κεραυνού»), πρόκειται για μια κινηματογραφική παραγωγή του 1990, σε σκηνοθεσία Τόνι Σκοτ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει και το «Top Gun», τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Η συνταγή ήταν παρόμοια, μόνο που τα μαχητικά αεροσκάφη είχαν αντικατασταθεί από αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Ο Κρουζ υποδυόταν τον Κόουλ Τρικλ, έναν νεαρό, εξαιρετικά ταλαντούχο αλλά υπερβολικά παρορμητικό οδηγό, που επιχειρούσε να καθιερωθεί στο NASCAR. Με τη βοήθεια ενός έμπειρου αρχιμηχανικού, τον οποίο ενσάρκωνε ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, προσπαθούσε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των αγώνων stock car. Η αντιπαλότητά του με άλλον οδηγό οδηγούσε σε ένα σοβαρό ατύχημα, από το οποίο έβγαινε με σωματικά και ψυχολογικά τραύματα. Η ιστορία παρακολουθούσε την προσπάθειά του να επιστρέψει στην ενεργό δράση, ενώ παράλληλα αναπτυσσόταν η ερωτική του σχέση με μια νευροχειρουργό, την οποία υποδυόταν η Νικόλ Κίντμαν.

Παρότι δεν γνώρισε την επιτυχία του «Top Gun», το «Days of Thunder» απέκτησε με τα χρόνια cult χαρακτήρα, ιδιαίτερα μεταξύ των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθότι ήταν μια από τις πρώτες παραγωγές του Holywood που εστίαζε στο κόσμο των αγώνων. Η συνέχειά του, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου 2028.

Το αίτημα που αιφνιδίασε το NASCAR

Την επιθυμία του Κρουζ να συμμετάσχει σε πραγματικό αγώνα αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του NASCAR, Στιβ Ο’Ντόνελ, σε συνέντευξή του στο Front Office Sports. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ενδιαφέρεται για το ARCA Menards Series, ένα πρωτάθλημα που αποτελεί ουσιαστικά εισαγωγική βαθμίδα των αμερικανικών αγώνων stock car.

Ο Ο’Ντόνελ παραδέχθηκε ότι αιφνιδιάστηκε από το αίτημα, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί. Η συμμετοχή δεν έχει εγκριθεί και θα πρέπει να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Το ARCA αποτελεί σημαντικό σκαλοπάτι για νέους οδηγούς που φιλοδοξούν να φτάσουν στις κορυφαίες κατηγορίες του NASCAR. Ωστόσο, συμμετέχουν και αρκετοί βετεράνοι, οπότε η ηλικία του Κρουζ δεν θα αποτελούσε από μόνη της εμπόδιο. Η πραγματική δυσκολία βρίσκεται στην οδήγηση ενός stock car ανάμεσα σε δεκάδες ανταγωνιστές, σε αγώνες όπου οι υψηλές ταχύτητες, οι μικρές αποστάσεις και οι επαφές μεταξύ των αυτοκινήτων αποτελούν καθημερινότητα.

Έχει ήδη εμπειρία από αγωνιστικά

Ο Κρουζ πάντως δεν είναι εντελώς άπειρος. Το 1987 είχε δοκιμάσει αγωνιστικό NASCAR της Hendrick Motorsports, ενώ κατά την προετοιμασία του πρώτου «Days of Thunder» είχε οδηγήσει στην Daytona, αναπτύσσοντας περίπου 286 χλμ./ώρα. Το 2011 βρέθηκε επίσης πίσω από το τιμόνι μονοθεσίου της Red Bull Racing, στην πίστα Willow Springs της Καλιφόρνιας.

Βέβαια, μια δοκιμή σε ελεγχόμενες συνθήκες απέχει πολύ από έναν κανονικό αγώνα, όπου η πίεση, η τακτική και οι αντιδράσεις των υπόλοιπων οδηγών είναι εξίσου σημαντικές με την ταχύτητα.

Στο μεταξύ, η προετοιμασία της νέας ταινίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με το NASCAR να συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή. Σύμφωνα με τον Ο’Ντόνελ, κατασκευάζονται 80 αγωνιστικά αυτοκίνητα για τις ανάγκες των γυρισμάτων, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική αποτύπωση των αγώνων.

Το αν ο Κρουζ θα πραγματοποιήσει τελικά την επιθυμία του παραμένει άγνωστο. Αν όμως εξασφαλίσει άδεια συμμετοχής, ο Κόουλ Τρικλ θα επιστρέψει στις πίστες με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν οι θεατές της πρώτης ταινίας, το 1990.