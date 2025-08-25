quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών έφαγε πρόστιμο-καμπάνα για οδήγηση με 225 χλμ/ώρα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 25.08.2025
Autotypos team
o-tourkos-ypourgos-metaforon-efage-prostimo-kabana-gia-odigisi-me-225-chlm-ora-771994

Σάλος στην Τουρκία: ο Υπουργός Μεταφορών βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να οδηγεί με 225 χλμ/ώρ, έφαγε πρόστιμο και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

  • Ο Υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου ανήρτησε βίντεο με το κοντέρ να «γράφει» 225 χλμ/ώρα.

  • Το ανώτατο όριο στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους είναι 140 χλμ/ώρα.

  • Η Τροχαία του επέβαλε πρόστιμο περίπου 240 ευρώ.

  • Ο ίδιος παραδέχθηκε το λάθος του και έγραψε στο Χ: «Συγγνώμη προς το έθνος».

  • Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Το περιστατικό που άναψε φωτιές

Ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων μετά από βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος, στο οποίο φαίνεται να οδηγεί το αυτοκίνητό του με 225 χλμ/ώρα στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας–Νίγδης.

Το βίντεο είχε μουσική υπόκρουση λαϊκά τραγούδια και αποσπάσματα ομιλίας του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εξυμνούσε τις υποδομές της χώρας. Η εικόνα του κοντέρ να «απογειώνεται» και ο υπουργός να προσπερνά οχήματα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας προκάλεσε χλευαστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόστιμο και η συγγνώμη

Η Τροχαία επέβαλε στον υπουργό πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ, καθώς ξεπέρασε το όριο ταχύτητας των 140 χλμ/ώρα κατά περίπου 85 χιλιόμετρα.

Αντιμέτωπος με την κατακραυγή, ο Ουράλογλου ανάρτησε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας:

«Συγγνώμη προς το έθνος. Παραδέχομαι ότι υπερέβην το όριο ταχύτητας, έστω και για λίγο. Με το βίντεο ουσιαστικά αυτοκαταγγέλθηκα».

Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Τουρκία

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα καταγράφει υψηλούς δείκτες τροχαίων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2024 σκοτώθηκαν 6.351 άνθρωποι σε περίπου 1,5 εκατομμύριο τροχαία δυστυχήματα.

Το μήνυμα του υπουργού ότι «η τήρηση των ορίων ταχύτητας είναι υποχρέωση για όλους» ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την ίδια του την πράξη, γεγονός που ενίσχυσε τις επικρίσεις.

Τι κρατάμε;

  • Ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας συνελήφθη… από τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς ανάρτησε βίντεο με υπερβολική ταχύτητα.

  • Η δημόσια συγγνώμη δεν έσβησε τις αντιδράσεις, με πολλούς να κάνουν λόγο για κακό παράδειγμα από δημόσιο αξιωματούχο.

  • Η υπόθεση αναδεικνύει ξανά το μεγάλο πρόβλημα τροχαίων δυστυχημάτων στη γειτονική χώρα και την ανάγκη πραγματικής ευαισθητοποίησης.

Νέο Audi Q3 Sportback: Δες την πρώτη τιμή και πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η πιο εντυπωσιακή έκδοση του Skoda Elroq – Δες τιμή

Πάνω από 70 συλλήψεις οδηγών για υπερβολική ταχύτητα από 1η Ιουλίου – Πού συνέβη και γιατί;

Tags
#πρόστιμο#ΤΟΥΡΚΙΑ
