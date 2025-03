Ο Τραμπ έκανε γύρο σε πίστα με την προεδρική λιμουζίνα

Χρόνος δεν κρατήθηκε αλλά ο γύρος ήταν θριαμβευτικός, όπως αρμόζει στον πλανητάρχη και στην «Make America Great Again» φιλοσοφία του

Πιο αμερικάνικο πεθαίνεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, παρευρέθηκε στον αγώνα NASCAR Daytona 500 στην Φλόριντα των ΗΠΑ την Κυριακή (16/02) και το έκανε με προεδρικό και αρκούντως «τραμπικό» τρόπο.

Για αρχή, έκανε την «είσοδο» του στον εναέριο χώρο της παραλίας Daytona με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, μεταφέροντας ένα μήνυμα στους παρευρισκόμενους «Ο αγώνας Daytona 500 συγκεντρώνει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα που μοιράζονται κοινό πάθος για την ταχύτητα και την αδρεναλίνη.

Από το βρυχηθμό των κινητήρων στην πίστα μέχρι την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ο αγώνας Daytona 500 είναι ένας διαχρονικός φόρος τιμής στην ταχύτητα, τη δύναμη και το ανυποχώρητο πνεύμα που κάνουν την Αμερική σπουδαία», είπε ο Τραμπ. «Αυτό το πνεύμα είναι που θα τροφοδοτήσει τη χρυσή εποχή της Αμερικής και αν το αξιοποιήσουμε, το μέλλον είναι πραγματικά δικό μας».

Είναι η δεύτερη φορά που ο Τραμπ δίνει το παρών ως πρόεδρος στον συγκεκριμένο αγώνα και όχι τυχαία, αφού το ΝASCAR πρωτάθλημα είναι το μεγαλύτερο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού στις ΗΠΑ και αναμφίβολα, ένα από τα στοιχεία της σύγχρονης αμερικανικής κουλτούρας.

Πέραν της επίδειξης με το προεδρικό αεροσκάφος, επιστρατεύθηκε και «το κτήνος» δηλαδή η προεδρική λιμουζίνα (διαβάστε περισσότερα για αυτή ΕΔΩ), με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε έναν γύρο στην πίστα, με το φιλοθεάμον κοινό να τον επευφημεί.

Carolina Trump and Grandpa at Daytona 500❤ Drop a❤ if you love them so much!! pic.twitter.com/EsTEjFv8OD — Trump won🇺🇸 ⭐️ (@juiletpatriot47) February 17, 2025

Since we’re on the topic of government waste, Donald Trump’s joyride around the Daytona 500 cost American taxpayers around $5,000,000. 🤡 Here’s the breakdown: Air Force One Costs: estimated $800,000 – $1,000,000. Presidential Motorcade & Transport: estimated $200,000 –… pic.twitter.com/YkJnobVcSV — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 16, 2025

Το show του Tραμπ λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να διαμαρτυρηθούν για τα χρήματα που σπαταλήθηκαν, χωρίς ουσιαστικό λόγο, πέραν από την προβολή του. Υπενθυμίζουμε ότι στις ΗΠΑ το νεοσυσταθέν DOGE (Department of Government Efficiency), δηλαδή το «υπουργείο» διαφάνειας που ελέγχει τις κρατικές δαπάνες, έχει συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και υπήρξαν φωνές που αναρωτήθηκαν αν θα διερευνήσει και τα έξοδα για την επίσκεψη του Tραμπ στην Daytona.

