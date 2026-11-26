Η Ουάσιγκτον προτείνει δασμούς 15% σε 14 εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, χωρίς όμως διπλή επιβάρυνση πάνω στους ισχύοντες δασμούς αυτοκινήτων

Σε νέο γύρο εμπορικών παρεμβάσεων προχωρά η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς κατατέθηκε πρόταση για την επιβολή νέων δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους, επικαλούμενο τη «διαρθρωτική πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα». Ανάμεσα στις οικονομίες που βρίσκονται στο στόχαστρο περιλαμβάνονται τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελβετία, με προτεινόμενο συντελεστή 15%.

Για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, η είδηση φέρνει μια πρώτη ανακούφιση σε ό,τι αφορά τις άμεσες επιβαρύνσεις, αφήνει ωστόσο ανοιχτό το πεδίο για έμμεσες πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο ευρύτερο βιομηχανικό κόστος.

Η έρευνα που διενεργήθηκε βάσει του Άρθρου 301 του αμερικανικού εμπορικού νόμου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μεταποιητικών κλάδων, στο οποίο περιλαμβάνονται ρητά τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, παράλληλα με τον χάλυβα, το αλουμίνιο, τα μηχανήματα και τα ηλεκτρονικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με διευκρινίσεις ανώτερου αξιωματούχου της αμερικανικής κυβέρνησης, οι νέοι δασμοί δεν θα εφαρμοστούν σωρευτικά πάνω στους ήδη υφιστάμενους τομεακούς δασμούς που ισχύουν για τα αυτοκίνητα και τον χάλυβα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά μοντέλα που εξάγονται στις ΗΠΑ δεν θα βρεθούν αντιμέτωπα με διπλή δασμολογική επιβάρυνση, καθώς λαμβάνονται υπόψη τόσο οι υφιστάμενοι δασμοί άλλων διατάξεων (όπως του Άρθρου 232) όσο και οι δεσμεύσεις των διμερών εμπορικών συμφωνιών.

Παρότι αποφεύγεται το άμεσο σοκ ενός νέου πρόσθετου δασμού στα οχήματα, η πρόταση δημιουργεί νέες εστίες αβεβαιότητας για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές και προμηθευτές. Η ένταξη κρίσιμων βιομηχανικών τομέων (όπως τα ηλεκτρονικά, τα μηχανήματα και τα μέταλλα) στο ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας ενδέχεται να επηρεάσει το κόστος εξαρτημάτων και υποσυστημάτων των αυτοκινήτων.

Η παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από το αμερικανικό δασμολογικό καθεστώς δυσκολεύει τον προγραμματισμό παραγωγής για ομίλους που διατηρούν εργοστάσια τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρεια Αμερική. Μια ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Βρυξελλών κρύβει πάντα τον κίνδυνο ευρύτερων αναταράξεων στο εμπόριο οχημάτων.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εξετάζει αναλυτικά τα ευρήματα της αμερικανικής έρευνας, υπενθυμίζοντας ότι η συμφωνημένη ανώτατη οροφή του 15% βάσει της κοινής δήλωσης ΗΠΑ–ΕΕ πρέπει να γίνει σεβαστή στο σύνολό της. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες απέρριψαν τον ισχυρισμό ότι η Ευρώπη αποτελεί πηγή διαρθρωτικής υπερπαραγωγής, επισημαίνοντας ότι η ίδια η ευρωπαϊκή βιομηχανία δέχεται τις πιέσεις από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα τρίτων χωρών.

Η πρόταση του USTR δεν τίθεται σε άμεση ισχύ. Ακολουθεί περίοδος δημόσιας διαβούλευσης με προθεσμία υποβολής σχολίων έως τις 5 Ιανουαρίου 2027 και δημόσιες ακροάσεις από τις 25 Ιανουαρίου 2027, γεγονός που μεταθέτει οποιαδήποτε τελική εφαρμογή το νωρίτερο για τις αρχές του 2027.