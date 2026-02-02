Ο τρελός από την Αμερική τώρα ντριφτάρει με Bentley (Video)

Γνωστός Αμερικανός «τρελός» από την… φυλή των ανθρώπων που δεν ίσιωσαν ποτέ τώρα ντριφτάρει με Bentley

Μπορεί τα αυτοκίνητα της Bentely να είναι ευρέως γνωστά για την άνεση και την πολυτέλεια που προσφέρουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους, ωστόσο, η αγγλική μάρκα δεν παύει να διατηρεί ένα εντυπωσιακό παλμαρέ στο motorsport, συμπεριλαμβανομένων και των 6 νικών στο Λε Μαν.

Παρ΄ όλα αυτά, όταν ακούς Bentley δύσκολα πάει το μυαλό σου σε… ντριφτ, κάτι που η εταιρεία μάλλον θέλει να αλλάξει με το νέο βίντεο που ονομάζει απλά “Supersports: FULL SEND”.

Το τιμόνι στον… βασιλιά των τρελών!

H Bentley δεν επέλεξε όποιον-όποιον για τον ρόλο του οδηγού στο νέο βίντεο, βάζοντας τον Αμερικάνο θρύλο, Travis Pastrana, πίσω από το τιμόνι. Ο Pastrana είναι γνωστός για τις «τρέλες» του με μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα (γενικά ότι έχει ρόδες και πάει γρήγορα), τρέλες τις οποίες συνήθως πληρώνει, αφού στο κορμί του πια κουβαλάει περισσότερες λάμες από… σιδεράδικο.

Στο νέο βίντεο της Bentley, οι δρόμοι γύρω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μετατρέπονται σε πίστα Gymkhana, με τον Pastrana να επιδίδεται στα γνωστά του κόλπα.

Στο Supersports: FULL SEND o Travis Pastrana διασχίζει το Dream Factory και τους νέους ηλιακούς χώρους στάθμευσης, υπενθυμίζοντάς μας διακριτικά τις πρόσφατες επενδύσεις που έγιναν στις εγκαταστάσεις του Crewe. Στην πορεία, συναντά κάποια κλασσικά αυτοκίνητα από το παρελθόν της μάρκας, συμπεριλαμβανομένου του νικητή του Λε Μαν, Speed ​​8, αγωνιστικών GT3 και προπολεμικών Blowers.

Εκτός από το παρελθόν, η Bentley μας έδωσε και μερικά πλάνα από το μέλλον, με ένα καμουφλαρισμένο SUV – που πιθανότατα πρόκειται για το επερχόμενο πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της αγγλικής μάρκας.

Η νέα Bentley Supersports

Η νέα έκδοση της Bentley Continental ονομάζεται Supersports και είναι κάτι σαν «βούτυρο στο ψωμί» του κάθε ντριφτόβιου. Κάτω από το καπό υπάρχει ένας θερμικός V8 bi-turbo κινητήρας 4,0 λίτρων που στέλνει την «σατανική» ισχύ των 666 ίππων μόνο στους πίσω τροχούς. Ο Pastrana την οδήγησε… όπως συνηθίζει, κάνοντας ωστόσο λιγότερα άλματα απ’ ότι περιμέναμε.

Το αυτοκίνητο που οδήγησε ο Pastrana υπέστη τις απαραίτητες τροποποιήσεις για να ταιριάξει καλύτερα στο οδηγικό στυλ του, αποκτώντας και υδραυλικό χειρόφρενο για να μπορεί ο «τρελός» να το πλαγιάζει πιο εύκολα.

Η νέα Bentley Supersports μπαίνει στην παραγωγή μέσα στο 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027.

Τι κρατάμε: