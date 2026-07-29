O Trump εξοπλίζει τις Μυστικές Υπηρεσίες με 250 νέα «μαφιόζικα» SUV

Με την ευλογία του Trump, οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ αποκτούν έναν στόλο από SUV που θα ζήλευε κι ο… Tony Soprano

Μια από τις μεγαλύτερες κρατικές παραγγελίες Cadillac Escalade των τελευταίων ετών αποκάλυψε ο Donald Trump, ανακοινώνοντας ότι ο Λευκός Οίκος έχει ήδη παραγγείλει 250 νέα SUV για την ανανέωση του στόλου που χρησιμοποιούν οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ στις αυτοκινητοπομπές ασφαλείας.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις δοκιμών της General Motors στο Milford του Μίσιγκαν, όπου συναντήθηκε με εργαζόμενους, στελέχη και προμηθευτές της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα ανθρώπων»

Κατά την ομιλία του, ο Trump ευχαρίστησε τους εργαζόμενους της GM, συνδέοντας παράλληλα την ανάπτυξη της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας με την πολιτική δασμών της κυβέρνησής του.

«Ευχαριστώ τους εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας, τους τεχνικούς, τους μηχανικούς, τους συγκολλητές και τους μηχανικούς της General Motors. Δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα ανθρώπων. Εργαζόμενοι σαν κι εσάς έχτισαν αυτή τη χώρα και τώρα άνδρες και γυναίκες σαν κι εσάς την κάνουν μεγαλύτερη, καλύτερη, πλουσιότερη και ισχυρότερη από ποτέ».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι ο πατέρας του, Fred Trump, συνήθιζε να αγοράζει μια καινούργια Cadillac κάθε δύο χρόνια. Στη συνέχεια συνεχάρη τα στελέχη της GM και αναφέρθηκε σε μοντέλα όπως τα Chevrolet Silverado, GMC Sierra και το «παγκοσμίως γνωστό Hummer», ζητώντας μάλιστα από τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας, Mary Barra, να του στείλει… «μερικά».

Παραγγελία για 250 Cadillac Escalade

Η μεγαλύτερη είδηση της επίσκεψης ήταν η αποκάλυψη ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει παραγγείλει 250 Cadillac Escalade, τα οποία θα ενταχθούν στον στόλο των Μυστικών Υπηρεσιών. Το Escalade είναι διαχρονικά ένα από τα πιο “badass” οχήματα που έχει γεννήσει ποτέ η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν είναι τυχαίο πως ήταν το αυτοκίνητο της επιλογής του Tony Soprano, του πρωταγωνιστή του Sopranos και ενός εκ των πιο γνωστών μαφιόζων στην ιστορία της τηλεόρασης.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Trump: «Το ένα και μοναδικό Escalade. Ξέρετε, παραγγείλαμε, νομίζω, 250 Escalade, σωστά; Παραγγείλαμε 250 Escalade… Δείχνουμε εντυπωσιακοί μέσα σε αυτά τα Escalade. Οι άνθρωποί μας είναι πολύ κακομαθημένοι. Είναι πολύ κακομαθημένοι. Τους αρέσει το Escalade. Και σε μένα αρέσει. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία με τη General Motors».

Ειδικά θωρακισμένες εκδόσεις

Η ανακοίνωση φαίνεται να επιβεβαιώνει πληροφορίες που είχαν δημοσιοποιηθεί ήδη από τον Μάρτιο του 2025, όταν το Department of Homeland Security ανέθεσε στη General Motors συμβόλαιο ύψους 14,8 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 40,8 εκατ. δολάρια μέχρι το 2029. Το πρόγραμμα αφορά τόσο την εξέλιξη της επόμενης γενιάς της προεδρικής λιμουζίνας, The Beast, όσο και την προμήθεια νέων οχημάτων υποστήριξης.

Παρότι μια συμβατική έκδοση του Escalade ξεκινά από 91.100 δολάρια (περίπου 80.000 ευρώ) στις ΗΠΑ, οι εκδόσεις που θα χρησιμοποιηθούν από τις Μυστικές Υπηρεσίες θα διαφέρουν σημαντικά. Αναμένεται να διαθέτουν ενισχυμένο πλαίσιο, βαριά θωράκιση, αλεξίσφαιρα κρύσταλλα και άξονες βαρέος τύπου οκτώ μπουλονιών, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τη διάδοχη των τωρινών ειδικά διαμορφωμένων Chevrolet Suburban.

Η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στο Milford Proving Ground

Η παρουσία του Trump στο Milford αποτέλεσε την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στις ιστορικές εγκαταστάσεις δοκιμών της General Motors. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της προέδρου και CEO της GM, Mary Barra, και του προέδρου της εταιρείας, Mark Reuss, ενώ περιλάμβανε επιδείξεις στην πίστα δοκιμών Black Lake.

Σύμφωνα με την General Motors, ο Trump παρακολούθησε κόντρες μεταξύ μοντέλων υψηλών επιδόσεων, όπως η Chevrolet Corvette ZR1X και το GMC Hummer EV, ενώ είχε την ευκαιρία να δει από κοντά στρατιωτικά οχήματα της GM Defense, όπως το Heavy-Duty Tactical Truck Hybrid και το Infantry Squad Vehicle. Επιπλέον, κάθισε στο εσωτερικό της πολυτελούς Cadillac Celestiq.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τον Trump να υπογράφει το καπό μιας Chevrolet Corvette Stingray Stars & Steel Collection 2026, μιας ειδικής έκδοσης που δημιουργήθηκε για τον εορτασμό της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών.

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