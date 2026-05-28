Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ξεκίνησε γυρίσματα για την ταινία του Isle of Man TT – Πρώτες εικόνες

O μαγικός και «τρελός» κόσμος του Isle of Man TT ετοιμάζεται να περάσει στη μεγάλη οθόνη, με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει

Το Isle of Man TT βάζει τα… καλά του και ετοιμάζεται να περάσει και στη μεγάλη οθόνη, με τα πρώτα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής γύρω από το θρυλικό event να έχουν ήδη ξεκινήσει. Κι όπως φαίνεται, το project μόνο μικρό δεν είναι, αφού πίσω του βρίσκονται μεγάλα ονόματα του Hollywood, όπως ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και ο Μπραντ Πιτ.

Τσάνινγκ Τέιτουμ στο paddock

Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα έκαναν ήδη την εμφάνισή τους, με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ να εντοπίζεται στο paddock του Isle of Man TT 2026, την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Ο γνωστός ηθοποιός εθεάθη να κινείται ανάμεσα στις ομάδες και τα αγωνιστικά, ενώ υπήρξαν και πλάνα όπου εμφανίζεται πάνω σε μοτοσυκλέτα της BMW, φορώντας πλήρη αγωνιστική στολή και κράνος Shoei.

Η νέα ταινία είναι μια παραγωγή της Amazon MGM Studios, με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ και τον Μπραντ Πιτ να συμμετέχουν ως παραγωγοί, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Reid Carolin.

O πιο τρελός αγώνας στον κόσμο

Το Isle of Man TT θεωρείται εδώ και δεκαετίες ένας από τους πιο ακραίους και επικίνδυνους αγώνες μοτοσυκλέτας στον κόσμο, κάτι που προφανώς προσφέρει ιδανικό κινηματογραφικό υλικό για μια παραγωγή τέτοιου επιπέδου. Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που μεγάλοι stars του Hollywood εμφανίζονται σε κορυφαία motorsport events για κινηματογραφικούς σκοπούς. Πρόσφατα, ο Μπραντ Πιτ είχε βρεθεί και στο Silverstone για τα γυρίσματα της νέας ταινίας με θέμα τη Formula 1, όπου συμμετέχει ως πρωταγωνιστής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιούνται μέσα στο πραγματικό περιβάλλον του TT, με αληθινή αγωνιστική ατμόσφαιρα και πραγματικές εικόνες από το καθηλωτικό event.

Μιλώντας για το project ήδη από τον Απρίλιο, ο Paul Phillips, επικεφαλής motorsport του Department for Enterprise, είχε δηλώσει: «Το TT έχει μια εξαιρετική ιστορία να αφηγηθεί και αυτό που κάνει το project τόσο αυθεντικό είναι ότι τα γυρίσματα ξεκινούν μέσα στο ίδιο το event – καταγράφοντας το πραγματικό περιβάλλον, την πραγματική ατμόσφαιρα και με φόντο το Isle of Man.»

Παράλληλα, τόνισε ότι μια παραγωγή τέτοιου βεληνεκούς μπορεί να ξεπεράσει τα στενά όρια του motorsport και να συστήσει τον θρυλικό αγώνα σε ένα εντελώς νέο κοινό παγκοσμίως. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι το θρυλικό TT ετοιμάζεται να αποκτήσει τη δική του θέση στη μεγάλη οθόνη, με πραγματικά πλάνα δράσης, αυθεντική αγωνιστική ατμόσφαιρα και ένα cast που μόνο απαρατήρητο δεν περνά.

Πηγή φωτογραφίας: Khezia Ann Labis-Pacuribot