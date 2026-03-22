O V8 της Mercedes-AMG επιστρέφει με 646 ίππους – Σε ποιο μοντέλο θα μπει πρώτα;

Παρότι η Mercedes-AMG προβάλλει έντονα την ηλεκτροκίνηση, στο παρασκήνιο αυτό που πραγματικά ενθουσιάζει είναι η επιστροφή ενός «άγριου» V8 κινητήρα

Η AMG ετοιμάζει δυναμική επιστροφή των V8 με μια «εκρηκτική» CLE63 646 ίππων και μια νέα GT Black Series. Μια εξαιρετικά περιορισμένη παραγωγή μόλις 30 σκληροπυρηνικών κουπέ CLE δίνει το στίγμα, καθώς η AMG εστιάζει και πάλι στους θηριώδεις θερμικούς V8 κινητήρες και στρέφει το ενδιαφέρον της στη Βόρεια Αμερική.

Παράλληλα, οι αντιπρόσωποι ενημερώθηκαν για τα μελλοντικά μοντέλα της μάρκας, που περιλαμβάνουν ηλεκτρικά crossover αλλά και μια G63 Cabriolet.

Μόλις 30 εκρηκτικές CLE 63 AMG

Η αγωνιστικών προδιαγραφών CLE63 της Mercedes-AMG αναμένεται, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, να αποδίδει 646 ίππους. Θα κατασκευαστούν μόλις 30 αυτοκίνητα, το καθένα εξοπλισμένο –όπως όλα δείχνουν– με μια ακραία εκδοχή του νέου V8 της Mercedes. Ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 646 ίππους (655 PS), δεν αποκλείεται η πραγματική τιμή να είναι ελαφρώς διαφορετική.

Όποιος κι αν είναι ο τελικός αριθμός, η εν λόγω ανακοίνωση μοιάζει σαν «μουσική» στα αφτιά των φανατικών της AMG, οι οποίοι σίγουρα νιώθουν πως το… «κράξιμό» τους στη τετρακύλινδρη (και πιο μισητή) έκδοση της C63 έπιασε τόπο.

Η νέα εκδοχή του V8, που ήδη χρησιμοποιείται στη νέα S-Class, δεν θα περιοριστεί προς το παρόν στα 30 αυτά κουπέ, ενώ αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα μοντέλα της γκάμας, πιθανόν και στην επόμενη C63 sedan. Επιπλέον, υπάρχουν ελπίδες να τη δούμε και στη νέα δίθυρη GT Black Series, η οποία επίσης φέρεται να βρίσκεται «στα σκαριά».

Τι γίνεται με τα ηλεκτρικά της AMG;

Φυσικά, η AMG δεν εγκαταλείπει την ηλεκτροκίνηση — κάθε άλλο. Σύμφωνα με το Auto News, στους αντιπροσώπους παρουσιάστηκαν τρία νέα ηλεκτρικά μοντέλα: ένα κομψό τετράθυρο κουπέ και δύο crossover βασισμένα σε ειδική πλατφόρμα της AMG. Το ένα θυμίζει Porsche Cayenne σε αναλογίες, ενώ το άλλο έχει πιο χαμηλό και σπορ προφίλ με έντονα κεκλιμένη οροφή.

Οι επιδόσεις τους αναμένονται υψηλές, με αυτονομία περίπου 644 χιλιομέτρων για το κουπέ και τουλάχιστον 483 χιλιομέτρων για τα crossover. Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι: ορισμένοι αντιπρόσωποι εκφράζουν ανησυχίες ότι τόσα παρόμοια ηλεκτρικά μοντέλα ίσως μπερδέψουν το κοινό και αποδυναμώσουν τον χαρακτήρα της μάρκας.

Η G-Class χωρίς οροφή επιστρέφει

Για να καθησυχάσει όσους αμφιβάλλουν ότι παραμένει «σκληροπυρηνική», η AMG επαναφέρει την G-Class Cabriolet μετά από περίπου 30 χρόνια απουσίας. Η G63 Cabriolet δεν υιοθετεί ηλεκτρική τεχνολογία, αλλά διατηρεί τον twin-turbo V8 της υπάρχουσας G63, συνδυάζοντάς τον με υφασμάτινη οροφή για εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η παραγωγή της G Cabrio αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, με κύριο στόχο την αμερικανική αγορά.

Tι κρατάμε: