Ο βασιλιάς των hybrid λέει πως τα PHEV δεν μπορούν ακόμα να ανταπεξέλθουν ως pick-up

Τι κι αν οι ανταγωνιστές τα προσφέρουν ήδη plug-in pick-up; Ο βασιλιάς των hybrid λέει πως τα PHEV δεν είναι έτοιμα να «σηκώσουν το βάρος»

Υπάρχουν εταιρείες που χαράσσουν τον δρόμο και άλλες που τον ακολουθούν: η Toyota είναι ξεκάθαρα leader και όχι follower, με τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο να πάει κόντρα στο ρεύμα και να λέει πως η plug-in hybrid τεχνολογία δεν είναι ακόμα έτοιμη να κουβαλήσει το βάρος στην κατηγορία των pick-up trucks.

Η Toyota ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να λανσάρει άμεσα μια PHEV έκδοση του Hilux, παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός ενισχύεται συνεχώς με αντίστοιχες προτάσεις.

Κόντρα στο ρεύμα

Την ώρα που αρκετοί Κινέζοι κατασκευαστές επενδύουν στα plug-in hybrid pickup, η Toyota επιλέγει να ακολουθήσει διαφορετική στρατηγική, θεωρώντας ότι η τεχνολογία δεν έχει ακόμη «ωριμάσει» για ένα μοντέλο όπως το Hilux. Η νέα γενιά του Toyota Hilux, που παρουσιάστηκε πέρυσι, διατίθεται με πετρελαιοκινητήρες, ήπια υβριδική (mild hybrid) τεχνολογία, αλλά και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (BEV), ενώ από το 2028 θα προστεθεί στη γκάμα και έκδοση υδρογόνου (FCEV).

Αντίθετα, ο βασικός ανταγωνιστής του, το Ford Ranger, προσφέρεται ήδη σε αρκετές αγορές εκτός Βόρειας Αμερικής και ως plug-in hybrid, παράλληλα με τις εκδόσεις βενζίνης και diesel. Παρότι η Toyota διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υβριδική και plug-in hybrid τεχνολογία, δεν θεωρεί πως είναι η κατάλληλη στιγμή να τη μεταφέρει στο δημοφιλέστερο pick-up της.

«Δε θα βιαστούμε»

Ο Ray Munday, Senior Manager Product Planning and Pricing της Toyota Australia, εξήγησε στο CarExpert γιατί η εταιρεία δεν προχωρά ακόμη σε μια PHEV έκδοση του Hilux.

«Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός σε αυτή την κατηγορία και φυσικά εξετάζουμε το ενδεχόμενο, όμως μέχρι να είναι έτοιμη η τεχνολογία δεν πρόκειται να παρουσιάσουμε κάτι βιαστικά. Αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη πρόκληση των plug-in hybrid ή γενικότερα των εξηλεκτρισμένων συστημάτων είναι το επιπλέον βάρος, το οποίο μειώνει το ωφέλιμο φορτίο αλλά και την ικανότητα ρυμούλκησης. Τα σημερινά συστήματα δεν έχουν ακόμη εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταποκρίνονται στα δικά μας πρότυπα για τις απαιτήσεις βαριάς ρυμούλκησης που έχουν οι πελάτες του Hilux». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι προσδοκίες που συνοδεύουν το όνομα Toyota και ιδιαίτερα το Hilux είναι πολύ υψηλές, ίσως υψηλότερες από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο μας. Σεβόμαστε απόλυτα αυτές τις απαιτήσεις και αυτό κάνει την πρόκληση ακόμη μεγαλύτερη».

Προτεραιότητα η αξιοπιστία

Στην πράξη, η Toyota εκτιμά ότι ένα Hilux PHEV δεν θα μπορούσε σήμερα να προσφέρει τις δυνατότητες του πετρελαιοκίνητου μοντέλου, το οποίο μπορεί να ρυμουλκήσει έως 3.500 κιλά και να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο ενός τόνου. Οι ανησυχίες της ενισχύονται και από το αμιγώς ηλεκτρικό Hilux BEV, το οποίο διαθέτει μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης 2.000 κιλών, σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη της diesel έκδοσης.

Για τον λόγο αυτό, η Toyota θα συνεχίσει να εστιάζει στην εξέλιξη των plug-in hybrid συστημάτων στα επιβατικά μοντέλα και τα SUV της, μέχρι η τεχνολογία να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των επαγγελματικών pick-up.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο John Pappas, Vice President Sales, Marketing and Franchise Operations της Toyota Australia.

«Εξετάζουμε διαρκώς αυτού του είδους τις λύσεις και δεν μένουμε αδρανείς, όμως πρέπει να μπορούν να καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες των πελατών μας. Σήμερα διαθέτουμε εκδόσεις του Hilux που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών που αναζητούν ένα pickup για χρήση αναψυχής, όμως θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι όταν φέρουμε τέτοιου είδους συστήματα κίνησης στην αγορά, έπειτα από τη μεγάλη επένδυση που πραγματοποιούμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, θα είναι απολύτως κατάλληλα για τη δική μας αγορά».

Τι κρατάμε:

Ο βασιλιάς των hybrid μίλησε και είπε πως η τεχνολογία δεν είναι έτοιμη

Η Toyota δε θα προσφέρει (ακόμα) το Hilux σε plug-in hybrid εκδόσεις

Αφορμή οι χαμηλές επιδόσεις σε ρυμούλκηση και ωφέλιμο φορτίο

Το ηλεκτρικό Hilux μπορεί να ρυμουλκήσει 2.000 κιλά, έναντι 3.500 της diesel έκδοσης

Πηγή: Carscoops.com