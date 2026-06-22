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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα αυτοκίνητα του: Masterclass τακτικής απέναντι στην κίνηση!

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Με αφορμή την επιστροφή του «Ζοτς» στον πάγκο του Παναθηναϊκού, θυμόμαστε το αυτοκίνητο με το οποίο έσπαγε τη γραμμή άμυνας στην κυκλοφορία της Αθήνας

Ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με 9 τίτλους EuroLeague και αμέτρητες άλλες διακρίσεις στα κορυφαία πρωταθλήματα της Γηραιάς Ηπείρου, επιστρέφει στην ομάδα με την οποία κατέκτησε τα περισσότερα τρόπαια: τον Παναθηναϊκό. Ο απολογισμός από την πρώτη, μακρόχρονη και ιστορική θητεία του Ομπράντοβιτς στο «τριφύλλι» μεταφράζεται σε 5 κατακτήσεις EuroLeague (από τις συνολικά 7 του συλλόγου), 11 Πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα Ελλάδος.

Τι κάνει, όμως, καλό έναν προπονητή; Αν μη τι άλλο, το να «διαβάζει» το παιχνίδι του αντιπάλου, να εντοπίζει τα τρωτά του σημεία και παράλληλα να θωρακίζει τη δική του άμυνα.

Σε επίπεδο προσωπικής μετακίνησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν φαίνεται να αρέσκεται σε ηχηρά ονόματα και supercars που… ρίχνουν τα τσιμέντα. Είναι εξαιρετικά πρακτικός και γνωρίζει άριστα το «παιχνίδι» της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Απέναντι στην άμυνα ζώνης που στήνει το μποτιλιάρισμα στους δρόμους και στο man-to-man pressing για μια θέση parking, ο «Ζοτς» επιλέγει μικρά και οικονομικά αυτοκίνητα, που απλώς κάνουν τη δουλειά τους και φέρνουν τίτλους: κύπελλα έγκαιρης προσέλευσης στο προπονητικό κέντρο, πρωταθλήματα οικονομίας και buzzer-beater θέσεις στάθμευσης στο παρά ένα!

Το 2012, την τελευταία χρονιά της πρώτης θητείας του στην Αθήνα, ένα σερβικό τηλεοπτικό δίκτυο είχε κάνει ένα αφιέρωμα με τίτλο «Μια μέρα με τον Ζέλικο στην Αθήνα». Εκεί τον είδαμε να οδηγεί ένα Chevrolet Matiz, το οποίο μάλιστα αποκάλεσε μπροστά στον δημοσιογράφο ως «την όμορφη πράσινη Ferrari μου».

 

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Αυτή την τακτική παιχνιδιού ο Ζέλικο έδειξε να την ακολουθεί πιστά και το 2023, όταν ως προπονητής της Παρτιζάν εθεάθη στους δρόμους του Βελιγραδίου στο τιμόνι ενός Fiat 500.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BasketNews (@basketnews)

Το ποιο αυτοκίνητο θα επιλέξει ο «Ζοτς» στη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό παραμένει άγνωστο, αλλά με βάση το ιστορικό του, δεν θα ποντάραμε σε κάτι εξεζητημένο. Ναι, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τα «βρήκαν» σε όλα για τη μεγάλη επιστροφή. Στο γούστο για τα αυτοκίνητα, πάντως, μάλλον τους χωρίζει ένα τεράστιο χάσμα!

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Tags
#αυτοκίνητο#Ζέλικο Ομπράντοβιτς#Ομπράντοβιτς#Παναθηναϊκός
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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