ΟΑΣΑ: Η σημαντική αναβάθμιση που θα δώσει ανάσα στη Γραμμή 1

Προχωρά και η αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς, με την ανακατασκευή 14 συρμών στη Γραμμή 1 να θεωρείται κομβικής σημασίας

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας το πρώτο τετράμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Όμιλος ΟΑΣΑ. Η εικόνα σε λεωφορεία και μέσα σταθερής τροχιάς δείχνει αυξημένο συγκοινωνιακό έργο, περισσότερους επιβάτες αλλά και ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας του δικτύου, σε μία περίοδο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης στόλου των τελευταίων ετών.

Η Αθήνα μπήκε στο 2026 με περισσότερα δρομολόγια, αυξημένη κίνηση και μικρότερες αναμονές στις συγκοινωνίες. Την ίδια στιγμή προχωρά και η αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς και την ανακατασκευή 14 συρμών στη Γραμμή 1, επιτρέποντας στον ΗΣΑΠ να μειώσει τους χρόνους αναμονής στα 5 λεπτά.

83.000 επιπλέον δρομολόγια τους πρώτους 4 μήνες του 2026

Η βασικότερη αλλαγή αφορά τα λεωφορεία της ΟΣΥ, όπου από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περίπου 1,63 εκατομμύρια δρομολόγια, αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 83.000 επιπλέον δρομολόγια μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, ενώ αυξημένα εμφανίζονται και τα οχηματοχιλιόμετρα, τα οποία ξεπέρασαν τα 28,3 εκατομμύρια.

Η ενίσχυση αυτή συνδέεται άμεσα με την προσθήκη νέων οχημάτων στο δίκτυο αλλά και με την προσπάθεια βελτίωσης των χρονοαποστάσεων σε βασικές γραμμές της πρωτεύουσας.

Ενίσχυση συγκοινωνιακού έργου

Αντίστοιχη άνοδος καταγράφεται και στη ΣΤΑΣΥ, με τη Γραμμή 3 του Μετρό να εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση συγκοινωνιακού έργου, φτάνοντας το +4,6%. Συνολικά, τα οχηματοχιλιόμετρα στο δίκτυο του Μετρό ξεπέρασαν τα 17,1 εκατομμύρια το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται πως παίζει και η 24ωρη λειτουργία του Μετρό τα Σαββατόβραδα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία ενίσχυσε τη χρήση των μέσων σταθερής τροχιάς και αύξησε το μεταφορικό έργο. Παράλληλα, γίνεται λόγος για βελτίωση στη συντήρηση των συρμών, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερες βλάβες και πιο σταθερές χρονοαποστάσεις.

Αύξηση παρουσιάζει και η επιβατική κίνηση, με τις επικυρώσεις εισιτηρίων και καρτών να ξεπερνούν συνολικά τα 113,5 εκατομμύρια.

Μέσο 2025 2026 Μεταβολή Λεωφορεία 27.359.634 28.327.395 +3,54% Μετρό 16.817.780 17.159.853 +2,03%

Αύξηση στις εκδόσεις εισιτηρίων

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση στα λεωφορεία, όπου οι επικυρώσεις σημείωσαν άνοδο 25%, δείχνοντας ότι περισσότεροι πολίτες επιστρέφουν στις δημόσιες συγκοινωνίες. Στο Μετρό η αύξηση ξεπερνά το 9%. Παράλληλα, οι χρόνοι αναμονής στις βασικές γραμμές έχουν ήδη αρχίσει να μειώνονται. Στις 15 γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, οι χρονοαποστάσεις στις ώρες αιχμής κινούνται πλέον περίπου στα 12 λεπτά, ενώ στόχος είναι να φτάσουν ακόμη και στα 8 λεπτά.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο δίκτυο 1.076 νέα οχήματα, ενώ μέσα στην επόμενη διετία ο αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τα 1.700. Την ίδια στιγμή προχωρά και η αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς, με την ανακατασκευή 14 συρμών στη Γραμμή 1 να θεωρείται κομβικής σημασίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι χρονοαποστάσεις στον ΗΣΑΠ αναμένεται να μειωθούν στα 5 λεπτά.

Παράλληλα, δρομολογείται η προμήθεια 19 νέων συρμών για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, εκ των οποίων οι 7 θα εξυπηρετούν το αεροδρόμιο.

Αυξημένοι εμφανίζονται και οι έλεγχοι εισιτηρίων: Το πρώτο τετράμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 3,5 εκατομμύρια έλεγχοι, αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με πέρυσι, με τον Μάρτιο να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ελέγχους. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών αρχίζει πλέον να αποτυπώνεται πιο έντονα στην καθημερινότητα των επιβατών.