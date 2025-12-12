ΟΑΣΑ: Τραβούν χειρόφρενο τα λεωφορεία την Τετάρτη 17/12 – Οι ώρες

Στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ για την ερχόμενη Τετάρτη 17/12

Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκειμένου να γίνει η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Η στάση εργασίας δεν θα επηρεάσει καθόλου τα δρομολόγια των λεωφορείων στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής.

Στις υπόλοιπες γραμμές, οι εργαζόμενοι θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ..

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00 μ.μ..

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

