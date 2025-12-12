quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΑΣΑ: Τραβούν χειρόφρενο τα λεωφορεία την Τετάρτη 17/12 – Οι ώρες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 12.12.2025
Autotypos Team
oasa-travoun-cheirofreno-ta-leoforeia-tin-tetarti-17-12-oi-ores-679262

Στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ για την ερχόμενη Τετάρτη 17/12

Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκειμένου να γίνει η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Η στάση εργασίας δεν θα επηρεάσει καθόλου τα δρομολόγια των λεωφορείων στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής.

Στις υπόλοιπες γραμμές, οι εργαζόμενοι θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ..

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00 μ.μ..

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες οι ειδήσεις

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή

Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Απεργία#λεωφορεία
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

apergia-choris-taxi-i-chora-gia-2-imeres-antistekontai-stin-ilektrokinisi-oi-idioktites-705869

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.12.2025

Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για 2 ημέρες – Αντιστέκονται στην ηλεκτροκίνηση οι ιδιοκτήτες
oi-pio-paraxenoi-nomoi-gia-to-aftokinito-ston-kosmo-758553

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.11.2025

Οι πιο παράξενοι νόμοι για το αυτοκίνητο στον κόσμο
nea-48ori-apergia-taxi-tin-epomeni-evdomada-756565

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.11.2025

Νέα 48ωρη απεργία ΤΑΞΙ την επόμενη εβδομάδα
apergia-14-oktovriou-pos-tha-kinithoun-metro-leoforeia-proastiakos-kai-ploia-739297

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.10.2025

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, προαστιακός και πλοία
apergia-simera-1-oktovriou-pos-tha-kinithoun-ta-mesa-metaforas-727897

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.10.2025

Απεργία σήμερα 1 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς
pos-tha-kinithoun-ola-ta-mesa-avrio-1-oktovriou-panelladiki-apergia-704442

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Πώς θα κινηθούν όλα τα μέσα αύριο, 1 Οκτωβρίου – Πανελλαδική απεργία

Πρόσφατες Ειδήσεις