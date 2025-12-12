ΟΑΣΑ: Τραβούν χειρόφρενο τα λεωφορεία την Τετάρτη 17/12 – Οι ώρες

Στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ για την ερχόμενη Τετάρτη 17/12
Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκειμένου να γίνει η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Η στάση εργασίας δεν θα επηρεάσει καθόλου τα δρομολόγια των λεωφορείων στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής.
Στις υπόλοιπες γραμμές, οι εργαζόμενοι θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ..
Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00 μ.μ..
Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.
Πηγή: EleftherosTypos.gr
Όλες οι ειδήσεις
Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο
Αυτό είναι το μοναδικό 4WD supermini στην Ελλάδα – Τιμή
Το νέο Toyota C-HR+ στην Αθήνα – Πού θα το δεις από κοντά πριν την επίσημη κυκλοφορία του