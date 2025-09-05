ΟΑΣΘ: Νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία – Για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο ΟΑΣΘ εγκαινίασε τις πρώτες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Κ. Κυρανάκη. Στόχος η τοποθέτηση 1.000 πινακίδων για ισότιμη πρόσβαση στις μετακινήσεις.

Ο ΟΑΣΘ τοποθέτησε τις πρώτες πινακίδες Braille σε στάσεις λεωφορείων, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη

Οι πινακίδες γράφουν σε ανάγλυφη γραφή το όνομα στάσης, κωδικό και γραμμές που την εξυπηρετούν

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε από τον Αν. Υπουργό Μεταφορών Κ. Κυρανάκη, λίγο πριν τη ΔΕΘ

20 πινακίδες τοποθετούνται πιλοτικά, με στόχο να φτάσουν τις 1.000 σε όλη την πόλη

ΟΑΣΘ, ΟΣΕΘ και Υπουργείο μιλούν για ισότιμη πρόσβαση στις μετακινήσεις και «πραγματικά ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη»

Η πρωτοβουλία του ΟΑΣΘ

Μια σημαντική παρέμβαση για την προσβασιμότητα των μετακινήσεων ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη. Ο ΟΑΣΘ παρουσίασε τις νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία, με στόχο να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι πινακίδες, που τοποθετούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν σε ανάγλυφη γραφή το όνομα και τον κωδικό της στάσης, καθώς και τις λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται από αυτήν.

Η αρχή γίνεται με 20 πινακίδες στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής, ενώ σταδιακά θα τοποθετηθούν 1.000 σε ισάριθμες στάσεις.

Οι δηλώσεις στην εκδήλωση

Την πρωτοβουλία εγκαινίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η προσβασιμότητα είναι «υπόθεση ισότιμης μετακίνησης». Όπως σημείωσε, η Θεσσαλονίκη γίνεται πρότυπο για την υπόλοιπη Ελλάδα:

«Σήμερα τοποθετούνται οι πρώτες 20 πινακίδες με τον κώδικα Braille, για να μπορούν οι συμπολίτες μας με οπτική αναπηρία να εξυπηρετούνται όπως όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό σημαίνει στην πράξη ισότιμη πρόσβαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας ευχαρίστησαν θερμά τον ΟΑΣΘ και το Υπουργείο, λέγοντας ότι πρόκειται για μια καινοτομία που «θα διευκολύνει πάρα πολύ όλους εμάς».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, τόνισε ότι τα άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες βρίσκονται «στην πρώτη προτεραιότητα», υπενθυμίζοντας ότι όλα τα λεωφορεία διαθέτουν ράμπες ΑμεΑ.

Η σημασία για την πόλη

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του ΟΣΕΘ και της κυβέρνησης, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕΘ, Γιάννη Τόσκα, να χαρακτηρίζει την κίνηση ως «σημαντική για την εξυπηρέτηση και την προσβασιμότητα».

Αντίστοιχα, η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, δήλωσε πως η Θεσσαλονίκη αποκτά χαρακτηριστικά «πραγματικά ευρωπαϊκής πόλης».

Τι κρατάμε;

Οι νέες πινακίδες Braille είναι η πρώτη τέτοια εφαρμογή στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη.

Η πρωτοβουλία αφορά ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με οπτική αναπηρία στα ΜΜΜ.

Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς τις προσβάσιμες μεταφορές , δίπλα σε μέτρα όπως οι απινιδωτές.

Ο στόχος είναι η εγκατάσταση 1.000 πινακίδων, καθιστώντας τη Θεσσαλονίκη πρότυπο προσβασιμότητας σε εθνικό επίπεδο.

