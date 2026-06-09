Όχι 1, όχι 2, αλλά 3 νέα μοντέλα φέρνει η Subaru – Και με χειροκίνητο κιβώτιο

Η Subaru φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει ζωντανή την παράδοση των χειροκίνητων σπορ μοντέλων, σε μια εποχή όπου τα περισσότερα αυτοκίνητα επιδόσεων στρέφονται αποκλειστικά στα αυτόματα κιβώτια και τον εξηλεκτρισμό

Η ιαπωνική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι μέχρι το 2027 θα παρουσιάσει τρία νέα μοντέλα με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, τα οποία θα απευθύνονται στους φίλους της καθαρής οδηγικής εμπειρίας. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του αγώνα Fuji 24 Hours, του τρίτου γύρου του πρωταθλήματος Super Taikyu στην Ιαπωνία.

Τα τρία νέα μοντέλα θα περιλαμβάνουν ένα WRX Sedan, μια ειδική έκδοση του BRZ και ένα ολοκαίνουργιο πεντάθυρο hatchback, τα οποία θα εξελιχθούν από το νεοσύστατο Sports Vehicle Planning Office της Subaru.

Νέο hatchback με διαφορετική προσωπικότητα

Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το νέο πεντάθυρο hatchback. Σύμφωνα με τη Subaru, θα αποτελέσει την έκδοση παραγωγής του Performance-B STI Concept που παρουσιάστηκε στο Japan Mobility Show 2025.

Η εταιρεία αναφέρει ότι το νέο μοντέλο θα διαθέτει «μια διαφορετική προσωπικότητα από τα WRX και BRZ», ενώ ο Chief Technology Officer και Executive Vice President της Subaru, Tetsuro Fujinuki, το χαρακτήρισε ως ένα «προσιτό βασικό αυτοκίνητο». Στόχος του project είναι να επιτρέψει στους μηχανικούς της μάρκας να αξιοποιήσουν υπάρχουσες πλατφόρμες και τεχνολογίες, εξελίσσοντας παράλληλα νέες ιδέες.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό του Impreza hatchback με στοιχεία από το WRX, δημιουργώντας ένα μοντέλο που θα απευθύνεται στους οδηγούς που αναζητούν κάτι πιο σπορ. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να αποτελέσει τη βάση για μια μελλοντική έκδοση WRX STI, με boxer κινητήρα εσωτερικής καύσης χωρίς υβριδική υποβοήθηση, αναβαθμισμένο πλαίσιο και πιο επιθετική αεροδυναμική.

Το WRX επιστρέφει με το κιβώτιο του STI

Η Subaru είχε παρουσιάσει νωρίτερα φέτος στην Ιαπωνία το WRX STI Sport♯, μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής μόλις 600 μονάδων, με βελτιωμένο κινητήρα, αναβαθμισμένο πλαίσιο και χειροκίνητο κιβώτιο.

Τα καλά νέα για τους φίλους του μοντέλου είναι ότι από το 2027 το χειροκίνητο κιβώτιο θα επιστρέψει μόνιμα στη γκάμα του WRX. Μάλιστα, η Subaru θα χρησιμοποιήσει το κιβώτιο TY85 του προηγούμενου WRX STI, το οποίο η εταιρεία χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα αξιόπιστο και ανθεκτικό, ιδανικό για πιο «σκληρή» χρήση.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι αεραγωγοί στο καπό τόσο του WRX όσο και του νέου hatchback δείχνουν ότι πιθανότατα θα χρησιμοποιούν τον γνωστό turbo boxer κινητήρα 2,4 λίτρων χωρίς υβριδική υποβοήθηση.

Ένα πιο ελαφρύ και απολαυστικό BRZ

Το τρίτο μέλος της νέας τριάδας θα είναι ένα χειροκίνητο BRZ «Complete Car», το οποίο βασίζεται στο BRZ STI Sport Type RA που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2025. Η συγκεκριμένη έκδοση είχε εξοπλιστεί με πιο επιθετικό αεροδυναμικό πακέτο, αμορτισέρ ZF και φρένα Brembo, ωστόσο είχε περιοριστεί σε μόλις 300 μονάδες. Η νέα έκδοση αναμένεται να διατηρήσει παρόμοιες αναβαθμίσεις, ενώ θα διαθέτει και επιπλέον μέτρα μείωσης βάρους, με στόχο να προσφέρει ακόμη πιο άμεση και απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για αύξηση της ισχύος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε τον turbo boxer κινητήρα του νέου αγωνιστικού BRZ κάτω από το καπό.

Η Subaru αναμένεται να ανακοινώσει το πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση και το λανσάρισμα των τριών νέων χειροκίνητων μοντέλων μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα περιοριστούν στην εγχώρια αγορά.

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