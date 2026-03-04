Οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ, Τέλη και ανασφάλιστα – Τα πρόστιμα και πως θα εντοπίζονται οι παραβάτες

Ξεκινά νέος κύκλος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό παραβατών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ξεκινούν νέο γύρο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό των οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα καθώς και για όσα οχήματα κυκλοφορούν χωρίς οι κάτοχοί τους να έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.

Ειδικότερα, θα διενεργηθούν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεδομένων τα οποία θα αντληθούν από:

α) τα Μητρώα Οχημάτων με άδεια κυκλοφορίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

β) τα Μητρώα ακινησίας, τα οποία τηρούνται, κατά περίπτωση, από την ΑΑΔΕ, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

γ) το αρχείο καταβολής τελών κυκλοφορίας του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων της ΑΑΔΕ.

δ) το αρχείο ελέγχου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ε) το Μητρώο Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Η ταυτοποίηση των οχημάτων μεταξύ των παραπάνω ηλεκτρονικών αρχείων θα διενεργηθεί με βάση τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας, τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και στοιχεία ιδιοκτησίας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών σε κάθε αρχείο.

Τα πρόστιμα

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι αναμένεται να εντοπιστούν στο πλαίσιο των διασταυρώσεων αυτών, ως παραβάτες μίας τουλάχιστον εκ των τριών υποχρεώσεων, θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 250 έως και 1.000 ευρώ, ενώ βαρύτερες θα είναι οι κυρώσεις για περιπτώσεις οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν ενώ οι ιδιοκτήτες του τα έχουν δηλώσει σε ακινησία.

Αναλυτικότερα οι παραβάτες θα κληθούν να πληρώσουν:

Από 250 έως και 1.000 ευρώ αν το όχημα εντοπίζεται ανασφάλιστο. Πρόστιμο 1.000 ευρώ προβλέπεται για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε τύπου και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Πρόστιμο ίσο με τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον τα τέλη αυτά για το 2026 δεν έχουν καταβληθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2026.

Πρόστιμο 400 ευρώ εφόσον το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

Τα πρόστιμα θα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής, ενώ παράλληλα θα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος και θα επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος κατά περίπτωση και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Σε κάθε περίπτωση, εξάλλου, τρεις μήνες μετά την επιβολή προστίμου, θα διενεργείται επανέλεγχος και εφόσον διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος δεν έχει συμμορφωθεί, θα αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας, που θα επιστρέφονται μόνο μετά την τακτοποίηση των παραβάσεων και την καταβολή του προστίμου.

Ιδιαίτερα αυστηρά είναι τα πρόστιμα για περιπτώσεις δηλωμένης ακινησίας, όταν τα οχήματα εντοπίζονται να κυκλοφορούν ή να σταθμεύουν εκτός του δηλωμένου σημείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόστιμο ξεκινά από 10.000 ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, τριπλασιάζεται, φτάνοντας τα 30.000 ευρώ, ενώ αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη.

Πηγή: EleftherosTypos.gr