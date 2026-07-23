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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.»: Οι κάμερες με AI που θα γράφουν παραβάσεις 24/7 – Έως 70 εκατ. ευρώ τον χρόνο στους Δήμους

ΠΕΜΠΤΗ | 23.07.2026
Autotypos Team
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Μια νέα ψηφιακή εποχή στην οδική ασφάλεια ξεκινά με την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Φορέα «ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.» (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας), που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 5256/2025

Το σύστημα συνδυάζει κάμερες και Τεχνητή Νοημοσύνη για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων, με στόχο τόσο την αύξηση της ασφάλειας όσο και την ενίσχυση των δημοτικών ταμείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, μόνο από την Περιφέρεια Αττικής αναμένονται 65-70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τους Δήμους της Αττικής.

Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή:

  • Η κάμερα καταγράφει την παράβαση (κυρίως παράβαση κόκκινου σηματοδότη)
  • Αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης επεξεργάζονται την εικόνα
  • Επιβεβαιώνει ο χειριστής
  • Η ΕΛ.ΑΣ. εκδίδει την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης με ηλεκτρονική επίδοση μέσω gov.gr
  • Ο πολίτης μπορεί να πληρώσει ή να υποβάλει ένσταση ηλεκτρονικά
  • Αν δεν πληρωθεί, η οφειλή μεταβιβάζεται στην ΑΑΔΕ με προσαύξηση 20%

Οι κάμερες λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και παράγουν υλικό υψηλής ευκρίνειας (6 φωτογραφίες + βίντεο) για απόλυτη διαφάνεια.

Οικονομικό μοντέλο για τους Δήμους

Το νέο πλαίσιο αλλάζει σημαντικά τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

  • Οι Δήμοι λαμβάνουν 75% από τις κάμερες που τους ανήκουν
  • 25% από κάμερες τρίτων φορέων που λειτουργούν μέσα στα όριά τους

Στην Αττική έχουν ήδη τοποθετηθεί 388 κάμερες σε επικίνδυνους κόμβους, με κόστος 13,38 εκατ. ευρώ που καλύφθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα 31 έργων οδικής ασφάλειας συνολικού προϋπολογισμού 192,9 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, η πρωτοβουλία δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σε πιλοτική εφαρμογή (π.χ. λεωφόρος Ποσειδώνος), οι παραβάσεις μειώθηκαν πάνω από 80% μετά τον δεύτερο μήνα λειτουργίας.

Πού πηγαίνουν τα χρήματα

Όλα τα έσοδα συγκεντρώνονται στο Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας και αποδίδονται στους Δήμους εντός ενός μηνός. Οι πόροι πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά σε έργα οδικής ασφάλειας, όπως έξυπνες διαβάσεις, αναβαθμίσεις οδοστρωμάτων και προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής.

Με τον «Οδυσσέα» η κυβέρνηση στοχεύει σε πιο ασφαλείς δρόμους και ταυτόχρονα σε σταθερή χρηματοδότηση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς επιπλέον βάρος στους Δήμους.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

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Tags
#Αττική#κάμερες#ΟΔΥΣΣΕΑΣ#πρόστιμα
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