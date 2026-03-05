Το Jeep Avenger 4xe εκτίθεται στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού έως τέλος Απριλίου, με δυνατότητα test drive τα ΣΚ. Τιμή από 29.990 €.

Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe βρίσκεται στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, όπου θα παραμείνει έως το τέλος Απριλίου. Η παρουσία του μοντέλου στο βουνό λειτουργεί ως βιτρίνα για την τετρακίνηση 4xe και τον outdoor χαρακτήρα του, με στόχο να το δει το κοινό από κοντά και, υπό προϋποθέσεις, να το οδηγήσει.

Το Avenger 4xe έχει τοποθετηθεί στο κεντρικότερο σημείο του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, στα εκδοτήρια εισιτηρίων.

Τα Σαββατοκύριακα προβλέπεται και δυνατότητα test drive, κατόπιν συνεννόησης.

Τι προβάλλεται ως «δυνατό χαρτί» του Avenger 4xe

Η Jeep αναδεικνύει την τετρακίνηση 4xe ως βασικό στοιχείο του αυτοκινήτου, με στόχο την πρόσφυση σε απαιτητικές συνθήκες και τη στήριξη outdoor δραστηριοτήτων. Στο ίδιο πλαίσιο, το Avenger 4xe μπορεί να είναι άνετο στην πόλη, αλλά και ικανό για εκτός δρόμου χρήση.

Διαβάστε εδώ την αναλυτική δοκιμή μας

Το Jeep Avenger 4xe έχει εισαγωγική τιμή 29.990 €, συνοδεύεται από πλούσιο εξοπλισμό και προσφέρεται με 8ετή εγγύηση μηχανικών μερών και οδική βοήθεια.

Τι κρατάμε;