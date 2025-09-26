Οδήγησε όλη τη γκάμα της Volvo – Δες πού και πότε

Βίωσε από πρώτο χέρι την σκανδιναβική φιλοσοφία στο δρόμο, από την Αθήνα ως την Κρήτη

Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 24 Νοεμβρίου, η Volvo Βελμάρ διοργανώνει το Volvo Drive Experience, μια μεγάλη γιορτή test drive που θα φιλοξενηθεί σε όλες τις εκθέσεις της, σε Αθήνα και Κρήτη. Στόχος είναι να δώσει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα επόμενης γενιάς Volvo και να ανακαλύψει τι σημαίνει ασφάλεια, καινοτομία και σκανδιναβική κομψότητα στο δρόμο.

Οι επισκέπτες θα οδηγήσουν ηλεκτρικά και υβριδικά SUV όπως τα EX30, EX40, EC40, EX90, XC40, XC60 και XC90, δοκιμάζοντας τις τεχνολογίες υποβοήθησης, την άνεση των εσωτερικών χώρων και τη δυναμική απόδοση που χαρακτηρίζει τη σουηδική μάρκα. Πρόκειται για μια εμπειρία που ξεφεύγει από το κλασικό test drive: συνδυάζει τις συναρπαστικές επιδόσεις με τη μελετημένη σχεδίαση και την κορυφαία ασφάλεια.

Το πρόγραμμα των test drive

Γέρακας: 1 – 6 Οκτωβρίου

Αργυρούπολη: 13 – 18 Οκτωβρίου

Νέα Ερυθραία: 3 – 10 Νοεμβρίου

Ηράκλειο Κρήτης: 17 – 24 Νοεμβρίου

Η δέσμευση της Βελμάρ

Η Volvo Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Autohellas, με τέσσερα σημεία εξυπηρέτησης σε Αθήνα και Κρήτη, επενδύει συστηματικά σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία πελατών. Παράλληλα στηρίζει ενεργά την ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας όφελος έως 7.000 ευρώ μέσω της Επιδότησης Ηλεκτροκίνησης Volvo, επιπλέον της κρατικής ενίσχυσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που φτάνει τα 3.000 ευρώ. Έτσι, η απόκτηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού Volvo γίνεται πιο προσιτή από ποτέ.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να κλείσετε το δικό σας test drive:

https://www.volvo-velmar.gr/newsandoffers/volvo-drive-experience/

Καταστήματα:

Γέρακας: Λ. Μαραθώνος 175, (έξοδος 15 από Αττική Οδό), Τ.Κ. 15344, τηλ.: 210 6607000

Aργυρούπολη: Λ.Βουλιαγμένης 576, Τ.Κ. 164 51, τηλ.: 210 9982800

N.Ερυθραία: 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14671, τηλ.: 211 1063000

Ηράκλειο: Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Τ.Κ. 71601, τηλ.: 2810 305083 – 2810 305000

