Οδηγοί και υπάλληλοι πρατηρίων κινδυνεύουν με πρόστιμο επειδή απλά βάζουν βενζίνη – Γιατί;

Μαζί με τους οδηγούς, όσοι υπάλληλοι πρατηρίων εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα οχήματα θα βρίσκουν τον μπελά τους.

Άλλον ένα τρόπο να καταπολεμήσουν τις ομάδες οδηγών με παράνομες μοτοσυκλέτες βρήκαν στο Κλίβλαντ

Στόχος των αρχών είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των καταλήψεων των δρόμων, των λεγόμενων “street takeovers”

Από αρχές Αυγούστου, εκτός από τους οδηγούς, πρόστιμο παίρνουν και οι υπάλληλοι των πρατηρίων που τους εξυπηρετούν

Τα street takeovers είναι ένα φαινόμενο που σπάνια βλέπουμε στα μέρη μας, ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τους δρόμους των ΗΠΑ, όπου τείνουν να γίνουν συνηθισμένα. Αμέτρητα είναι τα βίντεο στο διαδίκτυο με εκατοντάδες νεαρούς να γεμίζουν τον δρόμο με συνήθως παράνομες μοτοσυκλέτες, αλλά και γουρούνες (ATVs) και να επιδίδονται σε επικίνδυνους ελιγμούς, σούζες και άλλα πολλά.

Δυστυχώς, πολλά από αυτά τα street takeovers έχουν καταλήξει σε άσχημα ατυχήματα ή βίαια περιστατικά, με ενοχλημένους χρήστες του δρόμου να βρίσκουν τον μπελά τους και να μπαίνουν στο στόχαστρο των θερμόαιμων νεαρών.

Στην πηγή του κακού στοχεύουν στο Κλίβλαντ

Έναν έξυπνο τρόπο να καταπολεμήσουν το πρόβλημα κυριολεκτικά στη ρίζα του βρήκαν στην πόλη του Οχάιο, στοχεύοντας να τους κόψουν την πρόσβαση στο πιο πολύτιμο για το εν λόγω «σπορ» αγαθό: τη βενζίνη. Το πως οι μοτοσυκλέτες και οι γουρούνες που βλέπουμε στα βίντεο είναι στην πλειοψηφία τους παράνομες δεν χωράει συζήτηση, αφού οι περισσότερες δεν έχουν καν πινακίδες ή φώτα. Ωστόσο, τι ισχύει για τον ανεφοδιασμό τους; Στην πραγματικότητα, το να βάζεις καύσιμο σε ένα παράνομο όχημα απαγορεύεται και ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 100 δολαρίων!

Άλλο τι λέει ο νόμος, άλλο τι εφαρμόζεται

Ως συνήθως, πολλοί είναι οι άγραφοι νόμοι που συνήθως εφαρμόζονται και επίσης πολλοί είναι οι γραμμένοι που συνήθως αγνοούνται. Το τελευταίο ισχύει και για τον εν λόγω νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2017 αλλά σπάνια εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα. Ενδεικτικό το ότι από τότε έχουν καταγραφεί μόλις 9 περιστατικά, ενώ μόνο στα 5 από αυτά κάποιος αναγκάστηκε να πληρώσει το πρόστιμο.

Κι ενώ τα street takeovers είναι αδιαμφησβήτητα ένα πρόβλημα που πρέπει τουλάχιστον να περιοριστεί, το ερώτημα που γεννάται είναι γιατί για όλο αυτό θα πρέπει να την πληρώνουν οι υπάλληλοι των πρατηρίων και πως θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ορδή εξοργισμένων οδηγών σε περίπτωση που εφαρμόσουν τον νόμο κατά γράμμα.

Οι υπάλληλοι πρατηρίων στο στόχαστρο

Η δικηγόρος, Susan Moran, θέτει το εξής ερώτημα: «Θα πρέπει (ο υπάλληλος) να κοιτάει έξω από το παράθυρο για να βεβαιωθεί πως τα οχήματα που χρησιμοποιούν τις αντλίες είναι νόμιμα; Δεν είμαστε στο 1950. Δεν είναι η εποχή που θα στέλναμε κάποιον να γεμίσει το αυτοκίνητό σας. Εάν εμφανιστεί μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθούν να γεμίσουν, θα έρθουν πιθανώς θυμωμένοι ζητώντας απαντήσεις και έτσι τώρα έχουμε αντιπαράθεση».

Αυτό φυσικά σημαίνει πως για την ασφάλεια των υπαλλήλων θα πρέπει να υπάρχουν αστυνομικοί σε κάθε βενζινάδικο, κάτι που φαντάζει λίγο δύσκολο.

Πηγή: Carscoops.com

