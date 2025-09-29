Οδηγός πήγαινε στην Κηφισιά με 208 km/h – Το εξωφρενικό πρόστιμο που θα πληρώσει

Ακόμη ένα περιστατικό επικίνδυνα υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε στην Αττική, με το 42χρονο οδηγό να ξεπερνά τα 200 km/h.

Η υπερβολική ταχύτητα θεωρείται από την Τροχαία μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, καθώς μειώνει τον χρόνο αντίδρασης και αυξάνει εκθετικά την απόσταση ακινητοποίησης, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Παρ’ όλα αυτά όμως, φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα οδηγοί που δεν συμμορφώνονται, με το πιο πρόσφατο παράδειγμα να αφορά τον 42χρονο που συνελήφθη. Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος εντοπίστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 26-9-2025 επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 208 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 42χρονος κινούνταν με 208 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις και σχηματίστηκε δικογραφία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στον οδηγό επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, αδίκημα που διώκεται ποινικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, μετά τη δικογραφία που σχημάτισε σε βάρος του το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, τέτοιου είδους παραβάσεις πληρώνονται ακριβά, με τη νέα νομοθεσία να έχει ως εξής:

Για ταχύτητες άνω των 200 km/h ή «κόντρες», πλέον το πρόστιμο ξεκινά από 2.000 ευρώ, ενώ το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος. Σε περίπτωση υποτροπής τότε έχουμε:

1η Υποτροπή : Πρόστιμο 4.000 ευρώ , αφαίρεση άδειας για 2 έτη .

, αφαίρεση άδειας για . 2η Υποτροπή : Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Διαβάστε επίσης: Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωμα τους για έως και 8 χρόνια από τις 13 Σεπτεμβρίου;

Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει βασική αιτία τροχαίων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για πάνω από το 1/3 των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα. Ακόμα και μια φαινομενικά μικρή υπέρβαση των ορίων αυξάνει θεαματικά τον κίνδυνο πρόκλησης δυστυχήματος, ειδικά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι οι εντατικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, με στόχο την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση των οδηγών απέναντι στις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές στο τιμόνι.

Τι κρατάμε;

Οδηγός εντοπίστηκε στην Κηφισιά με 208 km/h , σε όριο 130 km/h.

, σε όριο 130 km/h. Του επιβλήθηκαν πρόστιμα και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

και για επικίνδυνη οδήγηση. Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα.

Η Τροχαία συνεχίζει τους στοχευμένους ελέγχους με χρήση radar, ιδίως σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους.

Τα πιο φθηνά ηλεκτρικά που μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα

Δακτύλιος: Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του – Τι πρέπει να προσέχουμε

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα