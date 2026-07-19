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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οδηγός Ducati έτρεχε με πάνω από 200 km/h – Δες πως τον έπιασαν χωρίς καταδίωξη

ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.07.2026
Autotypos Team
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Έτρεχε με 200 km/h με την Ducati του και νόμιζε πως γλίτωσε, αλλά τελικά οι χειροπέδες του ήρθαν… εξ αέρος, χωρίς καταδίωξη

Τύφλα να ΄χουν οι ειδήσεις, οι αγώνες και οι εκπομπές, ένα πράμα συχνά μονοπωλεί το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού στην Αμερική: οι καταδιώξεις. Πρόκειται για μια πραγματική μάστιγα που συνεχίζει να προβληματίζει τις αρχές σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, αφού οι εντυπωσιακές – από τη μια – καταδιώξεις συχνά καταλήγουν σε αχρείαστες ζημιές, τραυματισμούς ή ακόμα και θανάτους αστυνομικών, δραστών και αθώων περαστικών.

Οι αρχές ψάχνουν εδώ και καιρό εναλλακτικές λύσεις για μπορέσουν να αποφύγουν μια καταδίωξη σε δημόσιους δρόμους, με το California Highway Patrol να βρίσκει μια ασφαλέστερη και άκρως αποτελεσματική λύση: τη χρήση αεροσκαφών.

Υπολόγιζε χωρίς τον… πιλότο

Η αρχές στην Καλιφόρνια κατάφεραν να αποφύγουν ακόμα μια κινηματογραφική, αλλά και άκρως επικίνδυνη, καταδίωξη, όταν ένας μοτοσυκλετιστής εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 km/h με μοτοσυκλέτα της Ducati. Ο δράστης νόμιζε πως γλίτωσε, αφού δεν είδε οχήματα της αστυνομίας να τον καταδιώκουν, αλλά δε γνώριζε πως η αστυνομία τον παρακολουθούσε από τον αέρα.

Αντί να ξεκινήσουν μια επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους, οι αστυνομικοί επέλεξαν μια τακτική που απέτρεψε την κλιμάκωση του περιστατικού και οδήγησε τελικά στη σύλληψη του οδηγού. Το περιστατικό σημειώθηκε ανήμερα της 4ης Ιουλίου, όταν περιπολικό της CHP εντόπισε τη μοτοσυκλέτα να κινείται με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 km/h.

Αντί να ακολουθήσουν τον μοτοσυκλετιστή και να τον ωθήσουν σε ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες, οι αστυνομικοί ενεργοποίησαν ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος της Υπηρεσίας, το οποίο άρχισε να τον παρακολουθεί διακριτικά από ψηλά. Οι επίγειες δυνάμεις ενημερώνονταν συνεχώς μέσω ασυρμάτου, χωρίς να βρίσκονται σε άμεση επαφή με τον οδηγό.

καταδίωξη

Η σύλληψη έγινε όταν σταμάτησε

Σύμφωνα με την CHP, ο μοτοσυκλετιστής έφτασε να κινείται με περισσότερα από 130 mph (210 km/h). Όταν τελικά πάρκαρε τη μοτοσυκλέτα του, οι αστυνομικοί επενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του χωρίς να προηγηθεί επικίνδυνη καταδίωξη. Η μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε για 30 ημέρες, μετά από σχετική δικαστική εντολή.

Η CHP ανέφερε ότι πρόκειται ήδη για την 38η κατάσχεση οχήματος που πραγματοποιεί φέτος η υπηρεσία στην περιοχή Capistrano, σε υποθέσεις που αφορούν επικίνδυνη οδήγηση, αυτοσχέδιους αγώνες ή προσπάθεια διαφυγής από τις αρχές.

καταδίωξη

Γιατί απέφυγαν την καταδίωξη

Η επιλογή της εναέριας παρακολούθησης δεν ήταν τυχαία. Οι καταδιώξεις μοτοσυκλετών με πολύ υψηλές ταχύτητες θεωρούνται από τις πιο επικίνδυνες για όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς ένας αναβάτης είναι πολύ πιο εκτεθειμένος σε σχέση με τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Παράλληλα, όταν ένα περιπολικό βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον ύποπτο, αυξάνεται η πιθανότητα να επιχειρήσει ακόμη πιο επικίνδυνους ελιγμούς για να ξεφύγει.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, οι αστυνομικοί ακολουθούν τον δράστη και συχνά επιδίδονται στον ελιγμό PIT, σπρώχνοντας ουσιαστικά το όχημα εκτός δρόμου με στόχο να το ακινητοποιήσουν. Η εν λόγω τακτική, αν και συχνά έχει αποτέλεσμα, έχει οδηγήσει σε πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, με πολλούς να πιστεύουν πως δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνει.

Με την παρακολούθηση από αέρος, το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος ουσιαστικά λύθηκε. Ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση, μέχρι τη στιγμή που σταμάτησε και οι αστυνομικοί προχώρησαν με ασφάλεια στη σύλληψή του.

Βέβαια, η χρήση αεροσκαφών απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους και δεν αποτελεί επιλογή για κάθε αστυνομική υπηρεσία. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό δείχνει πώς η εναέρια επιτήρηση μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψη ενός παραβάτη, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του ίδιου, των αστυνομικών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Tι κρατάμε:

  • Εξαιρετική εναλλακτική για τις καταδιώξεις βρήκαν στην Καλιφόρνια
  • Αντί για μια καταδίωξη που θα έθετε σε κίνδυνο τους πάντες, επιστράτευσαν αεροσκάφος
  • Αυτό παρακολούθησε τον δράστη, ο οποίος τελικά συνελήφθη χωρίς «πολλά-πολλά» όταν πάρκαρε
  • Οι καταδιώξεις συνήθως δημιουργούν αχρείαστο χάος στους δρόμους

Πηγή: Carscoops.com

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Tags
#Ducati#PIT maneuver#ΗΠΑ#Καλιφόρνια#καταδίωξη
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