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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οδηγός έτρεχε με 300+ km/h στην Εγνατία και ανέβασε το βίντεο στο TikTok

ΔΕΥΤΕΡΑ | 28.09.2026
Autotypos Team
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Στο βίντεο μπορούμε να δούμε τον ασυνείδητο οδηγό να ξεπερνά τα 300 km/h στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Ωραιοκάστρου

Την άμεση κινητοποίηση της ΕΛΑΣ προκάλεσε η αναδημοσίευση ενός παλιού βίντεο, το οποίο δείχνει αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα έως και 310 km/h στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Youtube πριν περίπου 12 χρόνια, έκανε την επανεμφάνισή του στο TikTok και έγινε γρήγορα viral.

Η επανεμφάνιση του βίντεο αναζωπυρώνει συζητήσεις σχετικά με την υπερβολική ταχύτητα σε δημόσιους δρόμους, αλλά και το φαινόμενο των οδηγών που ανεβάζουν τις επικίνδυνα stunts τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίχως ίχνος ντροπής ή φόβου για της συνέπειες.

@gtr35.carfan Άμα το ζεις το ζεις λέμε #fyy #carslover #φοργιου #mpesfypgamw #ελληνικοτικτοκ ♬ In And Out Of Love – Armin van Buuren & Sharon Den Adel

310 km/h με μια BMW M5

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται καθαρά το κοντέρ του οχήματος να φτάνει τα 310 km/h, ενώ το αυτοκίνητο κινείται σε τμήμα της Εγνατίας Οδού κοντά στο Ωραιόκαστρο. Η επανακυκλοφορία του στο TikTok έδωσε την εντύπωση ότι πρόκειται για νέο περιστατικό, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η ΕΛΑΣ εξετάζει πλέον το υλικό και τα ψηφιακά στοιχεία της ανάρτησης, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καταγράφηκε το περιστατικό.

Το αυτοκίνητο του βίντεο είναι μια BMW M5 γενιάς E60, ενώ στο βίντεο ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος του V10 κινητήρα. Στα σχόλια στο TikTok μπορούμε να δούμε αρκετούς να επιβραβεύουν τον οδηγό και να εξυμνούν το αυτοκίνητο, ενώ κάποιοι προέβλεψαν σωστά πως τα πλάνα θα γίνουν viral.

Τι εξετάζει η Αστυνομία

Οι αστυνομικές αρχές αναλύουν τα μεταδεδομένα του βίντεο και τα στοιχεία της δημοσίευσης, ώστε να επιβεβαιώσουν την παλαιότητα του υλικού και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για πρόσφατη καταγραφή. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, καθώς η ταχύτητα των 310 km/h σε αυτοκινητόδρομο αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη συμπεριφορά, που θέτει σε κίνδυνο τόσο τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η υπόθεση υπενθυμίζει πόσο εύκολα παλαιό οπτικό υλικό μπορεί να αποκτήσει νέα δυναμική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας σύγχυση ως προς τον πραγματικό χρόνο των γεγονότων. Η ΕΛΑΣ συνεχίζει την εξέταση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο και να διαπιστώσει πλήρως τις συνθήκες καταγραφής του βίντεο.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

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Tags
#BMW M5#ΕΛΑΣ#Θεσσαλονίκη#υπερβολική ταχύτητα
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