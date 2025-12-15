quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οδηγός έβγαλε τσεκούρι σε τσακωμό στον Άλιμο – Είχε πάνω του 1.500 σφαίρες

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.12.2025
Autotypos Team
odigos-evgale-tsekouri-se-tsakomo-ston-alimo-eiche-pano-tou-1-500-sfaires-786685

Σε μεσαιωνικό πεδίο μάχης μετατράπηκε για λίγο η συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, με οδηγό να βγάζει… τσεκούρι

Οι καιροί είναι δύσκολοι και τα νεύρα μας τεντωμένα, αλλά μεταξύ μας κυκλοφορούν και κάποιοι επικίνδυνοι, οπότε καλύτερα να διατηρείς την ψυχραιμία σου πάντα γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τι… τρελό θα μπλέξεις. Τρανό παράδειγμα ένας 59χρονος, ο οποίος δεν δίστασε να απειλήσει έναν άλλο οδηγό με τσεκούρι μετά από μεταξύ τους τσακωμό.

Το περιστατικό έγινε χθες το πρωί στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, με τον δράστη να συλλαμβάνεται από την ομάδα ΔΙ.Α.Σ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκτός από το τσεκούρι, μετά από έρευνα στο όχημα και στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε, στην κατοχή του 59χρονου ημεδαπού βρέθηκαν κι άλλα «καλούδια», όπως:

  • σκεπάρνι
  • αεροβόλο πιστόλι
  • 52 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης
  • μαχαίρι-μπρελόκ
  • 1500 σφαίρες και 10 αμπούλες αεροβόλου πιστολιού και
  • τρίφτης ναρκωτικών ουσιών

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού – Αργυρούπολης για παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πηγή: Astynomia.gr

