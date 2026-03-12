Οδηγός με πάνω από 1.000 πρόστιμα για ταχύτητα, κυκλοφορεί ακόμα – Πώς γίνεται;

Πρωταθλητισμό στα… πρόστιμα κάνει ένας οδηγός, ο οποίος έχει στο όνομά του πάνω από 1.000 σε λιγότερο από 3 χρόνια!

Νέα έρευνα ρίχνει φως στο φαινόμενο των “Super Speeders” στη Νέα Υόρκη ρίχνει νέα έκθεση, αποκαλύπτοντας πως στους δρόμους του “Big Apple” κυκλοφορούν διάφοροι που κάνουν πρωταθλητισμό στα… πρόστιμα. Παράλληλα, η έρευνα αποκαλύπτει πως οι κάμερες ταχύτητας έχουν αποτύχει οικτρά στην αποστολή τους να λειτουργούν ως αποτρεπτικοί παράγοντες στην παραβατικότητα.

Τι δείχνει η έκθεση

Σύμφωνα με την έκθεση, μέσα στο 2025, οι 10 οδηγοί με τις περισσότερες κλήσεις από κάμερες σε σχολικές ζώνες στο κράτος της Νέας Υόρκης είχαν κατά μέσο όρο 179 καταγεγραμμένες παραβάσεις ο καθένας σε ένα μόνο χρόνο — δηλαδή περίπου μία κάθε δύο ημέρες. Μεταξύ τους, ο… αρχηγός των “Super Speeders” είχε στο όνομά του 259(!) κλήσεις και περισσότερα από 60.000 δολάρια σε πρόστιμα, όμως συνεχίζει απτόητος.

Πρόκειται για τον οδηγό ενός Audi A6 του 2023, το οποίο ήταν στην κορυφή της λίστας και το 2024 και κατάφερε να διατηρήσει τα «σκήπτρα». Ο εν λόγω οδηγός λέγεται πως έχει μαζέψει πάνω από 1.000 πρόστιμα από τα μέσα του 2023.

Άλλοι παραβάτες που ξεχωρίζουν είναι:

Ένα Lexus IS του 2017 με σχεδόν 20.000 δολάρια σε πρόστιμα

Μία Mercedes‑Benz GLE του 2022 με πάνω από 23.000 δολάρια σε απλήρωτες κλήσεις

Ένα Honda Passport του 2024 του οποίο ο κάτοχος χρωστά σχεδόν 31.000 δολάρια









Πολλά από αυτά τα οχήματα φαίνεται πως έχουν ελάχιστη ή καθόλου ιστορία πληρωμών, παρά τα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά που τους έχουν επιβληθεί και, φυσικά, συνεχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Οι ομάδες που δημοσιοποίησαν την έκθεση, Transportation Alternatives και Families for Safe Streets, τονίζουν πως οι κάμερες ταχύτητας και τα πρόστιμα δεν είναι αρκετά για να περιορίσουν τα φαινόμενα υπερβολικής ταχύτητας στη Νέα Υόρκη, ειδικά όταν πρόκειται για οδηγούς που δεν ασχολούνται καν με το να καταβάλουν τα χρηματικά πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί.

Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από 2,5 εκατ. κάτοικοι της πόλης κατοικούν σε απόσταση πέντε λεπτών από τα σημεία που κυκλοφορούν οι Super Speeder, βάζοντας καθημερινά σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης πιέζουν για τη θεσμοθέτηση του “Stop Super Speeder”, ενός νομοσχεδίου βάσει του οποίου οδηγοί που λαμβάνουν 16 ή περισσότερες κλήσεις σε έναν χρόνο θα κερδίζουν ένα… τσιπ που θα περιορίζει αυτόματα τη μέγιστη ταχύτητα του οχήματός τους στο ανώτατο όριο του κάθε δρόμου.

